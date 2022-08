Voor China is de oorlog in Oekraïne de laatste stuiptrekking van de westerse alleenheerschappij in de wereld

Een vrouw verzamelt haar spulletjes uit een zwaar beschadigd wooncomplex in Saltivka, een wijk van de Oekraïense stad Charkiv. Beeld AFP

Is de Russische invasie van Oekraïne slechts de eerste in een reeks van conflicten die Europa de komende jaren steeds meer op het Midden-Oosten zal doen lijken? Een Chinese academicus – die anoniem wilde blijven – stelde me die vraag vorige week en uit zijn redenering bleek hoe anders niet-westerlingen aankijken tegen een oorlog die de Europese geopolitieke orde danig opschudt.

Uit de gesprekken die ik met Chinese academici heb om te begrijpen hoe zij de wereld zien, blijkt dat zij vanuit een fundamenteel andere positie redeneren dan veel van hun collega’s in het Westen. Niet alleen zijn ze eerder geneigd om de oorlog in Oekraïne te wijten aan de uitbreiding van de Navo dan aan het Kremlin, maar veel van hun strategische aannames zijn in de kern het tegenovergestelde van die van ons.

OVER DE AUTEUR Mark Leonard is directeur van de European Council on Foreign Relations en schrijver van The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict.

Terwijl de Europeanen en Amerikanen het conflict als een keerpunt in de wereldgeschiedenis beschouwen, zien de Chinezen het gewoon als een militaire interventie – van zelfs minder belang dan die in Korea, Vietnam, Irak en Afghanistan van de afgelopen 75 jaar. In hun ogen is het enige werkelijke verschil dat het dit keer niet het Westen is dat ergens tussenbeide komt.

Post-Amerikaanse wereld

Bovendien, terwijl menigeen in Europa denkt dat deze oorlog de terugkeer van Amerika op het wereldtoneel markeert, zien Chinese intellectuelen het als een nadere bevestiging van het begin van een post-Amerikaanse wereld. In hun ogen heeft het einde van de Amerikaanse alleenheerschappij een vacuüm gecreëerd dat nu door Rusland wordt opgevuld.

Waar westerlingen een aanval op de op regels gebaseerde orde zien, zien mijn Chinese vrienden de opkomst van een meer pluralistische wereld – een waarin het eind van de Amerikaanse alleenheerschappij andere regionale en subregionale projecten mogelijk maakt. Hun argument is dat het de op regels gebaseerde orde altijd heeft ontbroken aan legitimiteit: westerse machten hebben die regels vastgesteld en hebben er nooit veel been in gezien om ze te veranderen als het hun zo uitkwam (zoals in Kosovo en Irak).

Vanuit deze argumenten kom ik op de analogie met het Midden-Oosten. Mijn Chinese gesprekspartner beschouwt de situatie in Oekraïne niet als een aanvalsoorlog tussen soevereine landen, maar eerder als een herschikking van postkoloniale grenzen bij het eind van de westerse alleenheerschappij. Net zoals in het Midden-Oosten landen vraagtekens zetten bij de grenzen die het Westen na de Eerste Wereldoorlog daar heeft getrokken.

Indirecte oorlog

Toch is de opvallendste parallel dat het conflict in Oekraïne door velen wordt beschouwd als een indirecte oorlog. Net zoals de oorlogen in Syrië, Jemen en Libanon, is ook die in Oekraïne aangewakkerd en misbruikt door grootmachten. Wie hebben er de meeste baat bij? Volgens mijn Chinese vrienden in elk geval niet Rusland, Oekraïne of Europa. De Verenigde Staten en China hebben er uiteindelijk het meest bij te winnen en beide benaderen het conflict als een indirecte oorlog binnen hun bredere rivaliteit.

De Amerikanen hebben ervan geprofiteerd door de Europeanen, Japanners en Koreanen aan een nieuwe rangschikking van door de VS opgelegde prioriteiten te binden en door Rusland te isoleren en China te dwingen tot openheid over hun positie in kwesties van territoriale integriteit. Op zijn beurt heeft China er baat bij gehad dat Rusland nu nog meer in een ondergeschikte positie verkeert en door meer landen in het Globale Zuiden aan te sporen om geen partij te kiezen.

Terwijl Europese leiders zich opwerpen als 21ste-eeuwse Churchills, zien de Chinezen hen slechts als pionnen in een groter geopolitiek spel. Alle academici met wie ik heb gesproken, waren het erover eens dat de oorlog in Oekraïne een tamelijk onbelangrijke afleiding vormt vergeleken bij de ontregeling door covid-19 op de korte en de machtsstrijd tussen de VS en China op de lange termijn.

Bescheidenheid

Natuurlijk valt er veel in te brengen tegen de punten van mijn Chinese gesprekspartner. Europeanen hebben meer zeggenschap dan hij meent en de krachtige reactie van het Westen op de Russische agressie zou wel eens kunnen voorkomen dat deze oorlog de eerste wordt in een lange reeks van grensconflicten (zoals bij de tien jaar durende oorlogen in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig).

Toch zou het feit dat Chinese waarnemers de zaken zo anders interpreteren dan wij ons aan het denken moeten zetten. Op zijn minst zouden wij in het Westen meer moeten nadenken over hoe de rest van de wereld ons ziet. Natuurlijk is het verleidelijk om de Chinese argumenten af te doen als obligate discussiepunten, bedoeld om een vijandig, ondemocratisch regime niet tegen de haren in te strijken (openbare discussies over Oekraïne worden in China zwaar gecensureerd). Maar misschien zou enige bescheidenheid niet misplaatst zijn.

Het feit dat Chinese waarnemers zo’n radicaal ander perspectief hebben, kan wellicht verklaren waarom het Westen geen bijna-universele steun heeft gekregen voor sancties tegen Rusland. In een tijd waarin het beleid van ‘baas-in-eigen-huis’ sterk in opkomst is, zou het ons niet moeten verwonderen dat andere regeringen Oekraïne niet zo belangrijk vinden. Waar wij een heldhaftige zelfverdediging van de op regels gebaseerde orde zien, zien anderen de laatste stuiptrekkingen van de Westerse alleenheerschappij in een wereld die hard op weg is om meerpolig te worden.

Copyright: Project Syndicate

Vertaling: Leo Reijnen