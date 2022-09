Voor Big Tech is de gezondheidszorg big business

Minister Ernst Kuipers reisde begin deze maand samen met het koninklijk paar en een aantal zorgbedrijven naar de Verenigde Staten. Een van de doelen van dit snoepreisje was het uitwisselen van kennis op het gebied van digitale zorginnovatie. De minister postte vol lof en enthousiasme over artificial intelligence en een hologram waarop een arts in één keer alle informatie over een patiënt kan bekijken. Hij roemde Amerikaanse zorgbedrijven die vooroplopen op het gebied van data-uitwisseling. ‘Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de zorg voor iedereen, ongeacht de omvang van zijn of haar portemonnee, betaalbaar te houden.’

Die laatste opmerking is vrij opmerkelijk, want de VS scoort bijzonder slecht als het gaat om gelijke toegang, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg. Een maandelijkse zorgpremie van 1.000 euro per maand en een eigen risico van 3.000 euro zijn heel normaal en zijn voor velen onbetaalbaar. Bovendien zijn ruim 30 miljoen mensen (10 procent van de Amerikaanse bevolking) onverzekerd van zelfs de meest basale zorg. Maar gezegd moet worden: op het gebied van digitale zorginnovaties loopt de VS, samen met China, voorop.

Product

Hoe komt dat? Ten eerste omdat de gezondheidszorg in de VS anders is georganiseerd. Waar die in ons land grotendeels wordt gereguleerd door de overheid, wordt deze in de VS compleet overgelaten aan de markt. Daar is de zorg geen publiek goed of mensenrecht, maar een product. Een kwalitatief goed, maar duur product waar velen aan proberen te verdienen en slechts een aantal van kan profiteren.

Ten tweede dankzij de wet verplichte openstelling van patiëntgegevens, de 21st Century Cure Act. Deze wet werd in 2016 aangenomen om de ontwikkeling van medische producten te versnellen en innovatie te stimuleren. Het zal niemand verbazen dat voor deze wet flink is gelobbyd door techbedrijven die tot dan toe aanliepen tegen de gesloten data-opslagsystemen van zorginstellingen.

Techgiganten, zoals Alphabet, Apple, Microsoft en Amazone maken een opmars in de gezondheidszorg. Alphabet richt zich op AI-expertise. Apple op het verzamelen van medische data via verschillende wearables. Amazon kocht in juli voor een recordbedrag van 3,8 miljard euro de zorgketen Onemedical, een aanbieder van fysieke en virtuele huisartsenzorg in 22 Amerikaanse staten. Drie jaar daarvoor kocht Amazon al online apotheek PillPack waar medicijnen op recept kunnen worden gekocht. Met monsterkortingen dankzij deals met Big Pharma. Of al deze investeringen de zorg zullen innoveren of ontwrichten zal blijken, maar 1 ding is zeker: Voor Big Tech is de gezondheidszorg big business.

Digitalisering

De interesse van techbedrijven in de zorg biedt ook kansen. Zij beschikken over de innovatiekracht, de kennis, de kunde en het kapitaal waar het in de zorg zelf vaak aan schort. Zij kunnen het proces van digitalisering een boost geven die we best kunnen gebruiken. Tenslotte zijn ctrl+c, ctrl+v op de toetsenborden van zorgmedewerkers steevast versleten en faxen we nog steeds.

Maar waar in de zorg vooral behoefte aan is, is een weinig sexy en vooral simpele koppeling van IT-systemen. Die een stevige basis vormen voor veilige informatieoverdracht en kennisdeling. Met juist een beperkt aantal functies die het belang dienen van patiënten en zorgmedewerkers.

Zodat ik als huisarts de notities kan inzien van een medisch-specialist of een wijkverpleegkundige die zojuist mijn terminale patiënt heeft bezocht. Zodat ik haar niet hoef te bellen om deze bevindingen, met de hoorn tussen mijn wang en schouder, over te typen in het huisartsensysteem. Dat vraagt niet per se om innovatie of transformatie, maar om een optimalisatie van bestaande systemen. De meeste zorgverleners zullen daar heil in zien. De vraag is of techbedrijven, en diens investeerders, daar brood in zien. En hoe afhankelijk we daarvan (willen) zijn.

Afhankelijkheid

De recent uitgezonden documentaire Dodelijke zorg van KRO-NCRV illustreert op indringende wijze wat het gevaar is van eenzijdige afhankelijkheid van zorginstellingen van een commerciële partij, in dit geval softwareleverancier Chipsoft. Chipsoft heeft zichzelf in een onmisbare positie gemanoeuvreerd en strijkt jaarlijks miljoenen euro’s zorggeld op met een winstmarge van 50 procent. Ondertussen kan het bedrijf door niemand worden aangepakt omdat het, hoe moreel verwerpelijk ook, niks doet wat volgens de wet niet mag.

Wat we nodig hebben is een wakkere overheid met heldere wetgeving, toezichthouders met waakzame ogen en een minister die bij innovatie het belang van zorggebruikers en zorgverleners voorop stelt. Die bescherming biedt tegen de push en macht van techbedrijven in de gezondheidszorg en voorbij virtual-reality-spiegeltjes en artificial-Intelligence-kraaltjes kan kijken.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.