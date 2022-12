Vóór? Tegen? Boos? Inclusief? 2022 was het jaar van de vlag – en die vlag werd vaak een splijtzwam

Beeld Eline van Strien

Langs de A1 bij Voorthuizen, aan de rand van de Veluwe, is een doek gespannen, drie hectometerpaaltjes lang. De vlag heeft drie horizontaal lopende banen in blauw, wit en rood. Dit moet de grootste boerenvlag zijn die ik heb gezien. De palen waar het doek aan is bevestigd, steken uit, en daar hangen dan ook weer vlaggen aan – rode vlaggen, de boerenzakdoek. Daardoor krijgt het geheel iets van een fort, de greppel langs de vluchtstrook is de slotgracht. Het is voor iedereen duidelijk: dit is het territorium van de tegenstanders van het stikstofbeleid, een post van het zelfbenoemde verzet.

Wie in de afgelopen maanden door Nederland reed, ontkwam er niet aan: de omgekeerde vlaggen doken overal op – ze hingen (en hangen) aan lantaarnpalen, bruggen en viaducten. Je ziet ze op strategische plekken, zoals bij de afrit naar het benzinestation. Nooit eerder nam een protestbeweging zo bezit van de openbare ruimte.

2022 zal dan ook de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de vlag, het jaar waarin het doek hét middel werd om te laten zien waar je staat. Het jaar waarin de fragmentatie van de maatschappij voortdurend in ons blikveld was.

Want het was niet alleen de (omgekeerde) Nederlandse vlag die massaal bij webshops werd besteld. Kozen de boze boeren voor blauw, wit, rood, stedelijk en hoofdzakelijk hoogopgeleid Nederland koos voor blauw en geel. De tegenstelling zag ik het scherpst op een zaterdag in juli, op weg naar Zutphen. Wie de stad vanaf het westen naderde, zag aan iedere lantaarnpaal een omgekeerde vlag hangen. Eenmaal de IJssel over was er geen blauw, wit, rood meer te zien. Wel kon je je in de stegen in een nog ongehavend Oekraïne wanen. Ook aan het stadhuis wapperde de Oekraïense vlag.

Imago oppoetsen

De steunbetuigingen kwamen ook in pixels. Direct na de invasie van februari voegden twitteraars een Oekraïens vlaggetje toe aan hun naam of plaatsten ze het in hun biografietje. De actie werd door radicaal-rechtse gebruikers van het platform beantwoord met Russisch mini-vlagvertoon, zelfs na het nieuws over de Russische slachtpartij in Boetsja. Langzaamaan verdwenen de vlaggetjes weer uit de profielen. Toen dit najaar de opstand in Iran uitbrak, moesten progressieve Iraanse twitteraars westerse steunbetuigers waarschuwen om vooral niet de vlag van het regime te gebruiken.

Opvallend was dat ook grote bedrijven met een vlag, of de kleuren daarvan, stelling namen. Mijn huiskamer in Utrecht kijkt uit op het hoofdkantoor van de Rabobank. Op de bovenste etage van het gebouw, in de vorm van een verrekijker, zit een soort rail die alle kleuren aan kan nemen. Normaal gesproken zie je de kleur oranje langzaam verglijden in blauw. Na de invasie veranderde de vroegere boerenleenbank de kleuren in helderblauw en felgeel, en dan in blokjes. Ik vroeg me af hoe lang de bank dit beleid zou voortzetten. In plaats van dat ik blij was dat de bank dit initiatief had genomen, verdacht ik haar ervan haar imago even op te willen poetsen. Door het aanhoudend schijnen van het blauw-geel raakte ik toch overtuigd van de oprechtheid – tot het WK voetbal kwam en de rail volledig oranje kleurde. Als het Nederlands elftal speelt, kun je als bedrijf beter meeliften op de nationale euforie.

Gekruiste hooivorken

Ik hou van vlaggen, als logootjes van soevereine landen of nauwelijks erkende entiteiten, dus wellicht ben ik bovengemiddeld receptief, maar ik zie er meer en meer. De onofficiële Achterhoekse vlag – een kruis in gebroken wit op vlakken in drie tinten groen – is al niet meer weg te denken uit het Achterhoekse landschap, hoewel die pas in 2018 is gerealiseerd op initiatief van festival Zwarte Cross en bierbrouwer Grolsch. In Groningen concurreert de omgekeerde vlag met de aardbevingsvlag: het is de provincievlag, maar het groene kruis is veranderd in een seismogram. Wie het boerenverzet steunt maar de omgekeerde driekleur te vriendelijk vindt, kan op de webshop van Farmers Defence Force een vlag kopen met twee gekruiste hooivorken.

