Voor een oorlog in het buitenland loopt geen Nederlandse demonstrant nog warm

Bijna dagelijks fiets ik langs het Russische consulaat aan het Museumplein in Amsterdam. Aan de gevel wappert de Russische vlag, alsof er niets aan de hand is. Laatst kwam iemand naar buiten door de stalen hekken die het monumentale pand moeten beveiligen. Ik had de neiging om mijn middelvinger op te steken, maar liet het na. De man die naar buiten kwam, leek mij geen diplomaat, maar eerder iemand die boodschappen had gebracht.

Het viel mij op dat er vrijwel nooit iemand staat te demonstreren voor het Russische consulaat, terwijl dat land zich toch geregeld van ‘kernwapenretoriek’ bedient. Twee dagen geleden nog zei oud-president Medvedev dat een Derde Wereldoorlog zou uitbreken als de Navo de Krim aanvalt. Een absurde veronderstelling, maar de tijd dat er nog weleens verstandige vredelievende taal uit Rusland kwam, lijkt alweer ver achter ons te liggen. Een lid van de Doema legde deze week uit hoe je met een goed gemikte kruisraket in één klap Nederland en de Rotterdamse haven kunt opblazen, dus steek uw paraplu maar vast op in uw schuilkelder.

Ondertussen gaan Poetin en zijn kliek onverdroten voort met het plegen van oorlogsmisdaden. Die worden wereldwijd uitgebreid getoond, vervolgens onderzocht en geclassificeerd, maar veel valt er voorlopig niet tegen te doen. Poetin zal, zoals het er nu naar uitziet, in november te gast zijn op de G20-top in Indonesië. De kans dat hij daar gearresteerd gaat worden, is nihil. Een boycot van westerse diplomaten is het enige dat hij hoeft te vrezen. Maar als zij weglopen, is dat weer een Russisch succesje in de propagandastrijd.

Naast het Russische consulaat staat het Turkse consulaat en daarnaast het Amerikaanse consulaat. Ik heb nog meegemaakt dat in 1967 de schrijver Harry Mulisch en de schaker Hein Donner met sandwichborden voor – ‘Amerikanen weg uit Vietnam’ – in een demonstratie meeliepen, die begon op het Museumplein. Harry rookte een pijp en Donner droeg zo’n Russische berenmuts. Demonstraties tegen ‘Johnson moordenaar!’ had je bijna wekelijks en er liepen grote drommen mensen in mee.

Vandaag wordt op het gras van het Museumplein wat gevoetbald. Toeristen nemen een foto van het Rijksmuseum. Mocht je hier een groepje demonstranten tegenkomen, dan zijn het waarschijnlijk complotdenkers die tegen het covidbeleid van de overheid demonstreren. Kennelijk is het Oekraïne van vandaag heel wat verder weg dan het Vietnam van toen. Terwijl de Lyndon Johnson van toen misschien toch een minder grote schurk was dan de Vladimir Poetin van nu.

In 1967 lagen de verhoudingen duidelijk: links was tegen de oorlog in Vietnam, rechts steunde de Amerikanen. Of zoals Mulisch zei: ‘Links heeft meningen, rechts heeft belangen.’ Maar kijk nu eens. In Spanje vindt links dat de Navo schuldig is aan de oorlog in Oekraïne. Het ‘Nederland de Navo uit’ van de jaren zestig en zeventig is vandaag in Spanje ‘Otan No’ geworden. Maar anders dan in Spanje vind je in Nederland de pro-Poetingemeente bij rechts. Thierry Baudet en padre Teodoro González van links Spanje zijn het helemaal met elkaar eens.

Voor een oorlog in het buitenland loopt geen Nederlandse demonstrant nog warm, ook al vindt die plaats in Europa en is Kyiv slechts een paar uur vliegen. De demonstrerende Harry Mulisch met zijn pijp is veranderd in een boer op zijn trekker. Wie had dat gedacht? De discussie over links en rechts in de politiek gaat in Nederland over stikstof en mest. Zelfs Harry Mulisch heeft in de verste verte niet kunnen voorspellen wat reeds twaalf jaar na zijn dood zou gebeuren. Zo schreef hij in De toekomst van gisteren (1972): ‘Navo-legers, evenals Warschaupakt-legers, zijn al lang niet meer bedoeld voor het bekvechten van elkaar, maar alleen nog voor de eventuele onderdrukking van de volkeren, waaruit zij zijn gerekruteerd.’ Dit is geen vergissing meer, dit is gewoon onzin in grote herenmaten: Mulisch als Thierry Baudet en padre González ineen.

De Vietnamdemonstraties waren een ver-van-mijn-bedshow. De demonstraties van de boeren gaan over hun eigen leed. Dat is misschien niet zo altruïstisch, maar niet minder relevant. Het spreekwoord zegt dat de boer altijd volgend jaar rijk wordt en je kunt je afvragen of al de boeren die zich laten uitkopen niet in één klap miljonair zijn. De gemiddelde prijs van een trekker bedraagt 93 duizend euro en daarvan heb ik er de laatste tijd heel wat zien rondrijden. Al die hectaren grond die je soms achter een klagende boer in de horizon ziet verdwijnen, doen mij soms ook denken aan de uitspraak: ‘Wij wensen u veel personeel.’

Toch zie ook ik graag een landschap mét boeren. Ze moeten blijven, wellicht niet in zulke groten getale, maar waar moet je anders onderduiken als er weer een Wereldoorlog uitbreekt?