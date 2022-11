Voor het eerst voelen we ons onveilig in dit land

Twee ouderen in Barendrecht. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Naar aanleiding van alle publiciteit rondom de onoplosbare tekorten in de zorg ben ik bij hoge uitzondering in de pen geklommen, niet om mijn mening, maar om mijn gevoel kenbaar te maken. Mijn man is 75, ik 74. Voor het eerst in ons prachtige leven voelen we ons in dit land onveilig. Straks, als we 80, 85 zijn, is zorg voor ons niet meer gegarandeerd.

Sterker nog, alles wijst er op dat we, ongeacht onze conditie, onszelf zullen moeten zien te redden. Geen ziekenhuis, geen verpleeghuis, geen zorgmedewerkers, zelfs geen wijkzorg. We zijn met te veel. Daar is maar één oplossing voor: wegwezen. We moeten op zoek naar een land waar we wel veilig zijn.

Tenzij onze overheid, juist nu we zo kwetsbaar zijn, alsnog in overweging gaat nemen de levenseindepil toe te staan. Zodat we kunnen doen wat we al ons hele leven doen: zelf de beslissing nemen.

Trudi van der Raadt, Bloemendaal

Onderwijs

Merel van Vroonhoven heeft het altijd bij het rechte eind met haar zorgen over de staat van het Nederlandse onderwijs, ook nu weer. Ik zou haar, en de hele Tweede Kamer, willen aanraden om (nog eens) naar Where to Invade Next te kijken van Michael Moore, toevallig van de week nog op tv. De oplossing voor ons onderwijs is niet zo ingewikkeld, gewoon ‘copy-paste’ Finland en Slovenië.

Andries Krijgsman, Demen

Drinkwater

Drinkwaterverbruik zou teruggedrongen moeten worden van 125 naar 100 liter per jaar per hoofd van de bevolking, zo schrijft de Volkskrant. Dat leidt tot veel doden door uitdroging. Per dag lijkt een stuk gezonder.

Jakob Muntinga, Cuijck

Joke Smit

In de krant (Zaterdag, 26/11) wordt Joke Smit omschreven als ‘onderwijzeres’. Dit klopt niet. Ze was lerares Frans op de middelbare school en later docent en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor Vertaalkunde van de UvA.

Niets ten nadele van onderwijzeressen, maar wordt zij als vrouw hier gekleineerd, zoals vrouwen zo vaak overkomt? Of is het nalatigheid in het checken van haar levensloop?

Marike Lindhout, Amsterdam

Voetbal en oorlog

Hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vugt stelt, op basis van een steekproef van 25 landen, dat hoe beter landen voetballen, hoe minder ze oorlog voeren. Het is te hopen dat de resultaten van dit baanbrekende onderzoek onderworpen zijn aan het programma Statcheck van het Meta-Research Center van de Universiteit Tilburg. Zoals, in diezelfde bijlage, uitgebreid besproken in een artikel over opzet en uitvoering van met name psychologisch onderzoek. Slodderwetenschap?

Gé van den Bovenkamp, Zwolle

Verpatsen

Dat ziekenhuizen eerder winst maakten klonk mij eerlijk gezegd net zo verontrustend in de oren als de voorspelling dat vanwege de hoge energierekeningen aankomend jaar verlies dreigt. We moesten zo nodig publieke sectoren als gezondheidszorg en de energiemarkt verpatsen. Eén plus één is twee.

Nanette Haze, Nijmegen

Gekleurde bril

Schiphol en alle andere klimaatdemonstraties enerzijds (honderden aanhoudingen) en Staphorst en de boerenprotesten anderzijds (een of twee aanhoudingen vanwege stilstaan op de snelweg) tonen aan: de blinddoek van Vrouwe Justitia is een gekleurde bril geworden.

Joop van den Berg, Haastrecht

Parkinson

Interessant en verontrustend artikel van neuroloog Marieke van Oijen over het mogelijke verband tussen Parkinson en pesticiden. Alleen jammer van die laatste zin: ‘Tot die tijd was ik in ieder geval mijn groente en fruit nog een keer extra.’

Dat helpt misschien enigszins bij de contactwerkende bestrijdingsmiddelen die gedeeltelijk afwasbaar zijn. Bij de systemische bestrijdingsmiddelen die opgenomen worden door de plant en bij de translaminaire middelen die zowel op als onder de schil zitten, heeft dat wassen helaas weinig in.

Marion Aarts, Amsterdam