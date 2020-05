Voordat de machtsstrijd in Denk wordt beslecht, moeten er nog wat dingen goed worden uitgezocht

Is de beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Kuzu slechts ­gebruikt als breekijzer? Of is Öztürk de enige die adequaat reageerde toen hij van die zaak hoorde?

In de strijd om negatieve aandacht dreigde Denk dit voorjaar even het onderspit te delven tegen 50Plus, maar de ­partij kwam sterk terug met de poging van partijvoorzitter Selçuk Öztürk om fractievoorzitter Farid Azarkan uit de ­partij te zetten. Daarmee schreef hij parlementaire geschiedenis. Het komt wel vaker voor dat een partijvoorzitter aan de stoelpoten van een fractieleider zaagt, maar een ­royement is een noviteit.

Alle wederzijdse beschuldigingen over malversaties, ­leugens en geschonden afspraken zijn voor de buitenwereld intussen nauwelijks meer te volgen. Slechts één politiek twistpunt schemert door de chaos heen. Öztürk vertegenwoordigt de onverzoenlijke kant van de partij die elk debat met gestrekt been tegemoet gaat. De intimidatie van collega’s, de verdachtmakingen aan het adres van Kamer­voorzitter Arib, de onverkwikkelijke filmpjes over het stemgedrag van andersdenkende Kamerleden met een migratie-achtergrond; het verdraagt zich slecht met het verbindende imago dat Denk zegt na te streven.

Öztürks denkfout is dat hij zijn fanatiekste politieke tegenstanders bij de PVV effectief bestrijdt als hij hen met gelijke munt terugbetaalt: they go low, we go low. De Kamerleden Azarkan en Kuzu zijn enige tijd geleden tot het inzicht gekomen dat die weg doodloopt. Maar hun pogingen om Öztürk in te tomen liepen stuk en liggen mede aan de basis van het huidige conflict waarover de partijleden binnenkort hun oordeel moeten vellen: wie dient het toneel te verlaten?

Öztürk lijkt daarin niet sterk te staan. Op één punt na ­misschien. Want de hele affaire is extra gecompliceerd geworden door de beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag van voormalig fractievoorzitter Kuzu jegens een vrouwelijke medewerkster. Is die beschuldiging slechts ­gebruikt als breekijzer in het conflict? Of is Öztürk, zoals hij zelf zegt, de enige van de mannenbroeders die adequaat reageerde toen hij van de zaak hoorde?

Omdat de betrokkenen elkaar nogal tegenspreken, komt het onafhankelijke onderzoek van Bureau Berenschot als ­geroepen. Hopelijk begrijpt ook Öztürk dat het oordeel over de toekomst van de partij pas aan de achterban kan worden voorgelegd nadat dat onderzoek is afgerond.