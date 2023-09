Voor de reconstructie van het politieke spel achter Hoekstra’s benoeming is een ervaren rot een pré

Volkskrant-lezers – en ook -columnisten – waren niet bepaald enthousiast over de voordracht van Wopke Hoekstra als EU-klimaatcommissaris. ‘Soms lijken politieke regels op natuurkunde: objecten met een laag (soortelijk) gewicht komen vanzelf bovendrijven’, schreef een van hen. Hoe kon het dat iemand zonder enige zichtbare affiniteit met het klimaatbeleid deze belangrijke functie had gekregen?

Lang was onduidelijk waarom de keuze op Hoekstra was gevallen en niet op Sigrid Kaag of Diederik Samsom, de kabinetschef van Frans Timmermans. Bij gebrek aan een duidelijke procedure kon de benoeming in alle beslotenheid plaatsvinden. De Tweede Kamer heeft er niets over te zeggen, Mark Rutte wekte de indruk alsof hij het helemaal in zijn eentje had besloten.

Als niet wordt begrepen waarom iets is gebeurd, begint de speculatie, ook in serieuze media. Rutte zou de christen-democraat en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een plezier hebben willen doen in de hoop in de volgende commissie een prominente functie voor Nederland binnen te halen. Of hij zou haar hebben willen behagen in ruil voor een mooie positie voor zichzelf.

Op dergelijke momenten van onduidelijkheid – en ook op andere momenten overigens – is het fijn om een ervaren rot als Marc Peeperkorn als correspondent in Brussel te hebben. Hij zoekt vaker uit hoe dergelijke benoemingen tot stand komen, kent de belangen en weet wie hij moet spreken om te achterhalen wat er is gebeurd. Zodra hij terug was van vakantie afgelopen maandag begon hij aan zijn reconstructie, die uiteindelijk donderdag in de krant stond.

Bij het reconstrueren van politieke gebeurtenissen ligt de politieke spin continu op de loer. Zowel in Den Haag als in Brussel staat een leger woordvoerders en voorlichters klaar om de interpretatie van de feiten in hun voordeel om te buigen. Daarom is onze Haagse reactie zeer terughoudend met reconstructies. We willen geen speelbal van spindoctors zijn. Politiek nieuws dat van diezelfde spindoctors afkomstig is laten we om die reden ook vaak aan ons voorbijgaan.

Om de spindoctors kalt te stellen moet je niet alleen betrokkenen spreken, maar ook precies weten wat hun politieke belangen zijn. Alleen zo kun je in de buurt van de waarheid komen. Uit de reconstructie van Marc Peeperkorn blijkt dat er niet zozeer sprake is van een masterplan of een zorgvuldig geconstrueerde uitruil. Niet voor het eerst blijkt een belangrijk politiek besluit het resultaat van een keten van onverwachte gebeurtenissen en ad-hocbeslissingen. Waar moedwil wordt verondersteld, is vaak sprake van misverstand.