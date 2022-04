Voor de PvdA, op zoek naar een lijsttrekker, dient zich zo zoetjesaan de laatste kans aan

Als de PvdA nu niet zorgvuldig schaakt, dreigt een toekomst als anonieme speler op de veel te drukbezette linkerflank van de Tweede Kamer.

Niet vaak kwam het terugtreden van een politiek leider zo onverwacht als dat van Lilianne Ploumen dinsdag. Niet vaak ook gaf een politiek leider zichzelf zo weinig tijd om het vak onder de knie te krijgen. Het begint symptomatisch te worden voor de toestand van de Nederlandse sociaal-democratie. Ploumens opvolger, wie het ook wordt, zal al de achtste PvdA-leider in deze eeuw zijn. Juist de partij die uit ervaring weet dat politiek leiderschap door schade en schande moet rijpen voordat het tot volle wasdom komt – met Joop den Uyl en Wim Kok als sprekende voorbeelden – slaagt er niet in meer in om mensen bestendig voorop te laten gaan.

Ploumens timing roept vragen op. De raadsverkiezingen verliepen vorige maand teleurstellend, maar niet teleurstellender dan verwacht. Het werd haar niet aangewreven. Het interne debat in de partij over Ploumens aanhoudende fusieflirt met GroenLinks zal ook de reden niet zijn. Het was pas verbazingwekkend geweest als over zo’n wezenlijk toekomstdebat géén meningsverschillen waren ontstaan. Vreesde Ploumen dan wellicht het onderzoeksrapport over het wegsturen van Gijs van Dijk – het Tweede Kamerlid dat in februari vertrok na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar die zich daartegen nog altijd verzet?

Ploumen zelf hield het er dinsdag op dat de oorzaak puur in haarzelf moet worden gezocht. Ze vindt zichzelf, kort gezegd, inhoudelijk niet goed genoeg om een brede volkspartij te leiden. Zulk zelfinzicht is zeldzaam op het Binnenhof, en alleen al daarom prijzenswaardig. Maar dan nog is het de vraag waarom zij haar partij er zo volkomen mee verrast. Die moet nu voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd in allerijl op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter – dat wordt dus weer iemand die er niet uitvoerig over heeft kunnen nadenken. Bovendien is niemand van de resterende Kamerleden geselecteerd op de brede inhoudelijke ervaring en de leiderschapskwaliteiten die Ploumen zo mist in zichzelf.

Voor het nieuwe partijbestuur onder leiding van Esther-Mirjam Sent wordt dit een bepalend moment. De malaise kan immers niet jarenlang blijven voortduren: nu al verliest de slinkende partij merkbaar aan kracht in het aantrekken en opleiden van bestuurlijk talent, terwijl de partij zich juist daarin altijd onderscheidde van de andere linkse partijen. Als de PvdA niet oppast, wordt ze een anonieme speler op de veel te drukbezette linkerflank van de Tweede Kamer.

Maar ergens gloort nog een sprankje hoop. De juiste lijsttrekker kan de partij nog altijd terugbrengen in de strijd om de macht. Want de kiezers zijn de PvdA nog niet vergeten, zoals Frans Timmermans in Brussel en Marjolein Moorman in Amsterdam recentelijk hebben bewezen. Ook een kandidaat als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de electorale potentie om zich serieus te mengen in landelijke verkiezingen.

Maar dat begint bij een plan, dat nu om te beginnen in het partijkantoor gesmeed moet worden. De Kamerfractie kiest nu eerst haar eigen voorzitter, maar de partij moet vervolgens beslissen met welk verhaal de partij zichzelf bij de volgende verkiezingen wil herpakken, of dat met of zonder GroenLinks is, welke lijsttrekker daarbij hoort en hoe die gelanceerd gaat worden als serieuze uitdager van Mark Rutte en Sigrid Kaag. Het zou weleens de laatste kans kunnen worden.