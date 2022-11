Volg het WK in Qatar op de radio. Het gebrek aan bewegende beelden is een offer dat u graag zult maken voor uw principes

Beeld ANP / Chromorange

Brief van de dag: Tijd voor een progressief schaduwkabinet

Bijna was de crisissfeer rondom het asielbeleid onlangs uitgedraaid op een kabinetscrisis. Waar blijft tussen het geblunder van het kabinet en het geschreeuw op rechts het gezamenlijke linkse antwoord op de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de problemen op de woningmarkt, het immigratievraagstuk, et cetera?

Veranderen naar een gezond en duurzaam leefmilieu vraagt visie, daadkracht, moed en bereidwilligheid tot ­samenwerking voor het publieke belang. Immers, het publieke belang is uiteindelijk een optelsom van individuele belangen.

Daarom een oproep tot een links schaduwkabinet. Een progressief schaduw­kabinet leidde bijvoorbeeld in de jaren zeventig tot het kabinet-Den Uyl.

Het gezamenlijke plan van GroenLinks en PvdA voor een energieplafond bewijst dat er wel degelijk succes kan worden geboekt met linkse samenwerking. Het idee werd omarmd door het kabinet, dat er zelf niet uitkwam. Waarom niet alle krachten bundelen voor de kiezer, die snakt naar meer overheidsregie en duurzame oplossingen?

De tijd is rijp om over partijpolitieke ­futiliteiten heen te stappen en een alternatief te bieden voor besluiteloosheid en vertraging. Laat zien dat de Nederlandse kiezer een keuze heeft voor een land waarin de basisvoorzieningen door de overheid gegarandeerd worden. Voor een schoon land, waarin het fijn leven, wonen en werken is, ook in de toekomst.

Dolf en Helena Houwing, Wildervank

Stikstofrechten

Black Friday wordt Green Friday, we eten minder vlees, we rijden 100 kilometer per uur in plaats van 130, we nemen het ov ook al moeten we een uur staan, we zetten de verwarming laag en doen de lichten uit… En wat doet de overheid? Die koopt boerderijen op. Maar niet voor het milieu. Nee, die kopen ze op voor de stikstofrechten. Want die kunnen ze goed elders gebruiken. Ze verschuiven dus de uitstoot van de ene naar de andere provincie. Hoe demotiverend! Johan Remkes moet zich aardig geflest voelen. Ik in ieder geval wel.

Anja de Haan, Hoorn

JOVD

Wat een geweldig en inspirerend vraaggesprek met Michiel Suijker en Bram van Bon. Dat de PvdA erin geslaagd is tot diep in de jongerenbeweging van de VVD te infiltreren is een huzarenstukje. Los van de inhoud, die staat als een huis, een groot compliment voor degene die de jongemannen heeft aan­gekleed. Niet van echt te onderscheiden.

Of fotograaf Freek van den Bergh ook bij dit complot betrokken is, weet ik niet, maar ook het beeld is perfect. Een en al blijmoedigheid voor het Torentje.

Nieuwe politieke strategie?

Niek Vink, Den Helder

WK-schaamte

Voor alle mensen die aangeven gewetensbezwaren te hebben bij het WK in Qatar, maar toch zeggen de wedstrijden te gaan volgen wegens de schoonheid van het spel: hier het compromis. Volg het WK op NPO Radio 1 op een ouderwetse analoge radio. De streamingdiensten kunnen niet traceren dat u de wedstrijd volgt en dus niet schermen met hoge kijkcijfers.

Ook ondermijnt u het verdienmodel van de reclames – waarvan ongetwijfeld wordt geregistreerd dat ze uw huis­kamer inkomen. In plaats daarvan kunt u de radio uitdoen als het reclametijd is, of nog beter: u maakt aantekeningen van de bedrijven die zoal voorbijkomen en boycot die in de toekomst.

Neemt u deel aan een kijk- en luisteronderzoek, dan dient u uiteraard te liegen voor uw principes. Ook zult u de verslaglegging iets eerder ontvangen dan uw streamende buren. U kunt hen afstraffen door bij elk doelpunt luid te juichen of te kermen.

Het gebrek aan bewegende beelden is een offer dat u graag zult willen maken voor uw principes. Extra karmapunten: radio kost minder energie dan een flat­screen en kan ook onder een dekentje.

Hedwich Scholtens, Enschede

Gamechanger

De bloggers Enzio Bakker en Ruben van Vliet zijn grote voetballiefhebbers en kunnen als ze dat willen ook wereldverbeteraars worden. Hoe? Keer het om, geef de boel een draai. Roep je lezers en de wereld op om massaal te kijken en vraag Qatar of dat het WK voetbal nog een keer wil organiseren.

Laat het land desnoods ook EK’s, andere internationale voetbaltoernooien én de Champions Leaque organiseren. De emir van Qatar heeft met andermans ‘bloed zweet en tranen’ hiervoor een ­volledig geconditioneerde en compacte speelomgeving laten realiseren, inclusief infrastructuur. Dat mag nu toch niet ongebruikt achtergelaten worden?

In ruil voor de extra toewijzingen blijven wij hun lng afnemen en helpen we ze bij het oplossen van lokale problemen. Zo kan het WK in Qatar een gamechanger worden. Een volgend organiserend land doet enkel nog een bid met daarin de plannen om menswaardige oplossingen te vinden voor de lokale problemen waar wij als wereld hulp bij kunnen bieden.

