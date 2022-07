Voor het eerst komt het massale verzet tegen de corporale cultuur ook van binnenuit

Een studentencorps laat zich niet snel veranderen, bleek deze week weer. Toch waait de wind dit keer uit een andere hoek.

Het corpsseizoen valt vroeg dit jaar. Doorgaans is het wachten op de ontgroening van de nieuwe studenten tot berichten over de ontsporende mores doordringen tot de verontwaardigde buitenwereld. Dit keer ging het zomerse lustrumdiner van de mannelijke tak van het Amsterdamsch Studenten Corps ten onder in misogynie en verkrachtingsfantasieën.

De uitgelekte filmpjes laten weinig aan de verbeelding over. Wie door een sleutelgat een blik wordt gegund op een gesloten culturele gemeenschap, moet altijd waken voor het gevaar uitspraken te letterlijk te nemen. Maar zelfs met een wijd open oog voor ironische bedoelingen, is er weinig ruimte om te betwijfelen dat bestuursleden van het corps een ongezonde verenigingscultuur promoten.

Een pessimist zal daarin het bewijs zien dat er weinig verandert. Begin deze eeuw stak een storm van protest op toen cabaretier Youp van ’t Hek in NRC Handelsblad de ontgroening van zijn neefje door het Rotterdamsch Studenten Corps beschreef, inclusief ‘kampcommandanten’, fysieke mishandelingen en moeders die consequent ‘kuthoeren’ werden genoemd. Dat patroon heeft zich sindsdien nog vele malen herhaald. Tot in het kabinet werd meermaals gewaarschuwd dat het nu afgelopen moest zijn, maar dat kon nieuwe berichten over mishandelingen, bangalijsten, slutshaming en schaamteloze zwijgcontracten voor spijtoptanten niet voorkomen.

Zorgelijk is ook dat er kennelijk om de zoveel jaar weer een nieuwe lichting aantreedt die kennelijk weinig meekreeg van de ontsporingen uit het verleden en weer gewoon in dezelfde patronen vervalt. Het lerend vermogen is beperkt. De overtuiging dat het corps boven de samenleving staat, blijkt keer op keer dominant.

Tot voor kort althans. Want wie nu een optimistische blik op Amsterdam werpt, ziet ook iets anders: voor het eerst massaal verzet van binnenuit. Honderden leden – voornamelijk vrouwen – beklaagden zich deze week officieel bij het corpsbestuur over de ‘ronduit beledigende, beschamende en treurige’ cultuur bij de mannen, serveersters verlieten zondagavond het gewraakte diner en meerdere vrouwen bleven uit protest weg bij het afsluitende lustrumevenement. Het bestuur reageerde dit keer eens niet laat en aarzelend, maar stelde meteen een onderzoek in.

In een subcultuur waar het met de meeste klokkenluiders tot nu toe slecht afliep en waar de meeste kritiek van buiten wordt afgedaan met de notie ‘dat die knorren toch niet snappen wat hier gebeurt’, zou dat weleens het begin van wezenlijke verandering kunnen zijn.