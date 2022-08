Voor een betere toekomst moeten we onze blik richten op de grenzen en voorbij de groei

Een kind aan het werk in de Ambrosarymijn in Madagaskar. In het Oost-Afrikaanse land werken minstens 11.000 kinderen onder zware omstandigheden in de micawinning. Beeld Arie Kievit

De discussie over de grenzen aan de groei is na vijftig jaar nog steeds springlevend. Helaas wordt dit debat nog veel te vaak gevoerd op basis van onvolledige of kortzichtige argumenten. Ook het essay van Ralf Bodelier in de Volkskrant van 6 augustus stond hier bol van.

In dit stuk deelt filosoof Ralf Bodelier een ‘opwindend vooruitzicht’ met de lezer: oneindige economische groei op een eindige planeet kan. Hij wijst naar het fenomeen ontkoppelen, waarbij de groei van de economie en de welvaart niet meer samenvalt met groei in grondstoffengebruik. Data van Eurostat en de Oeso laten zien dat deze trend al gaande is. ‘Althans in welvarende landen’, aldus Bodelier.

Meer over de auteur Karolien van Teijlingen is sociaal geograaf en onderzoeker grondstoffen en ontwikkeling van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Grondstoffen

Laat daar nu net de crux zitten. Het gebruik van grondstoffen door Europese economieën (ook wel domestic material consumption) is in de afgelopen decennia inderdaad afgenomen, maar hoe kwam dat? Een groot deel hiervan is te verklaren door het uitbesteden van energieslurpende en vervuilende maakindustrie naar elders, met name ontwikkelingslanden. Als gevolg daarvan komen de grondstoffen niet meer in ruwe vorm naar Europa, maar bereiken ze ons in de vorm van gebruiksklare tablets en elektrische tandenborstels.

Alle energie, uitstoot en vervuiling die de productie van deze consumptiegoederen veroorzaakt, komen echter niet op het conto van Europa, waardoor die flink lager uitvalt. Door globalisering over het hoofd te zien, geven de statistieken waar Bodelier en de aangehaalde McAfee naar verwijzen dus een zeer vertekenend beeld.

Een lesje (economische) geografie zou de filosoof dan ook goed doen. Dit geldt ook voor zijn argument ten aanzien van de Nederlandse landbouwsector, zogenaamd een voorbeeld van ontkoppeling. Ook hier schroomt de auteur te vermelden dat Nederland volgens recent onderzoek maar liefst dertig keer het Nederlandse landbouwareaal elders nodig heeft om in vraag te kunnen voorzien. De stikstofcrisis laat bovendien zien dat intensivering en technologische innovatie in de landbouw toch echt tegen, jawel, grenzen aanloopt.

Ecologische voetafdruk

Een veel betere maatstaf is de material footprint of de ecologische voetafdruk per capita. Deze indicatoren geven aan hoeveel ton grondstoffen of hectaren er nodig zijn voor de consumptie van één persoon, ook buiten de eigen landsgrenzen. Kijkend naar deze cijfers is er weinig ontkoppeling te bekennen: economische groei gaat vrijwel altijd gepaard met een groter grondstofgebruik.

Maar nog belangrijker is dat deze indicatoren laten zien dat welvarende landen zoals Nederland op veel te grote voet leven. Hun inwoners gebruiken gemiddeld véél meer grondstoffen dan er wereldwijd per persoon beschikbaar zijn, soms wel drie tot vier keer meer. Dus ook al zou het grondstoffengebruik van welvarende landen stabiliseren, dan is dit alsnog onverantwoord en onrechtvaardig veel.

Consuminderen

Ten slotte Bodeliers pessimisme wat betreft het vaak genoemde alternatief voor onbegrensde groei: consuminderen of degrowth. De covid-lockdowns hebben inderdaad niet geleid tot degrowth, maar daar was het beleid van overheden en bedrijven ook totaal niet op gericht. Ondanks oproepen van wetenschappers en de maatschappij voor een zogenaamde ‘nieuwe start’ richtten zij zich vooral op crisismanagement en zo snel mogelijk weer terug naar ‘normaal’. De pandemie een testcase noemen voor degrowt is dan ook zeer bedenkelijk.

Ook buiten de pandemie is degrowth, zoals Bodelier terecht stelt, nog nooit uitgeprobeerd. Dat is niet zo gek. Consumeren, kapitalisme en economische groei hebben zich stevig verankerd in onze cultuur, onze leefstijl en onze economieën. Ja, ook mijn pensioen is gebaseerd op een wereldwijd systeem van groei, en het ons ontdoen van een dergelijk systeem is onmetelijk complex. Maar om nou te stellen dat degrowth geen goede oplossing is omdat het nooit is geprobeerd, is wel erg kortzichtig. Niet geschoten is inderdaad altijd mis.

Bodeliers betoog voor méér groei piept en kraakt kortom op allerlei punten. Op één punt geeft ik hem echter gelijk: laten we onze hersens – en ons gevoel, zou ik toevoegen – inzetten voor een betere toekomst. Maar laat deze denkkracht dan alsjeblieft niet gefocust zijn op het zoveelste (technologische) doekje voor het bloeden. Laten we ons richten op de cruciale vraag hoe we ons leven en onze relatie met de aarde nu écht duurzaam en rechtvaardig kunnen vormgeven, met onze blik op de grenzen en voorbij de groei.