Zo kan voetbal de wereld alsnog redden en vechten we in de toekomst alleen nog maar op het veld.

Jurre Lammerts, Zeist

Ondershirt

Ik stel voor dat na elk Nederlands doelpunt (en hopelijk zijn dat er veel) de doelpuntenmaker een boodschap op zijn ondershirt toont. Denk aan namen van politieke gevangenen of cijfers over de uitbuiting van gastarbeiders. Symboolpolitiek? Misschien, maar het maakt het lastiger voor Qatar om mooi weer te spelen. Vooral als andere teams de handschoen op­nemen en zich bij de acties aansluiten.

Zal de Fifa het dan echt aandurven om spelers te schorsen? Het huidige politieke klimaat biedt hoop. Mocht het dragen van een ondershirt te warm zijn in deze Golfstaat, dan kan het ook prima op de sixpack van Memphis Depay.

Hugo Schiffers, Amsterdam

Ophef

Ik wou dat er rond de Formule 1-autoraces in Zandvoort net zo veel ophef was als rond het WK voetbal in Qatar. Dat zou de wereld ten goede komen.

Dik Smolders, Tilburg

Gedrag

Wanneer je goed kijkt naar onze eigen, vele generaties lange geschiedenis van de mondiale welvaartsverdeling, en je beoordeelt één generatie Qatarezen op hun gedrag, dan mogen onze jongens toch wel vrij voetballen op het WK. Of niet soms?

Henk Baay, Maastricht

Brief

Stel dat je wel naar het WK in Qatar kijkt. Of niet. Misschien maar met één oog of alleen de eerste helft. Of alleen naar de radio luistert en niet juicht als Nederland scoort. En dat je dit doet in een dikke zelfgebreide trui, omdat je de thermostaat niet hoger dan 14,3 graden zet met daarbij de aantekening dat je nog maar twee keer per week doucht en de rest van de week met een washandje in de weer bent.

Zou het dan ook in je kunnen opkomen dat je dit niet per se in een brief aan de Volkskrant hoeft te vermelden?

Harry Winkelmolen, Sittard

Hofnarren

Het is nog niet zo gek lang geleden dat mijn dag met een plof op de deurmat vreugdevol begon met de Volkskrant. Met de huidige wereldproblemen en navenante berichtgeving zie ik er vaak tegenop om de krant van de mat te halen.

Ik start mijn Volkskrant-dag dan ook met onze columnisten en cartoonisten. Later op de dag kan ik de ellende van de voorpagina en Ten eerste lezen.

De columnisten en cartoonisten zijn de hofnarren van de krant en geven ongezouten maar met humor alle ellende zó weer dat ik toch de krant weer van de mat durf te pakken.

Hans Petersen, Utrecht

Vuurwerkboeren

Vuurwerkboeren krijgen het steeds moeilijker. De afgelopen jaren kregen zij te maken met strengere veiligheidseisen, beperkte verkoopdagen, een verkoopquotum per klant en steeds meer vuurwerkvrije zones.

Ook mocht vuurwerk alleen nog maar worden afgestoken op Oudejaarsavond. En nu hebben twaalf gemeenten zelfs een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd vanwege de overlast, de milieu­schade en de vele slachtoffers.

Veel vuurwerkboeren die juist de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in brandvrije opslagbunkers, innovatieve brandmeldsystemen en sprinklerinstallaties zijn hiervan de dupe. Het gaat veelal om kleine familiebedrijven die zich al van generatie op generatie met vuurwerk bezighouden, maar die steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden. Zij worden door de overheid steeds meer klemgezet, terwijl de industrie en het verkeer ook een heleboel stank en lawaai veroorzaken. En het zogenaamd giftige koper, barium, antimoon en strontium in vuurwerk, dat zijn toch allemaal materialen die ook gewoon in de natuur voorkomen.

Onze nationale trots moet weer het perspectief worden geboden op een eerlijke boterham. Keiharde acties en grote maatschappelijke onrust liggen op de loer. Als dit nationaal erfgoed dan toch de nek moet worden omgedraaid, dan toch zeker niet zonder een woest aantrekkelijke opkoopregeling.

Wim Westera, Leersum

Onzin

Voor het aansteken van paasvuren zul je een natuurvergunning moeten aanvragen, die je niet krijgt. Als we dit ook invoeren voor het afsteken van vuurwerk, zijn we gelijk van die onzin af.

Hans van Noord, Utrecht

Abortus

Ik vind abortus niet de goede weg om ­ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. Volgens Annemieke van Straalen ben ik dus een hypocriet, een christenfundamentalist, een vrouwenrechter­bestrijder en een patriarchale sluipmoordenaar van mensenrechten in pak.

Waarom telkens die hysterische toon? Waarom wil men dolgraag de gepolariseerde cultuurstrijd uit de VS overzetten naar Nederland, waar dat echt niet aan de orde is?

Uiteraard heeft de vrouw bij een zwangerschap de eerste verantwoordelijkheid. Maar daar valt toch meer over te zeggen?

Van Straalen heeft het badinerend over de ‘rechten’ van een onontwikkeld stukje weefsel. Ja, als je er zo tegenaan kijkt …

Maar tegelijk vinden we het geweldig als in ons land levensreddende operaties worden uitgevoerd bij ongeboren kinderen. Zetten we alles op alles om veel te vroeg geboren kinderen in het leven te houden. Wringt hier niet iets?

Kees Hoek, Ouddorp