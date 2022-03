Voor iedereen die de Oekraïense vlag heeft gehesen: er zijn vele redenen juist de Europese vlag uit te hangen

Om solidariteit te betonen met de bevolking in Oekraïne worden tegenover het Europees parlement in Brussel de Europese vlag en het Oekraïense dundoek gehesen. Beeld EPA

Vroeger hing je drie keer per jaar de vlag uit – de nationale vlag, welteverstaan: op Koninginnedag (met oranje wimpel), op 4 mei (halfstok) en op 5 mei, Bevrijdingsdag. Als het vlagvertoon niet voor zonsondergang werd beëindigd, kon je door de buren op dit verzuim worden geattendeerd. Of anders wel door de wijkagent, die hiervoor overigens geen bekeuring mocht uitschrijven (zoals mijmeraars over de goede oude tijd weleens beweren).

Vanaf de jaren zeventig werd de vreugde over het behalen van een eindexamen of de gezegende leeftijd van 50 jaar ook met vlagvertoon tot uiting gebracht. Maar de overige 361 dagen van het jaar bleef de vlag ongebruikt.

Zowel aan die terughoudendheid, als aan het monopolie van de Nederlandse vlag (buiten Friesland) lijkt een eind te zijn gekomen. Menig gevel wordt dagelijks versierd met een regenboogvlag – waarvan het patroon in de loop der jaren steeds ingewikkelder is geworden. Daarmee wordt, naar mag worden aangenomen, tolerantie en kosmopolitisme uitgedragen. Weltoffenheit, zoals de Duitsers het met de hun kenmerkende bondigheid noemen.

De laatste weken is aan dit bescheiden arsenaal de Oekraïense, blauw-gele vlag toegevoegd. Soms hangt die halfstok, soms fier in top. Maar de boodschap is dezelfde: wij staan achter Oekraïne. De vraag die zich dan meteen aandient, is: wanneer strijk je de Oekraïense vlag weer? Als de troepen van de Russische president Poetin zijn verdreven? Als er een vredesakkoord is gesloten? Als Poetin het land heeft ingelijfd? Als de oorlog het nieuws niet langer domineert? Hoe dan ook: veel Nederlanders voelen de behoefte om hun gezindheid aan de buitenwereld te tonen. De Oekraïense vlag was zelfs enige tijd uitverkocht, maar inmiddels kunnen de leveranciers weer in de vraag voorzien.

Eén vlag ontbreekt echter goeddeels in de openbare ruimte: de Europese vlag. Op overheidsgebouwen wappert er weleens een (geflankeerd door de nationale vlag en de vlag van de provincie), maar particulieren doen hier niet aan mee. Ook niet op 9 mei, de Dag van Europa. En dat is jammer, maar ook veelzeggend: de Europese Unie wordt – op z’n best – als een gegeven ervaren. Of anders wel als het synoniem van een technocratie waar nationale politici jarenlang afstand van hebben genomen. Impopulair beleid werd vaak ingebed in de formule ‘dat wij het ook niet prettig vinden, maar dat het nu eenmaal moet van Brussel’. Voor radicaal rechts is het verzet tegen Europa zelfs ongeveer de raison d’ être.

Positieve hartstochten wekt Europa maar hoogst zelden. Althans: bij de leden van de Europese Unie. Liefdesverklaringen voor de EU zijn vooral afkomstig van de aspirant leden, zoals Oekraïne en Georgië. Maar de liefde lijkt te vervluchtigen zodra een land tot de Unie is toegetreden. Vrede, veiligheid en welvaart zijn kennelijk geen duurzame bindmiddelen.

Mogelijk draagt de oorlog in Oekraïne bij aan de herwaardering van de Europeanen voor hun Unie (liefde is misschien nog wat veel gevraagd). En die zouden zij kunnen tonen door hun gevel of de voortuin op gezette tijden – maar in elk geval op 9 mei – te sieren met de Europese vlag (twaalf gouden, of gele, sterren op een blauw vlak). Die vlag staat tenslotte voor alles wat Nederlanders met andere vlaggen willen uiten: nationale saamhorigheid (in Europees verband), tolerantie en solidariteit met landen die aansluiting bij de Europese Unie nastreven. Zelfs de kleurstelling van de vlag van Europa komt overeen met die van Oekraïne.

Er zijn dus vele redenen om haar uit te hangen. Ook als de oorlog het nieuws niet langer domineert.

Sander van Walsum is redacteur van de Volkskrant.