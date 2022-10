Voor Julia is het niet meer dan logisch om in touch te zijn met de dood

Julia Vos Beeld Jan Dirk van der Burg

Julia Vos (33), Amsterdam

Op het elfde Gothique Classique-feest in cultureel centrum de Volta is het vanwege de drukte eentje eruit eentje erin, iets dat Julia – met handtas in de vorm van een doodskist – aan de deur goed in de gaten houdt. ‘Ik heb weleens gedacht, als ik op een minder goed bezocht feestje stond waar ik iedereen kende: gothic is nu écht dood, maar dan op de verkeerde manier. Maar vanavond! Veel mensen die ik niet ken én jonge mensen. Het leeft toch weer.’

Allemaal komen ze voor het donker romantische gevoel, de absinthbar en een dansje op Joy Division of Einstürzende Neubauten, een insteek van het bestaan dat Julia al langer in de smiezen heeft. ‘Al op mijn 12de ben ik richting gothic gegaan, ik hield van spookverhalen en het spookhuis. Toen had je Vampirefreaks, een soort Myspace voor gothics. Het heeft mij niet meer los gelaten.’ Julia heeft thuis ook een rariteitenkabinet met haar schedelverzameling en een collectie laat-Victoriaanse rouwjurken. ‘Die vind ik fantastisch. Voor mij is het een hele logische uiting om meer in touch te zijn met de dood en daar esthetisch iets mee te doen. Het gaat toch een keer gebeuren. Jij gaat dood, je geliefden gaan dood, Ik geloof dat het leven niet echt zin heeft, het is allemaal vet random. Dan heb ik liever een ‘feestje of fears’, dan ervoor weg te lopen.’