Voor Oranje heeft wetenschap weinig kunnen bijdragen, maar dat lijkt ook te gelden voor het geloof

Ondanks alle voorbereidingen is het Nederlands elftal er niet in geslaagd het doel te bereiken dat het zichzelf, en de natie, gesteld had: wereldkampioen worden. Uitschakeling vond plaats in de kwartfinale na een heftige schoppartij, waaraan zelfs de bankzitters meededen. Er viel een recordaantal gele kaarten, zodat de onzen niet eens ‘met opgeheven hoofd’ naar huis konden. Uiteraard was het vooral de schuld van de scheidsrechter. Die zijn altijd zwak als de spelers zich niet kunnen gedragen. Onze schuld is zijn schuld.

Afgezien van het voetbaltechnische gedeelte berustte de voorbereiding van het nationale team vooral op twee pijlers: wetenschap en geloof. Wetenschap wil door waarneming en analyse feiten ontdekken, om die vervolgens in wetmatigheden om te zetten. Daarentegen is geloof volgens mijn lievelingsfilosoof Bertrand Russell, maatschappelijk beschouwd, een veel ingewikkelder verschijnsel. Hij onderscheidde drie elementen: er moet iets zijn om in te geloven, er is een kerkgemeente of sekte om bijeen te komen en tenslotte is er ‘een code van persoonlijke, zedelijke voorschriften’ nodig.

Om met het wetenschappelijke te beginnen. We weten hoe belangrijk het nemen van strafschoppen is, vandaar dat men er bij het Nederlands elftal een studie van had gemaakt. Wie, wat, waar en hoe hard, dat zijn allemaal feiten die wetenschappelijk waargenomen en geanalyseerd kunnen worden. Om de theorie te oefenen, werden er intussen zo’n duizend strafschoppen genomen, begreep ik.

Maar toen kwam het er in de praktijk op aan. De eerste twee penalty’s werden meteen gemist en het was eigenlijk al voorbij. Volgens Jan Mulder is de beste manier om een lange aanloop te nemen en dan die bal een harde peer te geven. De grote kwelgeest Messi deed het anders: uit stand een zacht balletje door het midden. Het viel mij toch op dat recht op de keeper af vaak effectief is. Wanneer de bal de lijn passeert, ligt de doelman meestal al onnozel in een hoek. Na afloop van het strafschoppendebacle verraste trainer Van Gaal iedereen met zijn opmerking dat het een loterij was geweest. Door te zeggen dat uiteindelijk toch De Voorzienigheid de uitslag had bepaald, betoonde Van Gaal zich een omgekeerde Galileo Galilei.

Wetenschap heeft voor Nederland op het WK weinig kunnen bijdragen, maar hetzelfde lijkt te gelden voor het geloof. Het is überhaupt gevaarlijk om God aan winnen en verliezen te verbinden. Veel sporters danken de Almachtige als zij succes hebben, maar hoe zit het dan met al die verliezers? Heeft hun aangeroepen God gefaald? Sportwedstrijden lijken niet alleen gevechten tussen mensen, maar ook tussen goden. De beste wint met behulp van de beste God. Het aanbidden voor de wedstrijd lijkt mij sowieso onverstandig. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat een opperwezen sympathie kan opbrengen voor al dat gebedel over een goede afloop.

Jan Mulder merkte op dat het Nederlands elftal in Qatar veel weg had van een religieuze sekte en dat lijkt me een juiste observatie. Samen bidden, samen ademen, samen leven, alles voor het team. Het begrip ‘samen’ is ook de modieuze gesel van deze tijd, kijk maar naar de reclameblokken op televisie. Daarin worden we doodgegooid met dingen die wij samen met elkaar moeten doen. Ik word ook altijd helemaal wee als ik een politicus hoor zeggen dat wij iets ‘samen met elkaar hebben afgesproken’.

Zou zo iemand beseffen dat in een democratie juist van alles wordt afgesproken bij meerderheden? Het enige dat wij samen met elkaar hebben afgesproken is dat een minderheid zich na de stemming neerlegt bij de beslissing en dat de meerderheid rekening dient te houden met de minderheid. Voor de rest is het glorieuze van de democratie dat wij een heleboel dingen juist niet samen met elkaar doen. Daarvoor moet je wel democratische gezindheid bezitten.

Teambuilding leidt gemakkelijk tot een tunnelvisie, omdat de neuzen allemaal naar één kant moeten staan. Zelfkennis en het vermogen om te relativeren sneuvelen in zo’n situatie ook snel. Met zijn gebeden was Memphis Depay een soort voorganger in de groep, las ik. Op het veld bracht hij er weinig van terecht en zijn spel werd door Het Parool gewaardeerd met 5,1. Zijn God heeft hem erg in de steek gelaten. Jan Mulder hoorde ik zeggen dat Virgil van Dijk ‘zo’n lieve jongen’ is. Deze lieve jongen moet gedacht hebben dat ‘hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen’. Met de bal in de hand liep hij naar het doel, wilskracht en standvastigheid uitstralend. Een voorbeeld voor ons allen.

Hij nam een aanloop en miste.

Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Laatst was ik in Denemarken en las daar op een muur een uitspraak van Hans-Christian Andersen: ‘God geeft ons noten, maar Hij kraakt ze niet voor ons.’