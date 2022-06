Voor de argeloze luisteraar leek ik wellicht op een doorgesnoven psychiatrische patiënt

Thomas had iets te slijten, dus hij gaf een interview. Helaas kwam hij bijzonder slecht beslagen ten ijs.

De gouden regel van een interview geven, is dat je nooit een interview moet geven. Dan stellen ze namelijk allemaal persoonlijke vragen, en voordat je het weet heb je erop geantwoord. Dat is niet meer dan beleefd, alleen is de instinker dat je denkt dat de interviewer een mens is, en dat is niet zo. Hij/zij is honderdduizend mensen, of wat de kijk-, luister- of leescijfers van het betreffende medium ook mogen wezen. Zoiets moet je dus alleen doen wanneer je iets te slijten hebt. Dat heb ik, en daarom zat ik bij dat radioprogramma, namelijk om mijn nieuwe boekje onder de aandacht te brengen, opdat het verkoopt als een malle. Ja Jezus, de uitgeverij heeft toch niet voor niks de taalfouten uit al die columns gehaald en er een nietje doorheen geramd.

De truc is om goed beslagen ten ijs komen, met een ingestudeerd verhaaltje, zodat je niet allemaal dingen gaat zeggen waarvan je naderhand denkt: wat de fuck heb ik net allemaal uitgekraamd? Helaas was ik bijzonder slecht beslagen, want ik had het die dag nogal druk gehad. Ik had eigenlijk meer moeten zwijgen en lang moeten nadenken, maar dat zijn twee dingen waar ik slecht in ben. Stiltes vul ik al snel op met gewauwel. Zwijgen tegen een interviewer heb ik één keer gedaan. Hij vroeg iets persoonlijks waarop ik liever geen antwoord wilde geven, en toen zei hij: ‘Nou, dan zeg je maar even niks.’ Daarop liet hij mij een volle minuut lang zweten voor een open microfoon, op live radio, de lul. Ik noem geen namen, maar hij begint met een F en rijmt op Tank van der Wende.

Hoe dan ook, ik had dus niks dan de waarheid op zak toen ik in de studio ging zitten, en dan was ik ook nog eens kapotmoe en dan is mijn filter meer een kapot filterzakje waar alle prut ongehinderd uit loopt. En dan is een interviewer ook nog eens oprecht geïnteresseerd in alles wat er uit je mond komt. Zo iemand kijkt je met grote ogen aan en vindt je super, superboeiend. Dan wordt je ego gestreeld, geolied en gemasseerd met happy ending. Probeer dan maar eens afstandelijk en zakelijk te blijven.

Voor de duidelijkheid: deze interviewster was hartstikke goed en lief, en probeerde me op geen enkele manier in het nauw te brengen. Het was mijn eigen schuld dat we vanuit mijn columns gingen extrapoleren naar mijn jeugd, angsten, ADHD, onzekerheden en andere zaken die ik liever even zou willen dirigeren, herformuleren, elegant aankleden, laten rijpen en dan nog eens naar kijken, vooraleer ik het zou laten uitzenden. Maar voor een interviewer zijn dat soort zaken juist veel interessanter dan mijn voorkeuren omtrent koppeltekens en hoofdlettergebruik (resp. zo min mogelijk en zo vaak mogelijk), en eenmaal op de praatstoel vind ik het lastig om er weer af te klimmen, zodat het voor de argeloze luisteraar wellicht leek alsof hij had afgestemd op een doorgesnoven psychiatrische patiënt op zijn eerste therapiesessie.

Nou ja, dat dacht ik dan toch toen ik de studio uit liep, en dat zal ongetwijfeld reuze mee zijn gevallen. Wachtend op de trein keek ik op Twitter. Mensen vonden het een mooi interview. Het woord ‘openhartig’ viel me iets te vaak.

