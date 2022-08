Voorgesteld Zorgakkoord kan stimulans zijn om ‘passende zorg’ te bevorderen

In het ideale zorgstelsel concluderen patiënt en zorgverlener samen welke zorg gewenst is.

In de lange zoektocht naar de ideale financiering van de Nederlandse gezondheidszorg is een nieuw voorstel gelanceerd. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) hoopt het ministerie van Volksgezondheid samen met de belangrijkste zorgverleners de zwakten in het huidige stelsel weg te werken.

De huidige financieringsstructuur stimuleert zorgverleners ertoe vooral aan hun eigen belang te denken, om moeilijke gevallen op het bordje van een ander te schuiven. Preventie zou een veel belangrijker pijler moeten zijn onder de Nederlandse zorg, maar komt moeilijk van de grond omdat niemand er een direct belang bij heeft. Om alle partijen in de zorg te verleiden meer in het algemeen belang te denken, worden ze in het IZA gedwongen beter samen te werken.

De vrije artsenkeuze staat ook opnieuw ter discussie. Een verre voorganger van Kuipers, Edith Schippers, deed een poging deze helemaal af te schaffen. Patiënten zouden zich voortaan moeten neerleggen bij de keuze die hun zorgverzekeraar voor hen had gemaakt. Zorgverzekeraars konden zo met gedetailleerde contracten afdwingen dat elke zorgverlener zijn werk goed en efficiënt deed. Het leidde in veel gevallen tot een verstikkende en kosten verslindende bureaucratie, het was terecht dat de Kamer hier uiteindelijk van afzag.

Moeilijke gevallen

Tegelijkertijd heeft de ongecontracteerde zorg in het huidige stelsel ook nadelen. Zorgverleners in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg kunnen nu in de verleiding komen om aan cherrypicking te doen en alleen de makkelijke en rendabele cliënten en patiënten te behandelen. Door contracten af te sluiten kunnen verzekeraars borgen dat ook en vooral de moeilijke gevallen voldoende goede zorg krijgen. Het is dus te verdedigen om ongecontracteerde zorg soms te ontmoedigen, zoals het IZA voorstelt.

In het ideale zorgstelsel hebben patiënt en zorgverlener een uitgebreid gesprek zodat ze samen kunnen concluderen welke zorg gewenst is, passende zorg heet dat. In het ideale zorgstelsel heeft de zorgverlener ook geen financiële prikkel om zoveel mogelijk medische ingrepen te doen. Die prikkel is er nu vaak wel en versterkt de natuurlijke neiging van veel artsen om het maximale te doen om een patiënt gezond te krijgen.

Te veel zorgverleners worden afgerekend op het aantal handelingen dat ze verrichten, te weinig zorgverleners worden ervoor beloond dat ze erin slagen het aantal behandelingen terug te brengen. Het ziekenhuis dat voorop liep bij het terugdringen van onnodige zorg, het Bernhoven-ziekenhuis in Uden, kwam in financiële problemen. Te hopen valt dat de voorgestelde veranderingen voldoende zijn om de passende zorgbenadering van de grond te krijgen.