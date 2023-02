Voor goedkope medicijnen betalen we te weinig, voor dure veel te veel

Nooit eerder was er zo’n groot tekort aan medicijnen in ons land. Voor de oorzaak van dit tekort wordt gewezen naar problemen met productie van grondstoffen en geneesmiddelen in landen zoals China en India. Toch is ook het strikte Nederlandse preferentiebeleid medeverantwoordelijk voor de huidige schaarste. Dit voorkeursbeleid houdt in dat op het moment dat er meerdere aanbieders zijn van een identiek (generiek) geneesmiddel, enkel de goedkoopste variant (volledig) zal worden vergoed.

De invoering leidde in eerste instantie tot een flinke prijsdaling en kostenbesparing, maar nu er wereldwijde tekorten zijn en de ons omringende landen bereid zijn om meer te betalen trekt Nederland aan het kortste eind. De overheid besloot recent om de maximaal te betalen prijs voor generieke geneesmiddelen te verhogen met 15 procent. Of dit voldoende gaat zijn of juist het begin betekent van een ordinaire Europese biedoorlog, valt nog te bezien.

Over de auteur Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

Naast dat het nauwelijks loont voor fabrikanten om aan ons te leveren, wordt het op eigen bodem produceren van geneesmiddelen bemoeilijkt door krappe marges, strenge regels en hoge kosten. In de afgelopen jaren verdwenen 3.300 van de 8.000 generieke medicijnen van de Nederlandse markt. Het faillissement van pillenfabriek InnoGenerics in Leiden kon enkel worden afgewenteld met financiële overheidssteun en een private overname.

Terwijl de markt voor generieke geneesmiddelen jarenlang is uitgeknepen, heeft de overheid weinig grip op de prijzen van nieuwe medicijnen. Het octrooirecht en andere marktexclusiviteiten geven farmaceuten een monopoliepositie waarmee zij in staat worden gesteld hun investering terug te verdienen zonder aanwezigheid van concurrentie.

Geregeld blijkt de gevraagde prijs voor een nieuw medicijn aanzienlijk hoger dan op basis van ontwikkelings- en productiekosten kan worden verwacht. Daarbij, octrooiwetgeving beoogt uitvindersarbeid te belonen terwijl farmaceuten steeds vaker medische uitvindingen kopen van universiteiten die notabene met overheidssubsidies wetenschappelijk onderzoek doen. Met andere woorden: met maatschappelijke gelden wordt het onderzoek gefinancierd voor de (door)ontwikkeling van nieuwe medicijnen waar diezelfde maatschappij vervolgens diep voor in de buidel moet tasten.

Laten we inzoomen op het geneesmiddel Humira (Adalimumab) van farmaceut AbbVie, ook wel het Zwitsers zakmes onder de medicijnen genoemd. Het middel werkt tegen een immuunsysteem dat het eigen lichaam aanvalt zoals bij reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn. De kosten van Humira bedroegen jarenlang 10 tot 12 duizend euro per patiënt per jaar. Tussen 2004 en 2020 nam het aantal behandelindicaties fors toe. Het aantal gebruikers in ons land steeg van ruim 2.000 naar 28.000.

Opvallend genoeg vertaalde deze stijging zich niet in schaalvoordelen; de prijs bleef jarenlang hetzelfde. In deze periode bedroeg de omzet in Nederland meer dan 2,3 miljard euro en behaalde de fabrikant een geschatte winst van 1 miljard euro. Tot het octrooi in 2018 afliep. Toen daalde de prijs ineens met 80 procent. Hebben we als maatschappij dan al die tijd teveel betaald? Mag en kan dat zomaar? Waarom grijpt de overheid niet in? Welke machten en lobby’s spelen een rol?

Stichting Farma Ter Verantwoording heeft AbbVie aansprakelijk gesteld voor de onbillijk hoge prijs die, in ons zorggebudgetteerde stelsel, heeft geleid tot verdringing en verschraling van andere zorg. De stichting stelt dat de farmaceut onrechtmatig heeft gehandeld door misbruik te maken van haar economische machtspositie. Hiermee zijn woekerwinsten gemaakt en bovendien mensenrechten geschonden.

De Autoriteit Consument & Markt heeft onlangs aangegeven onderzoek te doen naar drie bedrijven in de geneesmiddelensector na signalen over ‘excessieve prijzen die de maatschappij onnodig op kosten jagen’. Ik blijf het ongelofelijk vinden dat er farmaceuten zijn die zonder gewetensbezwaren bedrijfsbelang boven publiek gezondheidsbelang stellen. Die geen maatschappelijke verantwoordelijkheid hoeven af te leggen. Of een zorgplicht dragen zoals zorgaanbieders en zorgverzekeraars die toch, net als farmaceuten, hun geld verdienen in het publieke domein.

Om de uitgavestijging voor dure geneesmiddelen beter te kunnen beheersen besloot minister Ernst Kuipers recent tot het aanscherpen van toelatingscriteria: de duurste medicijnen worden pas beschikbaar als een redelijke prijs is overeengekomen met de farmaceut. Een nodige beslissing al betekent dit helaas ook dat sommige patiënten tot wel 600 dagen moeten wachten op een nieuw medicijn, zo berichtte Het Financieele Dagblad onlangs.

Terwijl op de generieke geneesmiddelenmarkt ieder dubbeltje wordt omgedraaid, betalen we miljoenen euro’s te veel voor dure geneesmiddelen. De overheid is aan zet om wettelijke kaders te stellen zodat toegankelijkheid én innovatie voor goedkope en dure geneesmiddelen gewaarborgd blijven.