Voor het eerlijke verhaal over stikstof moet u dezer dagen in Noord-Brabant zijn

Twee weken voor de verkiezingen zet het provinciebestuur het regionale stikstofdebat op scherp. Dat voorbeeld verdient navolging.

‘De natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. Dat wordt veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging. Planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze ontwikkeling zich doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur.’

Aan het woord is niet Milieudefensie of Extinction Rebellion maar het Brabantse provinciebestuur dat woensdag aankondigde met onmiddellijke ingang te stoppen met het verlenen van bouwvergunningen voor huizen, bedrijven, wegen, boerderijen, windmolens en zonneparken in de omgeving van natuurgebieden. De provincie is nogal geschrokken van de ‘natuurdoelanalyse’ die is gemaakt in opdracht van het kabinet. ‘Helaas blijkt dat het beleid nog niet voldoende is.’

De ‘verbijsterde’ reactie van de zuidelijke landbouworganisatie ZLTO liet niet lang op zich wachten. ‘De andere provincies komen binnenkort ook met hun Natuurdoelanalyse. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gebieden daar ook verslechterd. Wat doen zij dan? Zij kunnen niet achterblijven bij Brabant. Zo gaat het hele land op slot!’

En daarmee was de boerenreactie net zo accuraat als de verklaring van de provincie. Want dat is inderdaad wat er gaat gebeuren als er nu niet snel serieus stikstofbeleid wordt gevoerd. Met de rapporten waarin die conclusie onontkoombaar wordt getrokken, is inmiddels een boekenkast te vullen: zeker in de buurt van de natuurgebieden zullen veel boeren plaats moeten maken. Ook onvrijwillig, als het met zakken geld als lokaas niet lukt.

Wie die realiteit uit de weg gaat, uit angst voor de felle boerenprotesten of de electorale concurrentie van de BoerBurgerBeweging, zal binnenkort aan z’n kiezers moeten uitleggen waarom de bouw is vastgelopen.

Daarom is het niet alleen verstandig dat Brabant die knoop nu doorhakt, maar ook dat het twee weken voor de provinciale verkiezingen gebeurt. En dan ook nog door een college van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA – zowat het hele bestuurlijke midden verenigd.

Bovendien valt op dat de provincie nou eens niet verwijst naar ‘Brusselse regels’ of het ‘veel te strenge Nederlandse stikstofbeleid', zoals de mode op de rechterflank van de Tweede Kamer voorschrijft, maar gewoon met de kop omhoog en de borst vooruit naar de staat van de natuur: ‘Totale verschraling dreigt.’

Alle landelijke politici die zo graag campagne voeren met het ‘eerlijke verhaal’ kunnen daar een voorbeeld aan nemen. En alle provinciale lijsttrekkers die de komende twee weken campagne voeren tegen een razendsnelle beperking van de stikstofdepositie in de natuurgebieden, strooien hun kiezers zand in de ogen. Tenzij ze ook bereid zijn uit te leggen waarom er opeens geen nieuwe huizen meer worden gebouwd.