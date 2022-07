Voor zo’n uitgesproken atheïst als ik is het een genoegen om met een ingewijde in het katholieke geloof op stap te zijn

Voor een korte vakantie reden wij richting Frankrijk, het land waar de boerenstakingen zijn uitgevonden. Dit keer waren nergens protesten te zien, maar wel lagen op de landerijen balen hooi, die prachtig rond waren als grote wagenwielen. Mijn reisgenote stopt dan altijd de auto, klimt op zo’n hooibaal, snuift het buitenleven op en bekijkt vandaar de wereld.

We maakten een tussenstop in Honfleur, waar we het geboortehuis van Erik Satie (1866-1925) bezochten. Hij woonde en componeerde daar zijn hele leven, het is nu een klein museum. Er is een tijd geweest dat ik bijna naar niets anders luisterde en ik raak nog steeds ontroerd als ik zijn ogenschijnlijk eenvoudige muziek hoor. Zelfs in zijn surrealisme was Satie afwijkend. Zo staat in zijn huis een draaimolen met rare wagentjes, waarin je plaats kunt nemen en die je rond kunt trappen – ongetwijfeld een rekwisiet uit een van zijn muziekstukken. Satie geloofde in niets en in alles. In 1889 werd hij lid van de Rozenkruisers, toen hij in contact kwam met Joséphin Péladan, de her-oprichter van deze spirituele beweging. Later zegde hij zijn lidmaatschap weer op.

Frankrijk is een zeer religieus land, vandaar dat het modern atheïsme er zo’n beetje is uitgevonden. Bijna elk dorpje, hoe klein ook, bezit een enorme kerk. Mijn reisgenote, die een katholieke opvoeding heeft genoten, heeft de gewoonte om elke kerk even binnen te lopen. Niet omdat zij nog gelooft – dat zegt ze tenminste – maar zoals de dochter van een banketbakker, die toch overal haar vinger in het gebak steekt.

Drukbezocht zijn de kerken niet meer. Vaak waren wij de enige bezoekers, sommige kerkgebouwen zijn zelfs helemaal niet meer open. Wel brandde er altijd een kaarsje, alsof die door een onzichtbare hand was aangestoken. Voor zo’n uitgesproken atheïst als ik is het een genoegen om met een ingewijde op stap te zijn. Zo kreeg ik voor het eerst in mijn leven onderricht in hoe je een biechtstoel betreedt en wat daarin de gebruiken zijn.

Mijn reisgenote ging op haar knieën liggen om te tonen hoe een mens zijn of haar zonden opbiecht aan de biechtvader, die namens de Almachtige ook absolutie kan geven. Ik hoop maar dat ik het hier goed opschrijf, want een van de ongrijpbaarheden van het katholieke geloof lijkt mij te zijn dat alles net anders is dan het lijkt. Het schoonwassen van dagelijkse zonden moet worden beschouwd als een briljante uitvinding om mensen de moed te geven om na een fout weer door te gaan. Aan de andere kant: als ik tot de maffia behoorde, zou ik maar al te blij zijn dat mijn hele familie katholiek was.

In Bretagne kwamen we terecht in Tréguier, een stadje met een imposante kathedraal, tevens de geboorteplaats van de filosoof Ernest Renan (1823-1892). Zijn standbeeld staat op het plein voor de kerk, waar een plaquette vermeldt dat Renan geloof en wetenschap trachtte te verbinden, zonder te vermelden dat ook Renan van zijn geloof is gevallen.

Niet ver daarvan ligt het dorpje Minihy-Tréguier. Vrienden brachten ons erheen, want er staat een huis dat we mogelijk willen kopen. Het huis kijkt prachtig uit op een zeetong, die bij vloed onderloopt. Maar kopen gaat zomaar niet. Volgens het plaatselijke gebruik ga je eerst naar de verderop gelegen begraafplaats bij de kerk van Saint-Yves, de heilige van Bretagne. Daar staat een stenen tabernakel, een soort altaar, met een poortje erin. Als je daar op je knieën doorheen kruipt, mag je een wens doen, die heel misschien verhoord zal worden. Als een les in nederigheid kropen mijn reisgenote en ik daar uiteraard doorheen. En nu maar hopen dat St. Yves ons genadig zal zijn, wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van het huis.

Nederigheid of deemoed is de houding waarin de mens zichzelf wegcijfert, ten gunste van iets dat hij (of zij) ervaart als groter dan zichzelf. Op onze hotelkamer las ik dat Spinoza maar weinig op had met nederigheid. Hij vond het een vorm van ‘zelfmiskenning’, die voortkomt uit het neerslachtige gevoel om ‘ons lager te stellen dan wij eigenlijk verdienen’. Volgens Spinoza is nederigheid slechts een vermeende deugd en schuilt daarachter de ondeugd van de verwaandheid. Daar had Schopenhauer het dus vandaan toen hij schreef dat bescheidenheid eigenlijk niets anders is dan vermomde arrogantie.

‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’, zou Jezus volgens Lucas hebben gezegd. Noch het eerste noch het tweede deel is mij erg sympathiek, al geef ik toe dat ik opgeblazen types graag over een bananenschil zie uitglijden. Hoogmoed is in het christendom de ergste aller zonden. Zouden kerken daarom zo leeg zijn tegenwoordig?