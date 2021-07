Voor het dansende deel van het uitgaansleven blijkt het nog net te vroeg

Er is geen reden voor paniek, maar een kleine correctie in de versoepelingen dringt zich nu wel op.

Heeft het kabinet dan zo weinig geleerd van de vorige zomer? De vraag hangt dreigend boven het Binnenhof nu de RIVM-rapportages over het aantal coronabesmettingen opeens weer een dagelijks schrikmoment garanderen. Zo snel als in de afgelopen tien dagen liep het aantal besmettingen nog niet eerder op.

De vraag is allereerst of dat erg is. Aangezien de besmettingen zich nog niet vertalen in druk op de zieken­huizen – en de ervaringen in andere landen er ook niet op wijzen dat we daarvoor moeten vrezen – is er in elk geval geen reden tot paniek. De kwetsbare mensen, om wie de hele aanpak steeds draaide, zijn over het algemeen veilig.

Aan de andere kant: als het aantal besmettingen zo snel blijft stijgen als deze week, zijn er binnenkort toch weer heel veel mensen ziek. Voor wie nog niet volledig gevaccineerd is of niet goed reageert op het vaccin, is dat nog altijd niet zonder risico. Daarnaast begint de trend een bedreiging te worden voor de zorgeloze zomervakantie van miljoenen mensen: als Nederland binnenkort donkerrood kleurt op de Europese kaart, moet er alsnog een streep door veel vakantieplannen.

Minister De Jonge vindt het een complexe belangen-­afweging, zei hij woensdagavond in de Tweede Kamer: mag een overheid ‘lockdownmaatregelen’ opleggen aan een sector, de horeca bijvoorbeeld, om een andere sector (het toerisme) overeind te houden.

Dat zou inderdaad complex zijn als het zo zwart-wit was. Maar dat is niet waar. De les van vorig jaar is nou juist dat een groot deel van de horeca in de zomer prima open kan zonder dat dat meteen tot een explosie aan besmettingen leidt. Nu we ook nog een vaccin hebben, kan dat al helemaal geen probleem zijn. Slechts één deel van de horeca bleef vorig jaar dicht, het deel waar mensen binnens­kamers dicht opeengepakt in elkaars oren staan te schreeuwen: de clubs, de disco’s en de kroegen.

Precies daar gaat het nu helemaal mis. Het kabinet houdt vol dat ‘testen voor toegang’ redelijk werkt, maar de cijfers bewijzen dagelijks het tegendeel.

De Jonge hoeft dan ook helemaal niet te denken aan een lockdown. Hij is al een heel eind als hij even een kleine pas op de plaats maakt en het nachtleven opschort tot half ­augustus, als ook de meeste jongeren hun tweede vaccinatie binnen hebben. Iets rustiger aan dus, dan breekt het lijntje niet.