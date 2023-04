Voor veel mensen is de telefoon onderhand een verlengstuk van hun lichaam: ze doen gekke dingen als ze dat aanhangsel kwijt zijn

De laatste keer dat ik had gevlogen was in 2019. Ik herinner me die vlucht omdat daarna de pandemie begon, maar ook vanwege een mevrouw van middelbare leeftijd van wie de smartphone tussen de stoelen was gevallen – op zoek naar het rotding kroop die mevrouw op handen en voeten door het vliegtuig. Toen begon het covidtijdperk, rukte het woord vliegschaamte op en reisde ik vier jaar over land. En toen kreeg ik een idee voor een verhaal dat me over land een half jaar zou kosten.

Op Schiphol wemelde het van de mensen die ook een vliegexcuus hadden bedacht. Er was helemaal niets veranderd. Het vliegtuig zat propvol landgenoten. Drie 20-jarigen achter mij voerden een gesprek met zinnen als ‘Mexico-Stad is saai’ en ‘Sydney is wel leuk’. Voor me zat een gezin met kinderen. Het oudste meisje stelde papa en mama een heel goede vraag: ‘Waarom moet ik 17 uur in dit stomme rotvliegtuig als je dichtbij ook strand hebt?’ Ze kreeg een telefoon in de hand gedrukt en was stil.

De veiligheidsinstructies met de reddingsvesten werden als vanouds routineus afgewerkt. En toen hoorde ik ineens een nieuw zinnetje: ‘If you lose your phone in flight do not move the seat and contact a crew member immediately.’ Ik dacht aan die kruipende mevrouw uit 2019 en vermoedde dat zij niet de enige was geweest. Voor veel mensen is die telefoon onderhand een verlengstuk van hun lichaam: ze doen gekke dingen als ze dat aanhangsel kwijt zijn. Ik vroeg het cabinepersoneel of kruipen door het vliegtuig gevaarlijk is. Er bleek iets anders gevaarlijk: de lithiumbatterijen van de smartphone. ‘Als die worden geplet, kunnen ze heet worden en in brand vliegen.’ Het blijkt al een aantal keer gebeurd dat mensen per ongeluk hun voeten op tussen de stoelen gevallen telefoons hebben gezet, wat tot vuurtjes heeft geleid. Ik schreef het bij op de erelijst van de smartphone.