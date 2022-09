Voor al die gratis kortingspasjes en -apps betaal je een te hoge prijs

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week trekt Katinka Polderman van leer tegen kortingspasjes en -apps.

Normaal koop ik alleen maar dingen die flink joy sparken, maar nu kocht ik een stoomreiniger. De bouwmarktcaissière drukte me met de bon een pasje in mijn hand en knipoogde: ‘Scheelt toch weer.’ De korting had ze al verrekend, het pasje moest ik thuis nog wel even activeren. Ik stopte het in mijn boodschappentas en daar ligt het ruim een week later nog.

Ik wil namelijk wel korting, maar ik wil geen pasje.

Wat is er mis met een week lang korting voor iedereen die naar de winkel komt? Waarom moet ik een plastic kaartje met een streepjescode en het logo van een winkelketen bij me dragen als ik gebruik wil maken van een tijdelijke prijsverlaging die zij zelf hebben bedacht? Een prijsverlaging bovendien waarmee ze mij naar de winkel lokken in de hoop dat ik ook een aantal onafgeprijsde producten koop die ik anders misschien bij de concurrent zou hebben gekocht.

Ja mevrouwtje de columnist, als je zo verschrikkelijk tegen al die pasjes bent, download je toch gewoon de app op je smartphone? Je telefoon heb je tenslotte altijd bij je, reuzehandig dus.

Dat zal allemaal wel, maar ik heb kinderen, dus mijn smartphone zucht onder een kolossale hoeveelheid foto’s en heeft wel acht schermen met app-icoontjes van beertjes, poesjes, autootjes en regenbogen. Daarbij ben ik een melancholisch figuur, dus ik bewaar al mijn WhatsApp-gesprekken, zodat ik nu en dan nog eens och-en-wee’end en das-war-einmal’end door appjes uit 2013 kan scrollen.

Er is geen ruimte op mijn telefoon voor de zoveelste app die ik eigenlijk niet wil. Ik heb al een NS-app die-ik-niet-wil voor die twee keer per jaar dat ik met de trein reis en ik heb een verzekeringsapp die-ik-niet-wil en die net die ene keer in honderd jaar dat ik hem nodig had geüpdatet moest worden – tergend traag, dat spreekt voor zich.

Natuurlijk begrijp ik wel waarom die winkelketens willen dat ik pasjes en/of apps van ze in mijn portemonnee of telefoon installeer: ze willen mijn gegevens hebben – naam, adres, leeftijd, interesses, gezinssamenstelling, jaarinkomen, kerkelijk gezindte, huidtype – en bijhouden wat ik koop, wanneer, hoe vaak en in welk filiaal.

Albert Heijn heeft nu zelfs een kortingspasje waarvoor de klant moet betalen. Dus je levert al je gegevens in, betaalt twaalf euro en krijgt een kortingspasje waardoor je er vaker voor zal kiezen om naar de AH te gaan in plaats van naar de concurrent. Je hebt er immers voor betaald.

Maar goed, laten we onze focus helder houden en de uitwassen laten voor wat ze zijn: we hebben het hier over de gratis pasjes.

Dat winkelketens via die pasjes mijn gegevens plunderen schijnt schandalig te zijn, maar wat mij betreft vertel ik dat kassameisje álles, elke keer dat ik wat koop opnieuw, met liefde en plezier. Als ik maar die vijfendertig cent korting krijg op mijn zak voorgesneden wokwortels/baby-lekker-slapen-badschuim/doosje inschrootbare palhaafjes. Dat gebrek aan privacy is mijn probleem niet: zolang ik maar geen ruimte – fysiek of digitaal – kwijt ben aan mijn kortingsrecht.

Weg met de kortingspasjes dus. Bedenk gewoon weer aanbiedingen voor iedereen.

Deze week tien procent korting op alle chips van het huismerk, de bananen vijftig cent per tros en alle deodorant twee halen drie betalen.

Makkelijk zat – en met die extra winst van de deo dek je mooi de bananenkorting.