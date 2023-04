Voor 1,5 miljoen opslag per jaar, zoals Ralph Hamers kreeg, zou ik mijn geweten misschien ook wat hebben gesust

De hoofdredacteur van de Volkskrant schreef in een commentaar dat drie bankiers van de ING ‘hun geweten ongebruikt hebben gelaten’, toen zij instemden met een salarisverhoging van 50 procent voor de toenmalige bestuursvoorzitter Ralph Hamers. Laatstgenoemde ging ineens 3 miljoen euro verdienen, wat tot ‘maatschappelijke onrust’ leidde. Vervolgens werd Hamers aangetrokken door een Zwitserse bank, waar hij nog veel meer ging verdienen. De Zwitsers hebben alweer afscheid van hem genomen, maar ik zou graag van bankrekening met Hamers willen ruilen.

Om Willem Frederik Hermans te citeren: ‘Een socialist is iemand die vindt dat een ander te veel verdient’, om daar aan toe te voegen dat je een socialist kunt definiëren als iemand die gul is met de portemonnee van een ander.

Maar waar het mij om gaat, is het geweten. Dat is een van de geheimzinnigste begrippen uit de dieptepsychologie. Het geweten speelt zich grotendeels af in het onbewuste. Er zijn allerlei ideeën over, maar wat het geweten is, waar het zetelt in de hersenen en hoe het aanslaat, daarover weten wij weinig. Sommigen beweren zelfs dat het geweten helemaal niet bestaat. Wie het geweten volgt, volgt zichzelf in de veronderstelling dat hij gevolg geeft aan de oproep van een innerlijke stem. Dat die innerlijke stem toevallig de stem van God is, gelooft in Nederland haast niemand meer.

Met het geweten kun je zowel heel goed doen als heel slecht, daar heb je het al. Nadat zij door haar geweten was ingefluisterd, reisde Florence Nightingale naar de Krim om soldaten te verplegen, maar er zijn ook jihadisten die beweren dat hun geweten hun heeft ingegeven om iemand te vermoorden voor de goede zaak. Dat zei Mohammed B. in de rechtszaal, toen hem werd gevraagd waarom hij Theo van Gogh een mes in de buik had gestoken. Je kunt met het geweten alle kanten op, maar zonder opvoeding lijkt het een wanhopige raadgever.

Hamers en de twee verantwoordelijke ING-commissarissen Jeroen van der Veer en Henk Breukink hebben van de Stichting Tuchtrecht Banken een berisping gekregen, omdat zij zich niet hebben gehouden aan hun ‘verantwoordelijkheid voor de samenleving’ en daarmee ‘het vertrouwen in de financiële sector’ hebben geschaad. Dat zijn vage begrippen, waarover je eindeloos kunt discussiëren. De bankierseed die van het bankpersoneel wordt verlangd, klinkt mooi, maar stelt in de praktijk weinig voor. Ook als Nederlandse banken miljoenen aan boetes betalen, komt niemand in de cel.

Dat de drie bankiers een berisping hebben gekregen en geen straf duidt erop dat de tuchtrechter niet het achterste van de tong heeft laten zien, al schijnt in bancaire kringen een berisping iets vreselijks te zijn. In ons land is het voor het eerst dat die is uitgedeeld. Maar voor 1,5 miljoen opslag per jaar zou ik mijn geweten misschien ook wat hebben gesust als het gaat om mijn verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Ik vermoed dat Sywert van Lienden er in zijn huidige situatie zelfs een moord voor zou willen doen.

Het is beslist niet de eerste keer dat zo’n zwakke instantie als het geweten het aflegt tegen de lokroep van een gevulde portemonnee. In de Verenigde Staten kraait geen haan naar een bankier die er 1,5 miljoen op vooruitgaat. The man who makes big money mag zich daar met trots manifesteren. Hij hoeft zich nergens voor te schamen, zijn omgeving zal hem erom bewonderen. Beroemd is de uitspraak van de Amerikaanse journalist H.L. Mencken ‘dat het geweten een schoonmoeder is, aan wier bezoek geen einde komt’.

Aan de andere kant komt een Amerikaanse bankier die de wet overtreedt niet weg met een berisping en kan hij rekenen op een zware gevangenisstraf. Nog onlangs kreeg de Goldman Sachs-bankier Roger Ng tien jaar voor omkopen en witwassen. Voor een soortgelijke overtreding werd de ING een paar jaar geleden een boete van 775 miljoen euro opgelegd, maar Hamers bleef toen buiten schot, zonder dat duidelijk werd waarom. Het is aan de financiële horzel Pieter Lakeman te danken dat Hamers alsnog persoonlijk werd aangeklaagd, maar die zaak loopt nog.

Volgens Freud is het geweten – das Über-Ich – rechtstreeks verbonden met het oedipuscomplex, maar ik stel voor de ouders van Ralph Hamers er buiten te laten. Wie zonder een geweten is, heet een psychopaat te zijn. Van het geweten kun je ook te veel hebben. Ik ken iemand die al wroeging heeft als hij de douche een minuut te lang heeft laten aanstaan. De filosoof Otto Weininger liep handenwringend over het gras, omdat hij meende zojuist een mier plat te hebben getrapt. Een koning, een minister, een burgemeester en een hoofdredacteur verdienen vijf tot zes maal zoveel als een vuilnisman. Moeten zij daar wroeging en schuldgevoelens over hebben?

Op die vraag heb ik geen antwoord.

In een eerdere versie van deze column werd Harry Breuvink per abuis Harry Breukink genoemd.