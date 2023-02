Voor de vlogger is alles content, ook op hoge poten verhaal halen bij een restaurantmanager

Het stond er in kapitalen, zoals youtubers hun clickbait nu eenmaal vormgeven: ‘PERSOON CONFRONTEREN DIE MIJ VERRAADT BIJ JUICECHANNEL.’ De confronterende partij was vlogger Gio Latooy (24), die elke dag menig Nederlands huishouden binnenkomt via zijn 1,36 miljoen YouTube-abonnees. De vermeende verrader zou bij een Haags restaurant werken en aan een juicekanaal hebben doorgespeeld met wie het jeugdidool er een tafeltje had gedeeld. De vlogger zou bovendien zijn vertrokken zonder fooi te geven – een serieuze aantijging.

Voor de lezer die bij de eerste alinea al drie keer vragend de wenkbrauwen heeft opgetrokken: een juicekanaal is een soort roddelblad, maar dan online en stukken meedogenlozer. Er wordt niet alleen over relatiebreuken bericht, ze worden er ook veroorzaakt. Niet zelden zijn het internetberoemdheden over wie de sappigheden gaan: vloggers, influencers, realitysterren en andere figuren die door de traditionele roddelmedia buiten beschouwing worden gelaten. Het zijn de idolen van een generatie die online opgroeit, met Gio Latooy als een van de boegbeelden.

Vriend Jelle zit naast Gio in diens nieuwe Porsche Panamera en neemt het woord. Vlogcamera aan, de manager van het Haagse restaurant op de speaker. ‘Ik vind dat het wel een grens overgaat’, zegt Jelle. ‘Het is niet normaal natuurlijk als je privé-informatie deelt.’ De manager oppert dat de verrader ook een eter aan een tafeltje verderop kan zijn geweest, maar die tegenwerping had het tweetal al voorzien. ‘Hij vlogt gelukkig elke dag’, antwoordt Jelle met een triomfantelijke blik, ‘en er zat echt niemand om die tafel heen, in de verste verte niet.’ Ook Gio schudt ondertussen lachend van nee. Alles staat op beeld.

Youtuber Gio Latooy in een van zijn vlogs. Beeld YouTube

En dat is meteen het paradoxale van deze situatie. Gio is zo aan zijn privacy gehecht dat hij al jaren zijn hele leven online gooit. Zo kneedde hij smeuïge content van zijn recente relatiebreuk en serveert die sindsdien in hapklare brokken uit aan zijn volgers. Emotionele gesprekken met zijn ex kwamen integraal op YouTube, je kon meekijken hoe ze haar spullen pakte, hoe het verhuisbusje wegreed en hoe ze nog een laatste keer samen gingen eten. Terwijl de twee voor de deur bespreken of het niet ongemakkelijk is om in een druk restaurant wagyu-biefstuk te gaan zitten eten, schijnt hij vol met een zaklamp in haar gelaat zodat de kijker geen gezichtsuitdrukking hoeft te missen. Conclusie: ‘Nou ja, boeie, ik zet het zelf ook op YouTube.’

Natuurlijk heeft ook iemand die zijn ziel en zaligheid online zet het recht om zelf te bepalen wat hij wel en niet wil delen. Al kun je je afvragen of juicekanalen zonder de Gio’s van deze wereld überhaupt hadden bestaan. Over John Lennon of Marilyn Monroe dachten fans misschien veel te weten, maar dat valt in het niet bij alles wat internetberoemdheden over zichzelf prijsgeven. Schrijnende privézaken zijn tot volksvermaak verheven, je kunt er zomaar het idee van krijgen dat iedereen open kaart dient te spelen. En anders komen wij, het publiek, de informatie wel halen.

Zo erg vond Gio het trouwens ook weer niet dat hij op een juicekanaal was beland. Voor de vlogger is alles content, ook op hoge poten verhaal halen bij een restaurantmanager. Tijdens het laatste etentje met zijn ex deze week werden er wederom smartphones uit zakken gehaald. Helemaal prima. ‘Het grappige is’, lacht Gio naar zijn tafelgenote, ‘als dit naar juice channels gestuurd zou worden, dat mag, want ik post het zelf ook.’ Toch nog een lichtpuntje ontdekt in deze dystopie: ‘Dat is het voordeel van een dagelijkse vlog. Het komt toch allemaal online.’