Voor krimp moet je niet bij Schiphol zijn, maar bij KLM en al die andere luchtvaartmaatschappijen

Een vliegtuig van KLM wordt klaargemaakt voor vertrek vanaf Schiphol. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

Schiphol is natuurlijk alleen maar een faciliterend bedrijf voor luchtvaartmaatschappijen. Dus je moet niet bij Schiphol zijn voor een krimp in vliegbewegingen, maar bij de KLM, Transavia, Ryanair en al die andere luchtvaartmaatschappijen.

Dus belast de kerosine in de luchtvaart met accijnzen en btw, zoals eigenlijk al jaren geleden zou hebben moeten gebeuren, niet geleidelijk maar volledig en direct. Met de huidige marges zullen de luchtvaartmaatschappijen dit wel moeten doorberekenen in hun ticketprijzen.

Stel sowieso een minimumvliegticketprijs in van 100 euro. Of stel minimumticketprijzen in per vliegafstand. Het is niet reëel dat je voor een paar tientjes bijvoorbeeld naar Milaan of een andere stad kunt vliegen.

Voordelen:

1. De regering heeft door de heffing van accijnzen en btw meer inkomsten.

2. De luchtvaartmaatschappijen maken per passagier meer winst door de minimumticketprijzen.

3. Door de duurdere ticketprijzen zullen er minder vliegtickets verkocht worden, waardoor het aantal vliegbewegingen vanzelf onder de 450.000 zakt en omwonenden minder last hebben van Schiphol

4. Door de verminderde vliegbewegingen zal de stikstofuitstoot en de hoeveelheid fijnstof afnemen waardoor een beter milieu ontstaat.

5. Er kunnen daardoor meer woningen gebouwd worden in de omgeving van Schiphol.

Een win-win-win-win- win-situatie dus.

En passant is vliegveld Lelystad ook niet meer nodig als tweede luchthaven, maar alleen nog als voorbeeld voor toekomstige grootheidswaanzinnige plannen van de regering.

Coen van den Heuvel, Flash Luchtvaartwinkel, Eindhoven



Hoofdpijndossiers

Destijds, op de pedagogische academie, was een van de eerste lessen die ik leerde dat je in het begin van het schooljaar beter te streng dan te toegeeflijk kunt zijn voor de kinderen in de klas. Immers: in een latere fase de teugels wat laten vieren kost vele malen minder moeite dan een uit de hand gelopen situatie alsnog te moeten beteugelen.

Het gelijk van deze les zie je nu in de ellende rond Schiphol. Na decennia van pappen en nathouden en gedogen, loopt de zaak zo uit de hand dat niet ingrijpen geen optie meer is. Dit besef dringt nu eindelijk door tot de VVD. Nu nog het volgende hoofdpijndossier: de stikstofcrisis. De parallellen met Schiphol zijn pijnlijk duidelijk. Wanneer zullen met name VVD en CDA hier eindelijk het licht zien?

Pierre Daanen, Amsterdam

Geschrapte vluchten

Decibellen, klimaat, stikstof, fijnstof, ondermaatse arbeidscontracten, massatoerisme. Het probleem van de Schipholvluchten is niet dat ze worden geschrapt, het probleem is dat ze zijn volgeboekt.

Niels Heij, Epe

Speciaal coördinator

Als het lastig wordt kan er hulp ingeroepen worden van een ‘speciaal coördinator’ voor onder meer de problemen op het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg of, zoals begin april, Stef Blok als sanctiecoördinator Rusland. Zijn aanstelling was voor zes weken, maar als ons ‘nationale oliemannetje’ kan hij nu Dick Benschop misschien helpen om de problemen op Schiphol op te lossen. Het is maar een idee.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Plafond

Afkomstig uit een boerenfamilie en zelf de agrarische school doorlopen, betreur ik de situatie waarvoor veel boeren zich geplaatst zien. De almaar opstuwende productie en het zwalkende beleid van de overheid hebben geleid tot de huidige situatie. In de zeventiger jaren riepen critici al dat de grens bereikt was, een halve eeuw later zijn we door het plafond gegaan. Voor mens, dier en milieu moet het roer nu echt om.

Het is de taak van politiek en landbouwsector om eerlijk, onderbouwd en structureel beleid te voeren. Bied boeren toekomst. Wees inventief en zoek andere – verantwoorde – manieren van eiwitproductie, waar we ook in het buitenland ons voordeel mee kunnen doen.

Wijs tevens consumenten op hun plichten: ongebreideld reizen, consumeren van dierlijke producten en doorgaan met de wegwerpmaatschappij blijken onhoudbaar om de stikstofproblematiek de baas te kunnen.

Corrie van Schaik, Enkhuizen

Helden

Laten we onze boeren niet zien als slachtoffers, maar als helden, net als brandweermannen die een uitslaande brand kunnen blussen. Onze boeren zijn immers als enigen in staat om ons uit de stikstofcrisis te helpen.

Jelle Westra, Aalsmeer

Winkelmagazijn

Uit het interview met Joelia Timosjenko wordt maar weer eens duidelijk dat zowel Rusland als de Oekraïne aan het verleden argumenten ontlenen om hun gelijk te bewijzen.

Poetin doet dit door te wijzen op de onlosmakelijke eenheid die sinds mensenheugenis tussen beide landen bestaat. Zowel in het tsaristische Rusland als in de communistische Sovjet-Unie was de Oekraïne immers niet meer dan een provincie in het rijk. De Oekraïners daarentegen wijzen op hun specifieke cultuur en wijzen daarbij op schrijvers als Poesjkin, Gogol, Boenin en Paustovski: allen Oekraïners.

Beide partijen hebben gelijk. Logisch, want de geschiedenis is een groot winkelmagazijn gevuld met miljoenen artikelen, waarbij voor elk wat wils is.

Albert Kort, Kapelle

‘Leve de lol’

In het interview van Paul Onkenhout met de twee schrijvers van het boek De Nieuwezijds, herinneringen aan een krantenboulevard stelt een van de geïnterviewden vast dat het werk als journalist destijds ‘makkelijker’ was: ‘Er was geen tv, er was niks. Journalisten waren heel goed om hun dikke duim te gebruiken. De feiten waren oncontroleerbaar.’

Alleen klopt dat niet. We hadden in die tijd allang de telex met het ANP, UPI, Associated Press en Reuters. En er waren nieuwsbrieven en woordvoerders die wel degelijk van zich lieten horen als er iets niet klopte (of ze iets kwijt wilden).

De indruk ontstaat sowieso dat het, zeker in café Scheltema, voortdurend ‘leve de lol’ was. Cafébezoek was – kan ik als oud-redacteur van de directe buurman van Scheltema, het Algemeen Handelsblad verzekeren – een serieuze aangelegenheid. Er werden dingen uitgepraat, conflicten en ruzies bijvoorbeeld, die op de redactie waren begonnen.

Er werden plannen gemaakt en onderwerpen doorgepraat. Ook werd er de kiem gelegd voor nieuwe politieke bewegingen, zoals Democraten ’66, het huidige D66, en Nieuw Links. En er kwamen kunstenaars alsook mensen uit de omroep- en reclamewereld die de journalisten probeerden warm te maken voor hun ideeën en plannen.

Kortom, nostalgie is mooi, maar de feiten moeten wel een beetje kloppen.

Sytze van der Zee, Amstelveen