In studentensteden is de toename van regenboogvlaggen onmiskenbaar. Die vlag heeft er een functie bij gekregen. In Utrecht zag ik er in het kader van Paarse Vrijdag besturen van studentenverenigingen mee op de foto gaan, om uit te stralen dat zij er voor iedereen zijn. Betekende een regenboogvlag bij een café niet zo lang geleden nog dat het café zich richtte op homo’s of lesbiennes, anno 2022 betekent het dat het de lhbti+-gemeenschap(pen) steunt: je toont engagement, je trekt klanten die geëngageerd zijn. Zo zit er in mijn wijkje in een voormalig pompstation een café waar een regenboogvlag wappert. Een lhbti+-ontmoetingsplek? Voor zover ik kan beoordelen is het er gewoon algemeen hip.

De vraag is dan alleen nog over welke regenboogvlag we het hebben. Want ook de vlag die voor positiviteit moest staan bleek een splijtzwam.

Transgendervlag

In 2018 ontwikkelde de grafisch ontwerper Daniel Quasar een geüpdatete versie van de zeskleurige Pride-vlag. Er kwam een vijfkleurige driehoek in die naar rechts wijst, als symbool voor vooruitgang. In die driehoek zitten de roze, witte en blauwe strepen van de transgendervlag. Met zwarte en bruine banen wilde de ontwerper verder de nadruk leggen op gekleurde lhbti+’ers. De vlag ging viral en werd gehesen op overheidsgebouwen in New York, Londen en Sydney.

Maar er was ook kritiek. Die oude regenboogvlag, waar zo hard voor gevochten was, stond toch al voor alles en iedereen? Vanuit het conservatievere deel van de homogemeenschap klonk de wens om niet op één hoop gegooid te worden met transpersonen. Voorvechters van de interseksegemeenschap voelden zich over het hoofd gezien en vonden de nieuwe vlag niet ver genoeg gaan. Er kwam een derde ontwerp, met een paarse cirkel die voor intersekse stond.

Het resultaat van deze inclusiviteitswedloop is dat nu drie vlaggen met elkaar concurreren: een inclusieve, een inclusievere en de (voorlopig) inclusiefste. Zo kan het onbedoeld als statement worden opgevat als je die oude, vertrouwde (en esthetisch gezien toch meest geslaagde) variant aan je vlaggenstok hebt hangen. Voor uitbaters van homocafés is het een dilemma geworden: welke hang je op? Een handig compromis (ook gezien) is om ze dan allebei (de derde is nog zeldzaam) maar op te hangen (het café in mijn wijk heeft de nieuwste, allerinclusiefste dan weer wél).

Opgestoken middelvinger

Maar het debat over de regenboogvlag is klein bier vergeleken bij de tweedeling in de samenleving tussen burgers die de vlag uithangen met de rode baan boven en burgers met de blauwe bovenaan. Kreeg de tweedeling jarenlang de gelegenheid te groeien, de zichtbaarheid ervan kwam nogal abrupt.

Beeld Eline van Strien

Voor velen voelde rijden door Nederland alsof ze in een film waren beland. Of alsof het land was overgenomen. Elke omgekeerde vlag voelde als een opgestoken middelvinger. Dat perspectief werd misschien nog wel het sterkst geschetst door Peter Middendorp, normaal gesproken niet de woedendste, en nog een Drent ook, met voldoende empathie voor het platteland. ‘Ik erger me scheel’, schreef hij in oktober in zijn Volkskrant-column. ‘Steeds moet ik de neiging onderdrukken om die vlaggen uit te rukken, van een oranje wimpel te voorzien en ze zo, headfirst, in naam van het vaderland of bijvoorbeeld het Plakkaat van Verlatinghe, door de ramen van woonkamers naar binnen te jagen. Ik voel me beledigd door die vlaggen, buitengesloten. Ik weet: hier wonen werkelijkheidsverlaters, aanhangers van wappies, hele en halve fascisten, die niets meer met mij te maken willen hebben.’

De eerste omgekeerde vlag was er al vóór het jaar van de vlag. NRC-journalist Karel Smouter spotte er voor het eerst een halverwege 2019, toen hij als beginnend correspondent door Oost-Nederland fietste, schrijft hij in het onlangs verschenen Blauw Wit Rood, een verklaring voor de boerenopstand. In de scheepvaart geldt de omgekeerde vlag als noodsignaal. Het land stond op z’n kop, zo moesten we het zien. Na de acties rond het stikstofbesluit werd de vlag geadopteerd door zowat iedere groep die om wat voor reden dan ook boos is op de overheid, met het coronabeleid als reden nummer één. De omgekeerde vlag maakte de verdeeldheid duidelijk, maar had dus ook een bindende functie.

