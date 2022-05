Voor alles vinden ze in Dubai een ‘slimme’ oplossing, tot aan de politiek toe

Het ‘Smart Police Station’ in Dubai. Beeld Jenne Jan Holtland

Veel op zo’n Expo laat zich van tevoren voorspellen. Frankrijk doet iets met licht, Nederland iets met water, het Vaticaan iets met oude boeken, en allemaal vinden ze zichzelf innovatief.

Mijn aandacht werd niet getrokken door de landenpaviljoens, maar door een klein, lullig gebouw met jeeps en legervoertuigen ervoor. Op de gevel stond: Smart Police Station. Binnen kreeg ik een hand van een medewerker die zich voorstelde als Jalal. Het was heel simpel, beantwoordde Jalal mijn vragende blik. In dit kantoor (slogan: Smart – Secure – Together) kon je aangifte doen zonder te hoeven praten met een agent.

Hij ging me voor naar een hokje met een touchscreen en leidde me door het keuzemenu. Ik kon kiezen uit alle denkbare delicten: oplichting, prostitutie, huiselijk geweld, een verdachte samenscholing of hinder door bedelaars. Het menu bood ook de handzame optie om een gevonden lijk te melden. Het enige wat je hoefde te doen, was je paspoort inscannen. Ik vroeg Jalal of er was nagedacht over de privacy. Hij knikte en draaide zich om. ‘Als je hierop drukt, schuift de deur dicht en zit het hokje op slot.’

Jalal nam joviaal afscheid. Buiten vroeg ik me af of dit niet het paviljoen had moeten zijn van het kleine staatje waar Dubai bij hoort, de Verenigde Arabische Emiraten. Kijk naar ons, niemand is zo smart als wij. Op het centrale plein bij de ingang kwam ik al turvend tot drieëntwintig bewakingscamera’s. Geen van de bezoekers leek er acht op te slaan.

Ik moest denken aan de avond ervoor, toen ik had gegeten met een westerse kennis die al jaren in Dubai woont. Hij vertelde dat hij op het vliegveld zijn paspoort niet eens meer tevoorschijn hoefde te halen. Alles ging op gezichtsherkenning.

Het smart-denken zat vanzelfsprekend ook in de politiek. In de Emiraten is precies één mening toegestaan, die van de regering. Interviews met Emirati’s zijn daarom oefeningen in zinloosheid, niemand wil iets zeggen. Gelukkig is ook daar een smart oplossing voor gevonden: aan de universiteit doceert één politicoloog die alle buitenlandse interviews afhandelt, en zo nu en dan vrij baan krijgt om de bestaande lijn wat op te rekken.

Ingewikkelder is dat voor gewone burgers. Mijn kennis – werkzaam in de kunstsector – gaf het voorbeeld van de Abraham-akkoorden uit 2020, toen de Emiraten (samen met Bahrein) vrede sloten met Israël. De woorden Free Palestine hadden voorheen door de beugel gekund in ieder kunstwerk, maar nu waren de Palestijnen in feite de nieuwe vijand geworden. Wat werd de nieuwe mening?

Volgens mijn kennis hielden hij en zijn collega’s een paar maanden lang de adem in, tot er via Instagram een reeks berichten naar buiten kwam van een grote kunstinstelling, de Sharjah Art Foundation, in handen van de overheid. Er stond iets in over vrede en coëxistentie. Mijn kennis: ‘Toen wisten we de nieuwe lijn.’ Smarter dan dat wordt het niet.