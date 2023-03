Volgens het SCP heeft Nederland een klassenstructuur, maar zijn de verschillen wel zo problematisch?

U had het misschien niet in de gaten, maar het was weer tijd voor een rapport over hoe we het ervan afbrengen met z’n allen. Dat kun je niet vaak genoeg becijferen. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doen ze dat met veel inzet, ditmaal is het resultaat een rapport met de titel Eigentijdse Ongelijkheid. Een wat verwarrend opschrift, gezien de tegenstrijdige kleur van die twee woorden. ‘Eigentijds’ roept een zekere frisheid op, het ademt optimisme uit van een hippe geest, maar dan komt ‘ongelijkheid’ erbij en raakt de kwestie vol ernst en zorg.

Die tweeledigheid correspondeert met de inhoud van het rapport: veruit de meeste mensen in Nederland hebben het goed, maar er is ook sprake van structurele ongelijkheid waar mensen aan de onderkant van de samenleving onder lijden.

Volgens het SCP heeft Nederland een klassenstructuur die bestaat uit zeven lagen. Elke laag vertegenwoordigt een groep die in meer of mindere mate beschikt over vier vormen van kapitaal: economisch, cultureel, sociaal en persoonskapitaal. De hoogste klasse heeft het meeste totaalkapitaal met een indexscore van 0,72 terwijl de laagste klasse 0,34 scoort. Voor deze cijfers is een lijst indicatoren gebruikt waarin klassieke zaken staan als onderwijsniveau, inkomen en vermogen en ‘eigentijdse’ zaken, zoals de vraag in welke voornaamgroep je valt en hoe aantrekkelijk je bent.

Bij dat laatste vraag ik me af hoe je in hemelsnaam via een enquête kunt bepalen wie mooi of lelijk is. Voor het onderzoek heeft het SCP bijna 6.800 mensen bevraagd; hebben die zichzelf een cijfer moeten geven voor gezichtssymmetrie? En wat moet de overheid met deze indicator? In het rapport wordt gesproken over een schoonheidspremie op de arbeidsmarkt. Moet er een quotum worden ingevoerd, opdat bedrijven minstens 30 procent van hun personeelsbestand vullen met morsige types?

De belangrijkste vraag lijkt me: wanneer zijn verschillen problematisch? Het SCP wekt de indruk dat elk verschil tot actie noopt, de toon van het rapport is tamelijk alarmerend. Misschien is dat tegenwoordig de enige manier om een rapport te presenteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn ondertussen helemaal zo slecht nog niet. Zo beslaat de hoogste klasse bijna twintig procent van de bevolking; daarmee is deze te omvangrijk om te spreken van een elite. De bovenste vier lagen (samen 65,6 procent van de bevolking) hebben allemaal een goed totaalkapitaal en liggen behoorlijk dicht bij elkaar. Kun je dan nog spreken van een klassenmaatschappij?

Iedere samenleving valt uiteen in groepen die het beter of slechter doen dan de ander. Dat lijkt me pas problematisch wanneer de verschillen worden veroorzaakt door onrechtvaardige mechanismen zoals racisme, ongelijke kansen in het onderwijs, een oneerlijke arbeids- en woningmarkt en de manier waarop het belastingstelsel is ingericht. Terecht wordt er over deze onderwerpen al veel gesproken; er is genoeg werk aan de winkel. Laten we eerst zorgen dat we op deze gebieden de zaken op orde krijgen, dan kunnen we later altijd nog een riedel ‘eigentijdse’ indicatoren erbij schuiven.

Overigens miste ik in het rapport misschien wel de belangrijkste indicator: een portie geluk. Geluk heeft de reputatie een vaag fenomeen te zijn, maar het komt niet zelden in de concrete gedaante van iemand die je een kans geeft. Iemand die iets in je ziet, soms nog voordat je zelf door hebt dat je wat in je mars hebt. Het is aan de overheid om de maatschappij op een rechtvaardige manier in te richten, maar dat ene duwtje in de rug; dat kunnen we enkel van elkaar krijgen.