Extreem-rechtse intimidatie

Het beleid over het weghalen van de vlaggen – beter gezegd: het gebrek aan beleid en regie – zorgde ook voor boosheid. Medewerkers van een bedrijf dat deze zomer in Winterswijk protestvlaggen verwijderde, werden geïntimideerd, waarop de gemeente besloot de vlaggen dan maar te laten hangen, een voorbeeld dat in veel gemeenten navolging kreeg. Veteranen, die kameraden hadden verloren die in met Nederlandse vlaggen afgedekte kisten waren weggevoerd, maakten al snel hun frustratie over de vlaggen kenbaar. In Biddinghuizen haalden boeren na een gesprek met een veteraan met tegenzin vlaggen weg, maar in de meeste gevallen toonden zij zich doof.

Waarom maken wij, de mensen die toch liever rood boven zien, ons zo druk over die omgekeerde vlaggen? Eén reden is dat de overheid zich zo afzijdig houdt. ‘Wanneer worden die dingen nu eindelijk eens weggehaald?’, vroeg Sander Schimmelpenninck zich vorige maand af in zijn column. ‘Het antwoord lijkt niemand te weten; wacht de politie soms tot die vlaggen en borden met agressieve anti-overheidsteksten zichzelf weg de-escaleren? De automobilist wordt er sinds dit jaar elke dag aan herinnerd dat er in Nederland niet gehandhaafd wordt en extreem-rechtse intimidatie werkt.’

Bedenkelijk nationalistisch

De symboolwerking van de vlag bleek, tot onze verbazing, nog altijd groot. Velen (ik ook) ontdekten dat ze toch niet helemaal onverschillig stonden tegenover de vertrouwde driekleur. ‘Ik dacht altijd weinig om de vlag te geven’, schreef Elma Drayer in augustus in de Volkskrant. ‘In mijn vormende jaren – de babyboomers waren net aan de macht – golden gevoelens voor de driekleur als erg achterhaald, reuze burgerlijk, zoniet bedenkelijk nationalistisch.’ De vlag had, kortom, iets viezigs, of liet je totaal koud – maar nu ermee werd afgerekend, was het ook niet goed.

Zo’n vlag met de banen in een andere volgorde, nét anders, confronteert je met je innerlijke vlag. Er zijn heel veel dingen heel fijn aan het Nederland waarin de banen in de vertrouwde volgorde staan. Dat de wetten in rood-wit-blauw-land het gevolg zijn van democratische processen, bijvoorbeeld. Dat een stem uit Boekel of Waddinxveen evengoed telt als een stem uit Den Haag of Amsterdam. Dat mensen in die aangeharkte tuin, waar zeker eens een molletje de boel verstoort, waar ook weleens zevenblad groeit en waar we het gras jarenlang te kort hebben gemaaid, hechten aan de waarheid in plaats van aan de ‘alternatieve feiten’ van complotdenkers.

Zoals Elma Drayer concludeerde: ‘Wie de vlag ondersteboven hangt, trekt geen lange neus naar het kabinet, zoals de actievoerende boeren ons willen doen geloven. Wie de vlag ondersteboven hangt trekt een lange neus naar ons allemaal.’

Gevoel van verlies

Nadat na vele kilometers de boosheid was weggeëbd, de eerste tekenen van gewenning optraden, voelde ik bij het zien van de vlaggen iets anders, iets wat eigenlijk nog veel vervelender is: een gevoel van verlies. Verlies van het gevoel gezamenlijke grond te hebben, verlies van menselijke relaties. De programmeur die altijd zo aardig is, maar inmiddels in de ‘great reset’ gelooft – wat laten we weg als we elkaar spreken, zien we elkaar nog wel écht voor vol aan? De dierbare oud-collega (niet van de krant) die ik op Twitter berichten zie liken dat Oekraïne de oorlog aan zichzelf te danken heeft – ik heb het gesprek te lang uitgesteld, en nu is het te laat, ze is uit zicht. Een achterneef – ik heb hem jaren niet gezien – die nadat zijn relatie uitging alle tijd had om dieper en dieper in de tunnel van de onlinefabeltjesfuik af te dalen en boos werd toen zijn oude vader zich bleek te laten vaccineren.

Elke omgekeerde vlag staat voor zo’n verhaal, voor een landgenoot die door onze vingers is geglipt. Je kunt een vlag van de lantaarn halen, de onvrede blijft. Een vlag staat voor iets wat de pretentie heeft onveranderlijk te zijn: dáárom vallen ze me zo zwaar. De forten zijn daar, langs de A1, de A12, de A6. Het jaar van de vlag was om heel moedeloos van te worden.