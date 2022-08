Voor elke twijfelende vrouw willen er tien slechtere mannen wél als talkshowgast aanschuiven

Een uitzending van talkshow Op1. Beeld Op1

‘Floor. Ben door hunne majesteiten koning Willem-Alexander en koningin Máxima uitgenodigd voor de uitblinkerslunch. Iets voor bij Op1?’ Een appje van een graag geziene talkshowgast. Het is oktober 2021 en de ochtendvergadering nadert haar einde. Ik sluit WhatsApp, druk op de zijkant van mijn iPhone, leg het ding omgedraaid op tafel en doe een poging mezelf te mengen in het overleg. Eindredacteur Rachel Franse concludeert dat er wederom te weinig vrouwen op de gastenlijst staan, de rest van de tafel knikt instemmend.

Nee, sorry

De redactievergadering is klaar. Ik schuif mijn stoel naar achteren en duik het belhok in om een item over de toename onder plastische chirurgie bij jongeren op touw te zetten. Een inmiddels vertrouwde opbouw van het gesprek volgt: ‘Goedemorgen, ziet u in uw praktijk een toename van plastische chirurgie bij jongeren?’ Ja, dat ziet ze, en dat is niet alles: ze ziet nog veel meer en maakt zich zorgen. Of ze het zou zien zitten om daarover aan te schuiven bij Op1? Oh, nee daar moest ze echt niet aan denken. Had ik aan haar collega gedacht? Nee, ik zou toch echt graag haarzelf willen. Nee, sorry, daarvoor weet ze écht te weinig. En bovendien, is zij nou echt de aangewezen persoon?

Over de auteur Floor Doppen was 2,5 jaar lang redacteur bij talkshow Op1.

De afgelopen 2,5 jaar was ik redacteur van de veelbesproken talkshow Op1. De kritiek op volle tafels met het predicaat ‘oude witte man’ is daarbij favoriet onderdeel van gesprek. Toen ik begon bij Op1 dacht ik dat de oplossing zat in een jonge vrouw zoals ik, die wél zou strijden voor meer diversiteit. Maar ik zat ernaast. Talkshowredacties bestaan overwegend uit jonge vrouwen en er gaat geen dag voorbij – echt nooit – waarop de tafelsamenstelling niet onderwerp is van gesprek. Eén van de problemen waar de nog altijd scheve tafelverdeling aan ten grondslag ligt, is het fenomeen ‘zelfvertrouwenskloof’. Een fenomeen dat reikt tot in de haarvaten van onze samenleving en in extreme vorm tot uiting komt bij talkshows.

Mijn telefoon licht weer op. Het vervolgappje leest: ‘Een koninklijk schouderklopje....’ O ja, de uitblinkerslunch, hij komt er heel graag over vertellen. Amerikanisten, goochelaars, artsen, advocaten. Wekelijks ontving ik suggesties voor het aanschuiven van hem, zelden van haar. De mannen hebben nú toch weer iets meegemaakt. ‘Is mijn nieuwe boek je al onder ogen gekomen?’ Of ik weet dat de fruitvlieg ook last heeft van klimaatverandering. De Westerschelde is aan vervanging toe, hij is toevallig expert. Heb het nieuws gezien over de kinderopvang? Erg hè, hij heeft zelf kinderen… Neem Maarten van Rossem, je drukt op een knop en de anekdotemachine gaat draaien. Kun je een vrouw bedenken voor wie dat opgaat?

Wegcijferen

Daartegenover heb ik tientallen voorbeelden van vrouwen die zichzelf wegcijferen, onbelangrijk achten of mannen kennen die meer over het onderwerp weten. Ze vinden zichzelf geen uitblinkers. ‘Niks voor mij, doodeng!’ De doorschuifvrouwen zien het liever iemand anders doen, met meer ervaring en expertise. ‘Maar u zit zelf toch al twintig jaar in het vak?’ Misschien een volgende keer. Zelfs vrouwen die meermaals per maand aanschuiven, twijfelen nog steeds over hun kunde. Ook woordvoerders worstelen ermee, ze hebben wel wat vrouwen geprobeerd maar de man heeft een vrije agenda, veel zin en is een goede prater.

Begrijp me niet verkeerd, de vrouw waar Op1 op dat moment de voorkeur aan geeft, heeft meer ervaring dan de man die uiteindelijk aanschuift. Dit fenomeen is niet nieuw: uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen zichzelf systematisch onderschatten, waar mannen zichzelf eerder te veel kennis van zaken zullen toebedelen. Daarnaast worden mannen sneller als briljant gezien, waardoor het voor de vrouw moeilijker is zichzelf aan de talkshowtafel als kundig te bewijzen.

Als redacteur is het zaak daar doorheen te prikken en de doorschuifvrouwen te overtuigen van hun kwaliteiten. Bellen, bellen, bellen luidt dan het devies. We bellen ons suf. Er zijn ook dagen geweest waarop ik de handdoek in de ring heb gegooid. Voor elke twijfelende vrouw staan er tien mannen te popelen. Allereerst is het aan vrouwen om in de bres te springen, om zichzelf – of desnoods andere vrouwen – naar voren te schuiven en die ruimte te claimen.

Te gemakkelijk

Toch zou het te makkelijk zijn de gehele verantwoordelijkheid voor de zelfvertrouwenskloof neer te leggen bij de doorschuifvrouwen. Er is meer aan de hand. Met name vrouwen die op de talkshowstoel neerstrijken kunnen rekenen op een flink potje (online)recensies over hun uiterlijk, kleding, gebrek aan kennis of verwijten van aandachttrekkerij. Vrouwelijke uitblinkers worden maar al te graag van de troon gestoten.

Na afloop van de uitzending heb ik menig vrouw bedroefd bij de wc’s opgevangen, omdat ze per ongeluk toch even haar Twitter-tijdlijn had gecheckt, vol met haatdragende opmerkingen van toetsenbordterroristen. Opvallend genoeg zijn het vaak vrouwen die hierin andere vrouwen afvallen. Als we ze daarna opnieuw bellen, nemen de twijfels toe.

Hoewel ik er vertrouwen in heb dat de jonge generatie vrouwen haar kansen gaat pakken, lijkt het me zaak niet te wachten tot de samenleving zover is. Want representatie zet aan tot inspiratie. Er komt een nieuwe generatie uitblinkers uit voort. Van redacties mag worden verwacht dat ze alert blijven op vrouwelijke talenten en nieuwe mediagezichten binnen de verschillende sectoren. Aan de sectoren zelf de taak vrouwen mediatraining te geven als ze onzeker zijn, en ze vooral actief aan te moedigen het wél te proberen.

En aan alle vrouwen zeg ik: voor jullie tien slechtere mannen. Alsjeblieft, wees geen doorschuifvrouw en claim dat uitblinkerschap. Anders wordt die zelfvertrouwenskloof nooit gedicht.