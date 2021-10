Voor wie zich afvraagt hoe zwart-wit een leven in kleur kan zijn

Voor wie zich afvraagt wat kleuters op school zeggen tegen een donker klasgenootje met krulletjes: ze zeggen ‘kaka-krullen’ en ‘kaka-haar’. En voor wie zich afvraagt hoe een klein kind daarover spreekt met documentairemaker Karine Claassen: zacht en vol schaamte en onderwijl een ketting rijgend, tot het plots stilvalt en vervolgens mompelt: ‘Gaan we nu stoppen met praten?’

Voor wie zich afvraagt hoe alleen je je kunt voelen wanneer je als vrouw bij de Ronde van Vlaanderen met je man en allerlei hoogwaardigheidsbekleders aan een met drank beladen viptafel zit, waarop een beschonken burgemeester je in de gaten krijgt en je hardop racistisch bejegent en alle aanwezigen een beetje schaapachtig beginnen te grijnzen, inclusief je echtgenoot, die fluistert dat je maar een beetje mee moet lachen: luister naar Lieve Vandenweghe.

Voor wie zich afvraagt of je als ouder je kind tegen racisme kunt beschermen: zie Eliot Tybebo, voetbaltrainer bij Anderlecht, die stellig en zonder zichtbare emotie ‘nee’ antwoordt, omdat hij wel beter weet en begrijpt dat hij zijn dochtertje alleen kan voorbereiden op kinderen die niet met haar zullen willen spelen omdat ze zeggen dat ze stinkt, en dat je de reacties van de ander nu eenmaal nooit in de hand hebt.

Voor wie zich afvraagt of het klopt wat Eliot beweert, dat voetbal een van de sectoren is waar multiculturaliteit vanzelfsprekend lijkt, ondanks de problematische situaties die zich ook langs de lijn steeds opnieuw voordoen: zoek een manier om de Canvas-serie FC United van begin 2021 terug te kijken.

Voor wie zich nog eens afvraagt of er geen goede analogie is die duidelijk maakt hoe ridicuul het woord ‘huidskleur’ is voor kleurpotloden die in feite zalmroze zijn: herinner je politicoloog Naima Charkaoui, die zegt: ‘We zeggen toch ook niet ‘bloemkleur’ tegen rood?’

Voor wie zich afvraagt hoe diep al dan niet onbedoelde beledigingen kunnen ingrijpen: bekijk Het leven in kleur tot het einde en luister naar Clément Iradukunda, die eerder al verhaalde over hoe hij als jongetje de uitnodigingen van zijn witte klasgenootjes imiteerde voor zijn eigen partijtje, vervolgens de hele klas uitnodigde en niemand zag komen opdagen. Cléments zwijgen bevindt zich aan het slot van een verhaal over een sollicitatiegesprek waarin de man die het gesprek leidt naar Cléments beginnende afrocoupe kijkt en zegt: ‘We moeten je wel wat opkuisen’, om eraan toe te voegen dat de jongen wel erg op Eddie Murphy lijkt.

Voor wie zich afvraagt hoe topzwaar een stilte kan worden: luister naar Clément, die voor zich uit kijkt, tastend naar woorden die kunnen omschrijven wat hij voelt, tot hij uiteindelijk niets anders kan uitbrengen dan een uitgeteld ‘Ik ben moe.’

Aan wie zich al die dingen afvraagt – en aan alle anderen: kijk Het leven in kleur, vanaf deze week elke woensdag op Canvas.