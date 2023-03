Volgens mij maken de zelfscankassa’s bij Albert Heijn zich schuldig aan telepathisch profileren

Ik ben natuurlijk de allerlaatste persoon die mag klagen over opvallend vaak gecontroleerd worden (een paar dagen geleden vertelde iemand me dat ze had overwogen mij uit te nodigen voor haar podcast, maar dat uiteindelijk niet had gedaan omdat ik ‘een te witte man’ ben), maar volgens mij maakt het algoritme van de zelfscankassa’s bij Albert Heijn zich schuldig aan telepathisch profileren. Elke keer als ik denk: ‘Nu alsjeblieft niet’, is het raak.

Ook deze ochtend weer. Ik had net al mijn boodschappen in mijn sporttas gepropt en op ‘afrekenen’ gedrukt, toen een meisje kwam aanlopen. ‘Sorry’, zei ze, ‘ik moet even wat producten scannen.’ Een voor een haalde ze mijn boodschappen uit mijn tas. Bliep, bananen. Bliep, melk. Bliep, eerste toetje. Bliep, tweede toetje. Het ging maar door. ‘Hoeveel heb je er eigenlijk nodig?’, vroeg ik. ‘Elf’, antwoordde ze, terwijl ze steeds dieper in mijn tas groef. De tijd denderde meedogenloos voort. Bliep. Buiten was het gaan schemeren. Bliep. Mijn baard was inmiddels volledig wit en kwam tot aan mijn middenrif. ‘Elf?’, vroeg ik, terwijl ik naar de levervlekken op mijn hand keek. ‘Ja, dat is nieuw’, zei het meisje, dat inmiddels geen meisje meer was, maar een vrouw van middelbare leeftijd, ‘ze hebben het verhoogd.’ Ze ging weer verder met haar archeologische opgraving.

‘Wat een slecht idee’, zei ik. Of je opent voldoende normale kassa’s en zet daar mensen achter die je fatsoenlijk betaalt. Of je laat je klanten zelf hun boodschappen afrekenen, hebt daarbij het vertrouwen dat ze dat eerlijk doen, houdt soms een steekproef waarbij je een paar (een paar) producten scant en neemt daarbij het beperkte verlies van een incidentele diefstal, dat toch in de verste verte niet opweegt tegen de personeelskosten die je met de zelfscankassa’s bespaart. Met je miljardenwinst. Dat zei ik allemaal dan weer niet, omdat deze medewerker er natuurlijk niets aan kon doen. En omdat ze inmiddels doof was geworden.

Ze trok nog twee chocoladerepen uit het pleistoceen, scande ze en ging daarna met pensioen. Toen ik weer buiten kwam was de Apocalyps net achter de rug en hadden de kleinkinderen van de kleinkinderen van mijn dochters de aarde opnieuw bevolkt. Maar ik had belangrijkere dingen aan mijn hoofd: voortaan zou ik mijn boodschappen doen bij een andere supermarkt.

Een paar dagen later stond ik bij de zelfscankassa van Dirk van den Broek en wilde net afrekenen toen de boodschap in beeld verscheen dat ik gecontroleerd zou worden. ‘Hoeveel heb je er nodig?’, vroeg ik het meisje dat me kwam controleren. Ze keek me aan. Zag ik daar een grijns? ‘Alles.’