Voor gastheer Biden moet het onaangenaam zijn dat meerdere presidenten zijn uitnodiging in de prullenbak gooien

Activisten in Los Angeles protesteren tegen het besluit van president Biden om enkele Latijns-Amerikaanse presidenten niet uit te nodigen voor de Top van de Amerika's. Beeld AFP

Niet vaak beheerst een onderwerp de nieuwskoppen in vrijwel alle (Latijns-)Amerikaanse landen. Doorgaans worden lokale media in beslag genomen door binnenlandse sores en schommelt ieder land net weer even anders op de golven van de internationale economische en geopolitieke conjunctuur. Maar de afgelopen weken klonk in rubrieken van Chileense tot Mexicaanse media die ene vraag: ‘Gaan we?’

‘Nee’, zei de linkse Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador op maandagmorgen. Hij reisde deze week niet af naar Los Angeles waar de negende Top van de Amerika’s plaatsvindt. ‘Ik ga niet omdat niet alle landen van de Amerika’s zijn uitgenodigd’, zo wordt hij geciteerd door de Mexicaanse nieuwssite Animal Político.

Kans verspeeld

Dit jaar is de Amerikaanse president Joe Biden gastheer van de bijeenkomst van Amerikaanse landen. Het is de tweede keer dat de top wordt gehouden in de Verenigde Staten sinds die allereerste in 1994 in Miami. Na de America First-politiek van Donald Trump leek de conferentie een uitgelezen kans voor Biden om nieuw leiderschap in de regio te tonen. Maar die kans lijkt hij al te hebben verspeeld, meerdere Latijns-Amerikaanse presidenten boycotten zijn top.

Het is tijd om die ‘eeuwenoude politiek van uitsluiting, van dominantie’ te veranderen, zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Wat was het geval: Nicaragua en Venezuela waren niet welkom en de Amerikanen draalden lang met een eventuele uitnodiging voor Cuba. De repressieve presidenten Daniel Ortega (Nicaragua) en Nicolás Maduro (Venezuela) hebben niks te zoeken op een top die de democratie hoopt te bevorderen, menen de VS.

Typisch staaltje Amerikaans imperialisme, schreef de Cubaanse regering op haar eigen nieuwskanaal Granma. Laat maar zitten die uitnodiging, stelde president Díaz-Canel, ondanks recente voorzichtige toenadering tussen Washington en Havana. Cuba schipperde in zijn staatsmedia tussen gespeelde onverschilligheid en grote verontwaardiging - we willen helemaal niet bij jullie feestje zijn en bovendien, de arrogantie om ons niet uit te nodigen!

Zoete wraak

Die laatste emotie, die van de zoete wraak, overheerste op website van Granma. De Amerikanen hadden zich lelijk verkeken op de steun die Cuba geniet in Latijns-Amerika, stelde de redactie. ‘De VS probeerden hun vijandige politiek richting Cuba op te dringen aan het westelijk halfrond als ware het de consensus, maar het debat over de uitnodigingen toont het tegendeel.’

Het moet inderdaad een onaangename verrassing voor Biden zijn geweest dat meerdere presidenten zijn uitnodiging in de prullenbak gooiden. Ook de onlangs aangetreden linkse president van Honduras, Xiomara Castro, liet de top aan zich voorbij gaan. ‘Als we er niet allemaal zijn, is het geen Top van de Amerika’s’, twitterde Castro in mei al. Ze stuurde haar minister van Buitenlandse Zaken, schreef de Hondurese krant La Prensa deze week. En ook Luis Arce, de socialistische president van Bolivia, bleef thuis.

Gabriel Boric, Chili’s kersverse, 36-jaar oude linkse president, ging wel, maar beloofde kritische noten te kraken in Los Angeles, zo schreef de Chileense nieuwssite La Tercera. ‘Door landen uit te sluiten, versterken de VS hen enkel in hun eigen positie.’

In Amerikaanse media waren de verwachtingen over de top al laag gespannen. Met het afhaken van de Mexicaanse president lijkt de kans op een doorbraak in een belangrijk thema als migratie klein. ‘Mexico’s afwezigheid onderstreept het idee dat Latijns-Amerika op drift is en dat Washington daar geen antwoord op heeft’, zei Mexico-kenner Tony Payan in The New York Times.

Joost de Vries is correspondent in Mexico-stad.