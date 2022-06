De man was 46 jaar in dienst, eerst bij de PTT, toen bij KPN, en nu bij VolkerWessels, en zijn specialisme was ‘koper’. Een uitstervend beroep, want alles wordt ‘glas’. Trouwens, vertelde de man, er was toch niemand meer te vinden voor koper: ‘Want voor koper moet je graven, en jonge jongens willen niet meer graven.’ Ik begreep dat hier diepe waarheden werden verteld, dus ik luisterde gespannen voort.

Ons internet deed het niet, en het probleem zat waarschijnlijk in de spuitlas. ‘Een spuitlas kan niet open, maar een krimpmof wel.’

‘Krimpmof’, herhaalde ik om het woord niet te vergeten, maar de man ging al door. ‘Als er vocht bij de telefoonlijn komt, dan klapt-ie er meteen uit. Want je hebt de belspanning.’

‘Belspanning’, zei ik.

‘Maar bij internet merk je niks van vocht. Want internet heeft geen spanning.’

De rest van de dag moest ik steeds denken aan dat laatste: internet heeft geen spanning.