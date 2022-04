Voor een grote, pragmatisch linkse bestuurspartij wil ik best water bij de wijn doen

Ik beken dat het idee van Marjolein Moorman en Frans Timmermans verleidelijk is. Een grote linkse partij, zou dat niet heel veel euvelen van onze tijd afvlakken? Mijn politieke verlanglijstje: solidariteit, gelijkheid en een leefbaar bestaansminimum. Maar ik sluit mij aan bij de prachtige ingezonden brief van Trees Roose: hun verhaal grossiert in ‘politieke management-vaagtaal’.

Ik beschouw mijzelf, opgegroeid in een Surinaams-Nederlands PvdA-nest en als tiener zelfs nog een blauwe maandag Jonge Socialist, als een klassieke sociaal-democraat. Ooit was de sociaal-democratie groot, sterk, machtig en in staat de randjes van het harde kapitalisme af te schuren. Ik kan leven met kapitalisme zolang het menselijk blijft en niet tot extreme armoede leidt. Zolang inderdaad de sterkste schouders de zwaarste lasten torsen.

Pragmatisch links, dat was altijd mijn ideaal. Reëel en verantwoordelijk genoeg om mee te kunnen besturen in plaats van alleen iets langs de zijlijn te roepen. Liever gewoon de koe bij de horens vatten en het bestaan voor alle mensen zo leefbaar mogelijk maken. Geen communistische dictatuur, maar een (over)leefbare, solidaire, vrije samenleving die een democratische rechtsstaat is.

Aanschurken

Ik dreef van de PvdA af omdat het aanschurken tegen Rutte de spuigaten uitliep. Mijn PvdA, die toch mede aan de wieg stond van de participatiesamenleving. Die de Participatiewet doorvoerde. Die nota bene aan de knoppen zat en toch het toeslagenschandaal heeft laten gebeuren: de grootste aanval op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid, op onze sociaal-democratische waarden, uit de recente geschiedenis.

Gek genoeg gaat mijn linkse hart vooral sneller kloppen van het Kamer-trio Leijten, Omtzigt en Azarkan, meer dan van Moorman en Timmermans. Omdat zij zich zo keihard inzetten voor het rechtzetten van het toeslagenschandaal. Omdat er achter linkse idealen, of je jezelf nu links noemt of niet, vooral oog schuilt voor het menselijke. Empathie en compassie voor de mens aan de onderkant van de samenleving.

Marjolein Moorman oogst terecht lof voor haar pleidooi voor kansengelijkheid in het onderwijs. Een nobel streven, maar het blijft een pleit voor het vergroten van individueel succes van kinderen uit achterstandssituaties. Als er maar meer kinderen naar het vwo gaan dan komt het goed. Dat zit er helaas echt niet voor iedereen in. De linkse inzet moet ook zijn: juist de kinderen die naar het vmbo gaan, moeten een leefbare en werkbare toekomst tegemoetzien.

Beducht

Ik ben daarnaast beducht voor het vertrouwen van gematigd links in bevoogdende maakbaarheidsbureaucratie. Wat heb je bijvoorbeeld aan een kostbaar systeem van extra ondersteuning aan achterstandsleerlingen als de helft van de klas met een lege maag op school komt? Is het gek dat deze kinderen laag scoren op de Cito-toets? Misschien is zorgen voor een gezonde maaltijd op school wel effectiever.

Ik heb ook al vaker bepleit dat sociale wijkteams beter met volle boodschappentassen bij arme gezinnen kunnen aanbellen dan allerlei repressieve en gemeenschapsgeld- verslindende jeugdzorgmaatregelen te treffen die nóg meer stress en wanhoop veroorzaken. Bevoogding en controledrift in plaats van simpelweg inzetten op armoedebestrijding. Wat zou een basisinkomen een uitkomst zijn.

Steeds meer basisbehoeften komen in de knel. Intussen is een normaal dak boven je hoofd soms zelfs voor de middenklasse een probleem. De kloof tussen mensen met een betaalbaar huis – huurders met een huur onder de liberalisatiegrens en huiseigenaren – en degenen die daar nooit en te nimmer meer zicht op hebben, is bijkans onoverbrugbaar.

Een vriendin uit Amsterdam Oud-West vertelde over haar buren: jonge advocaten. Qua ‘vinkjes’ – jong, wit, man, gezond, hoogopgeleid – winnaars van de hoofdprijs. Alleen delen ze een etage van 60 vierkante meter in een slecht onderhouden pand met enkel glas en dus torenhoge energiekosten. Dit alles voor 900 euro de man kale huur. Een huis kopen in de buurt van hun werk is geen optie, zelfs niet met een royaal bovenmodaal, vast salaris.

Ik stemde de laatste tijd radicaal en principieel, op Bij1, als tegengeluid. Maar liever wil ik op een grote pragmatisch linkse bestuurspartij stemmen. Dan doe ik water bij de wijn.

Kon het maar, zoals vroeger, in één brede, machtige linkse volkspartij. Solidair en emancipatoir. Lief voor mens, dier en milieu. Onderling kissebissen, discussiëren of cancelen, soit. Maar als het erop aan komt één links front. Keeping our eyes on the prize – een samenleving die mensen niet in de kou laat staan.

