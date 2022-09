De koninklijke imker van het Verenigd Koninkrijk, John Chapple (79), heeft de bijen onlangs verteld dat de koningin dood is. Dat is imkersbijgeloof: als je de bijen niet vertelt dat hun baas overleden is, dan zou het kunnen dat ze geen honing meer geven, dat ze wegvliegen of zelfs sterven. Het is een beetje getikt, maar ik zou denk ik zelf ook het zekere voor het onzekere nemen.

Dus klopte Chapple, zoals het hoorde, zachtjes op de kasten en bracht zijn droeve boodschap. Ook bond hij zwarte linten om die kasten – ik weet niet of dat een ‘personal touch’ was of ook deel van de traditie.

Voor de bijen moet het een verwarrend bericht zijn geweest, want ze hadden de koningin net nog gezien. Pas toen Chapple zei dat ze nu een nieuwe baas hadden, namelijk de koning, zullen ze begrepen hebben: oh, hij bedoelde de ménsenkoningin. Hun eigen koningin leefde gelukkig nog.