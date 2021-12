Misschien blijkt binnenkort dat deze lockdown overdreven is. Maar dat is nog altijd beter dan het risico van weer te laat reageren.

De communicatie blijft een zwak punt in de crisisaanpak van het demissionaire kabinet.

Op zichzelf was het een goed idee om RIVM-directeur Jaap van Dissel zaterdag mee te nemen naar de persconferentie. Het was immers zijn Outbreak Management Team dat vrijdag de boel op scherp zette met een zeer alarmistisch advies.

Jammer alleen dat hij 7 miljoen kijkers live op tv toesprak alsof hij college stond te geven aan een zaal studenten. Uit het stenogram: ‘Die tijd hebben we nodig want je wilt voor de modellering natuurlijk heel graag weten hoe je dat kunt invullen en dat kunnen we momenteel simpelweg niet. Die onzekerheid die maakt dat onze modelleringen heel erg afhankelijk worden van aannames en dat als we nu die modelleringen uitvoeren, dan zien we eigenlijk dat we, als je natuurlijk hele milde getallen invoert, dan gaat het, maar als je minder optimistische getallen invoert en deels aanneemt dat die omikronvariant eigenlijk op dezelfde wijze als het deltavirus toch ook personen ziek kan maken, dan zien we gewoon nu dat het aantal zieken wat we dan zullen krijgen vanwege de zeer snelle verspreiding van het virus, zo hoog is dat het de eerste golf in Nederland kan overstijgen.’

Zeer alarmistisch inderdaad, maar alle bijzinnen overschaduwden het historische moment: voor het eerst in deze crisis probeert het kabinet een keer preventief te handelen en reageerde het razendsnel op een OMT-waarschuwing.

Die strategie heeft een risico. De meeste Europese landen zijn minder in paniek. Misschien blijkt binnenkort dat deze lockdown overdreven is. Maar dat is nog altijd beter dan wéér het risico nemen van overbelaste ziekenhuizen doordat we pas reageren als het al te laat is om de trend te keren. Het kabinet voelt heel goed aan dat het zich dat niet nog een keer kan permitteren.

Zelf heeft het kabinet nu nog wat tijd gekocht om een nieuwe exitstrategie uit te stippelen voor als het niet meevalt met omikron. Voornaamste kwestie: welke sectoren zijn zo cruciaal voor de samenleving dat we ze vanaf 9 januari niet langer opofferen in een poging om een crisis in een andere cruciale sector, de zorg, te bezweren? Het onderwijs zou op dat lijstje met stip bovenaan moeten staan.