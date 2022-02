Voor kinderen moet het verbijsterend zijn: het is duidelijk dat je op school ‘iets’ moet met deze oorlog

‘Begint vandaag de Derde Wereldoorlog? Gaan we nu allemaal dood?’ Het zijn vragen die de afgelopen dagen overal door kinderen aan ouders zijn gesteld. Velen belden, doodsbang na alle gruwelijke beelden uit Oekraïne, met de Kindertelefoon. Hopelijk hebben ze die in andere landen ook.

Voor kinderen die nu op de basis- en middelbare school zitten, moet het een verbijsterende en beangstigende ervaring zijn. Oorlog zal voor hen, geboren in deze eeuw, een abstractie zijn. Vechten en doden, de strijd tussen goed en kwaad, dat is iets in games. Natuurlijk zijn er tijdens hun leven oorlogen geweest waar ze iets van meekregen, in Afghanistan, Afrika en het Midden-Oosten, maar die voelden als veilig ver weg, narigheid in een andere wereld.

Maar nu zien ze beelden van kinderen die precies op hen lijken. Die rustig op school staartdelingen maken, en in de volgende minuut naar een schuilkelder vluchten. Bommen die inslaan tijdens een verjaardagsfeest, glasscherven in de taart. Wanhopige gezinnen die met opa’s, oma’s en baby’s in overvolle treinen worden gepropt, op weg naar een onbekend land. Kinderen die afscheid nemen van hun vader en niet weten of ze hem terugzien. Stel dat jij het bent. Dat is niet te doen. En dan horen dat Poetin de kernwapens heeft klaargezet.

Ik weet ook niet wat je een kind met bange vragen moet antwoorden. Ik zou proberen de angst te dempen, maar in mijn stem zou die hoorbaar zijn.

Voor de puber die ik was, ruim tien jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren, was oorlog ook een abstractie. Iets voor opschepperige ooms op verjaardagen, over bloembollen, zwarte jenever en houten banden. Voor dreigementen als je je bord niet wilde leegeten. Iets van horen zeuren.

Tot ik Het Achterhuis van Anne Frank las. Dat een gewoon meisje zoals ik, dat verliefd was, filmsterplaatjes plakte en ruzie maakte met haar ouders, zomaar werd weggevoerd en vermoord. Dat zij nooit meer zou fietsen in de zon. Nooit meer zou dansen, zwemmen, uitgaan, lachen en zoenen. Toen pas drong tot mijn apathische brein iets door van de bruutheid van oorlog.

Ik weet ook niet precies wat je op school met deze oorlog kunt doen, maar dat je er ‘iets’ mee moet, is duidelijk. Je kunt bij geschiedenis toch niet stug doorgaan met de oude Grieken, de Verlichting of de Middeleeuwen? Alle reden om het nu met oudere kinderen te hebben over dictators, Stalin, de Koude Oorlog, het nucleaire evenwicht en het einde van het communisme. Of bij economie over het Russische gas, de oligarchen en het nut van economische sancties.

Lees en bekijk samen met de leerlingen het nieuws en praat erover. Ineens wordt belangrijke geschiedenis gemaakt waar we bijstaan: lees met hen kranten en blogs, bekijk filmpjes met verhalen van mensen die het meemaken, van inwoners, soldaten en vluchtelingen. Kijk hoe moed eruitziet.

Voor wie het vak burgerschap geeft – sinds dit schooljaar nadrukkelijk verplicht - is dit ironisch genoeg hét moment om het over de kernwaarden in een democratie te hebben.

‘Persoonsvorming’ is geen schoolvak, maar het resultaat van goed onderwijs, dat leerlingen kritisch leert lezen en nadenken over de wereld en hun werkelijkheid van leugens leert onderscheiden.

En ja, lees toch maar gewoon Het Achterhuis met de klas. Het boekje is nu voor 2,99 euro te koop, dus dat kan er best af. Misschien zit er in een schuilkelder een Oekraïens pubermeisje te schrijven in haar dagboek, dat over een paar jaar de hele wereld leest. Opdat wij niet vergeten.