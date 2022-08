Voor betere asielopvang is meer nodig dan alleen rechtspraak

Aan het jojobeleid van immigratiedienst IND en van opvangorganisatie COA moet een einde komen.

De door VluchtelingenWerk Nederland aangekondigde rechtszaak over de gebrekkige asielopvang lijkt kansrijk. De humanitaire ondergrens voor opvangvoorzieningen ligt vast in internationale verdragen. Daaraan heeft Nederland zich uit vrije wil verbonden. In strijd daarmee voldoen de omstandigheden in Ter Apel en diverse noodopvanglocaties al maanden niet aan de vereisten.

Een vorig jaar verschenen studie van de Raad van State stelt dat de rechtsontwikkeling in het migratierecht zich kenmerkt door ‘een sterke Europeanisering’. Meer dan de Nederlandse Vreemdelingenwet heeft juist de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg) en het Hof van Justitie (Luxemburg) het vreemdelingenrecht de afgelopen twintig jaar vormgegeven.

Wie een beroep doet op asiel, heeft recht op een veilige opvangplek met voldoende privacy. Nederland heeft daarin geen eigen beleidsruimte. Dat niet alle EU-landen zich hieraan houden, is geen excuus. De dwingende Europese bril van de rechter laat zich ook in andere rechtsgebieden zien. Een vergelijkbare ‘Europeanisering’ speelde in het Urgenda-arrest van de Hoge Raad en het ongeldig verklaren van het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State.

Als VluchtelingenWerk gelijk krijgt van de rechter, zijn daarmee de problemen niet opgelost. Daarvoor is meer nodig. Al ruim voor de huidige opvangcrisis – die tot 17 juni van het kabinet geen crisis mocht heten – werd gewaarschuwd dat bezuinigingen op immigratiedienst IND en opvangorganisatie COA onverstandig waren. Dat het aantal asielzoekers na corona weer zou oplopen, was vorig jaar al duidelijk.

Nederland is geen inhumaan land. Dat bewijst de opvang van inmiddels zo’n 70 duizend Oekraïners. Maar het is wel zaak dat nu lessen worden getrokken. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) is politiek verantwoordelijk, maar hij kan geen huizen bouwen of opvanglocaties afdwingen bij gemeenten. Met tegenzin werkt Van der Burg aan een wet om zulke dwang mogelijk te maken. Cynisch gezegd zou een veroordelende uitspraak van de rechter de bewindsman een steuntje in de rug geven.

Beter is een eind te maken aan het jojobeleid van de afgelopen jaren. Opvangcapaciteit moet vrijwillig en structureel zijn, liefst in zoveel mogelijk gemeenten, die voor lange tijd weten wat van hen wordt verwacht. Als het aantal asielzoekers tijdelijk daalt, kan de ruimte worden toegewezen aan fluctuerende bevolkingsgroepen, zoals studenten of arbeidsmigranten. Hoe groot het aantal vaste plekken moet zijn, is dan de politieke vraag die overblijft.