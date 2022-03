Raar woord, ‘broedervolk’. Je leest het de laatste tijd veel, vooral als er Russen worden geciteerd die tegen de oorlog zijn – die zijn vaak verontwaardigd over hoe Poetin het in zijn hoofd haalt om hun broedervolk (‘bratski narod’) aan te vallen. De tegenpartij gebruikt de term ook; het broedervolk moet zogenaamd worden bevrijd van de nazi’s.

Een dramatisch woord dus, ook in het Nederlands. Vanwege dat ‘broeder’ natuurlijk, dat doet denken aan bloedbroeders. ‘Volk’ klinkt ouderwets en eng; daarom spreken mensen tegenwoordig liever over ‘bevolking’. En het woord ‘broedervolk’ als geheel kende ik eigenlijk alleen van Adolf Hitler, die het gebruikte als hij over de Nederlanders praatte. Wij waren het Germaanse broedervolk, en het was jammer dat we dat zelf niet ten volle wilden inzien, waardoor hij ons land helaas, helaas moest bezetten. Van broederliefde naar broedertwist.

Het enge van verheven woorden is dat ze heroïek verlenen aan hebzucht en agressie.