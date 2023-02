Voor de zekerheid heb ik in mijn fietshelm geschreven: ‘Zeg ze dat ik van ze hou’

Kunnen we alweer fietsen, op de racefiets naar buiten, op die malle, smalle bandjes? Is het daar alweer droog genoeg voor? Of gaan we dan op onze plaat?

Iedere fietser die ik ken, iedereen met een racefiets, bedoel ik, is al eens verschrikkelijk gevallen. Bijna nooit valt de schade mee. Hieruit heb ik voor mezelf een wet gedestilleerd, die altijd opgaat: iedere fietser valt ten minste één keer goed. De wet was bedoeld om mezelf gerust te stellen – het gebeurt toch. Maar het effect was averechts – het gebeurt! Maar wanneer? Dat weet je niet. Je weet alleen: iedere kilometer en iedere omwenteling brengt je weer wat dichter bij de Eerste Hulp.

Natuurlijk ben ik ook weleens gevallen. Kromgebogen over het stuur tegen een geparkeerde auto. Tennisracket in de spaken. Knalhard rechtdoor gereden toen de renner bij wie ik amechtig in het wiel probeerde te blijven ineens volkomen onverwacht rechtsaf sloeg – ik had wel drie kinderen kunnen doodrijden, dacht ik later, gesteld dat er een groepje peuters in de bocht had gestaan, in plaats van wat bosjes voor een watertje. Wat een geluk!

Maar ik ben nog nooit gevallen zoals alleen een wielrenner dat kan. Een renner die in een glad pakje over het asfalt schuift, heeft een bedroevend lange remweg. Zeker als hij met hoge snelheid is begonnen en de weg steil naar beneden loopt – de afdaling van een berg, met een hellingsgraad van zo’n 25 procent, of 30, ja, bijna 30, zo steil.

De mens heeft geen rem. We zijn niet met remvermogen uitgerust. De rem van de mens is de huid. Daarmee oefenen we weerstand op het asfalt uit. Onderweg verliest hij hele ritsen en lagen, de halve opperhuid wordt over de remweg uitgesmeerd.

Je kunt je makkelijk een renner voorstellen die eindeloos door bleef schuiven, want de weg naar beneden was lang en uitzonderlijk steil, dus het ging nog snel ook, de renner remde met zeer hoge snelheid, bijna net zo snel als op de fiets. Zo ging hij de berg af. Als een komkommer over de rasp. Zodat er aan het einde van de remweg maar een halve renner overbleef, diagonaal afgeschaafd, met één been en één arm, waarmee heftig om hulp werd gezwaaid – Medics!

Je kon je zelfs voorstellen dat de krachten die onder het lot van de vallende, schuivende renner werken, zo ideaal zijn dat aan het einde van de rit helemaal niets overbleef. En dat er op een onbewaakt moment in een rustig buitenwijkje ineens een fietshelm van de berg het dorp in komt rollen. Iemand raapt hem op, kijkt verwonderd naar boven en vraag zich af: is iemand zijn fietshelm kwijtgeraakt? Of is het andersom gebeurd?

Voor de zekerheid heb ik in de binnenrand van mijn helm een reepje stof ingenaaid, met daarop een telefoonnummer en de tekst: ‘Zeg ze s.v.p. dat ik van ze hou.’ En blijft de fiets nog even in de schuur.