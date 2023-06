Voor wie fantaseerde over een alternatief voor het verrotte westerse systeem, heb ik weinig goed nieuws

De absolute heerschappij van het Westen heeft tijdens het presidentschap van Bill Clinton een hoogtepunt bereikt en is na de aanslag op de Twin Towers met het jaar verder afgebrokkeld. De nieuwe eeuw brak aan en daarmee ook de inhaalslag van het Oosten. China, Rusland, de Arabische oliestaten, India, Turkije en Iran hebben tegenwoordig de economische, technologische en militaire middelen om een alternatief te creëren voor wat de westerse moderniteit tot nu toe heeft gebracht. De eerste contouren van dat ‘alternatief’ zijn al zichtbaar.

Over de auteur

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

In de trein naar Rotterdam kwam een keer een Oekraïense vrouw tegenover mij zitten. Al gauw verloor ze zich in het lezen en beantwoorden van de berichtjes op haar telefoon. Toen belde ze met iemand, waarschijnlijk een dierbare die was achtergebleven in haar moederland om te vechten tegen de bezetters. De tranen begonnen te rollen. Van Gouda tot Rotterdam huilde ze.

We zijn nu een jaar verder. In plaats van dat we de vrede vieren, leren we de Russiche mannen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog beter kennen. Afgelopen weekeinde was het aan Jevgeni Prigozjin om te schitteren op het wereldtoneel. Iemand die de macht wilde grijpen in Rusland, omdat hij vindt dat het Russische leger te zacht handelt in Oekraïne.

Nu ik erover nadenk, de tranen van de dame in de trein zijn niet alleen veroorzaakt door de Russische mannen die de laatste jaren het nieuws domineren. Ook de oprichting van de Shanghai Vijf heeft ermee te maken. Het was 2001, onder leiding van China en Rusland werd die samenwerkingsorganisatie opgericht. Om veel redenen wellicht, maar vooral als gebaar bij de grote wens om de economische en culturele hegemonie te breken.

Sinds de oprichting is de Shanghai Vijf op papier niet hard gegroeid. Wat wel is gegroeid, is de wil om een vuist te maken tegen het Westen. De beste indicatie voor dat voornemen is de minimale bereidheid bij de meeste landen om solidariteit te tonen met Oekraïne door mee te doen aan de economische sancties tegen Rusland.

In het Oosten wil men dus de westerse moderniteit onderbreken, en stimuleert het antiwesterse sentiment. Maar breken ze zich daar dan ook het hoofd over een nieuwe, alternatieve wereldorde? Overal klinkt (ook in de westerse landen zelf) de kritiek op het slavernijverleden, op de koloniale geschiedenis, op het niet te stuiten wilde kapitalisme waarin de verschillen tussen arm en rijk nog groter zijn geworden. En uiteraard de kritiek op de obsessieve groei die het voortbestaan van de natuur bedreigt.

Ik ben de laatste die ontkent dat er veel mis is met de wereldorde die door het Westen is gesticht. Alleen, de landen die zich als de grote concurrenten van het Westen zien, horen we niet over wat hun alternatief is. Werken ze aan de verbetering van de universele menselijke waarden? Aan het oostfront rollen er vooralsnog geen tranen vanwege de opwarming van de aarde. Steken ze weleens de hand in de eigen boezem als het gaat om hun eigen slavernijverleden? Zo ja, waarom lezen we er nooit over? Kritiek op de schending van mensenrechten in hun eigen landen? Kritiek is er wel, maar netjes opgeborgen achter de tralies.

De economische groei gaf het Oosten genoeg zelfvertrouwen om te doen wat het altijd al had willen doen. China heeft het gemunt op Hongkong, Taiwan en het verpletteren van de minderheden in eigen land. Rusland is Oekraïne binnengevallen. De Arabische oliestaten combineren de verspreiding van de islam met de luxe waarin ze baden. In Turkije wordt de afschaffing van de halve democratie van voorheen gevierd. Iran wacht geduldig op de eigen atoombom. Een voor een verlangen ze naar, op de meest 20ste-eeuwse wijze, machtsuitbreiding. Ze vinden elkaar blindelings in hun haat jegens de lhbtiq-gemeenschap en doen dat allemaal onder het leiderschap van een autocraat, een dictator, een ayatollah, een machtige prins of een koning.

Voor degenen die fantaseerden over een alternatief voor het verrotte westerse systeem heb ik weinig goed nieuws: er is geen alternatief voor de moderniteit van het Westen. Niet dat we geen labyrint aan problemen hebben gecreëerd in deze wereld. Het is weer aan ons van de aarde een betere plek te maken voor natuur, dier en mens. Immers, hier bij ons is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geschreven en aangenomen en nergens anders. Hier is altijd hoop. Voor de volgende generaties. Voor de Oekraïense dame die in de trein huilde. Voor iedereen die elders in de wereld wordt gegijzeld door democratiehaters.