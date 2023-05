Voor 1 dollar per minuut wordt Caryn AI je vriendin

Het duurde even tot mijn verzoek werd geaccepteerd, maar eindelijk zit ik dan in een appgroep met Terminator, Hotdog en Danny Boy. De mannen die achter de nicknames schuilgaan – het zijn er duizenden – praten sinds een week over een heuglijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie: voor slechts 1 dollar per minuut kunnen ze ervaren hoe het is om verkering te hebben met de 23-jarige Caryn Marjorie, een populaire influencer die een AI-versie van zichzelf heeft laten maken. Terwijl de mannen leeglopen over hun gezamenlijke vriendin, voelt alsof ik op een besloten feestje ben, onuitgenodigd en verstopt achter een grote plant.

Doet de Snapchat-beroemdheid aan dirty talk, wil iemand weten. Ja, zegt gebruiker Rxx, met als kanttekening dat ze daarbij klinkt ze alsof ze een klas basisschoolkinderen voorleest (de AI-chatbot communiceert via spraakberichten op Telegram). Mwah, zegt Abdulla, die haar een prima gesprekspartner vindt zolang het over huis-tuin-en-keukenseks gaat. Zijn meer ‘unieke’ verzoeken, zoals hij ze zelf noemt, worden beantwoord met getut over respect en grenzen. Daar neem je dan helemaal een premiumabonnement voor.

Beeld Snapchat

Om een AI-versie van Marjorie te maken, verzamelden ontwikkelaars tweeduizend uur aan YouTube-filmpjes van de influencer en voerden die aan GPT-4, het taalmodel van OpenAI dat ook wordt gebruikt voor de veelbesproken tekstgenerator ChatGPT. Verhandelingen over Nietzsche hoeven de aanbidders niet te verwachten, maar daar komen ze ook niet voor. De vrouw is het type influencer dat een close-up van haar bikinibillen deelt en daar dan ‘I love the ocean’ bij schrijft. In fragmenten die in de appgroep rondgaan, praat ze over brunchen en yoga. Een man die met zichzelf in de knoop zit, krijgt als tip om te gaan fotograferen, koken of wandelen. ‘Schatje, ik ben er voor je als je hulp nodig hebt’, klinkt het. Hij zal vast opknappen van een gezellig virtueel etentje vanavond, of anders kunnen ze samen een film kijken (à 1 dollar per minuut).

Apps waar je terechtkunt voor de vriendschap of liefde van een AI-chatbot, al dan niet betaald, bestaan al wel een tijdje, net als robotinfluencers en deepfakes van beroemdheden. Maar het is voor het eerst dat een bestaand persoon zichzelf in zo’n AI-versie heeft laten veranderen, en er ook direct geld aan verdient. Niet onverstandig, gezien alle doemscenario’s over dat AI de mens gaat vervangen. Caryn AI is een verlengstuk van de vleselijke Caryn, de influencer heeft zichzelf onvervangbaar gemaakt.

Maar hoe gunstig is deze constructie voor de gebruiker? In de krant van vrijdag stond een treffend citaat van Jeroen van den Hoven, hoogleraar techniek en ethiek aan de TU Delft. Techredacteur Laurens Verhagen sprak hem over chatbots: ‘Ik zie rond ChatGPT hetzelfde soort enthousiasme en naïviteit als eerder bij de opkomst van sociale media’, stelt de hoogleraar. ‘We zijn opnieuw in de ban en verblind door de mogelijkheden en zien niet hoe die chatbots ontworpen zijn om zoveel mogelijk tijd met ze door te brengen.’

Caryn Marjorie doet het voorkomen alsof ze het vooral voor ánderen doet. Ze heeft altijd geprobeerd om zoveel mogelijk berichtjes van haar fans zelf te beantwoorden, maar zij is ook maar een gewone sterveling. ‘Ik wil mensen overal ter wereld toegang geven tot mijn persoonlijkheid.’ Haar duizend vriendjes brachten in de testweek al meer dan 70 duizend dollar in het laatje. Tegen zakentijdschrift Fortune zei de influencer op een maandelijkse opbrengst van 5 miljoen dollar te hopen.

Ineens duikt de echte Marjorie op in de appgroep. ‘Wat hebben jullie tot nu toe allemaal met me gedaan’, vraagt ze. ‘Veel meer dan ik zou willen delen’, antwoordt Danny Boy. Hij is ineens opvallend verlegen.