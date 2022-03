Volg de gangen van het mondkapje en je ziet alles wat vervelend is aan Nederland

Ik vond het maar grappig toen ik eens in Japan was. Die lui met hun mondkapjes. Dat het beleefd, zorgzaam en verstandig is om virussen niet ongefilterd door een vol metrostel te pompen, kwam nauwelijks in me op. Wie van jongs af aan dagelijks een lepeltje Nederlandse zelfvoldaanheid inneemt, ontwikkelt prima afweer tegen nieuwe inzichten.

Net als de meeste mensen geniet ik met volle teugen nu het openbare leven zijn loop weer heeft genomen. En het is goed dat de staatsdwang wordt teruggedrongen. Maar soms, zoals toen van de week de laatste verplichte coronamaatregelen werden opgeheven, lijkt het of dit vooral wordt gevierd: hoera, we mogen weer de botte, domme Hollanders zijn die we waren. Je hoeft de gangen van het het mondkapje maar na te gaan en je krijgt een rondleiding langs alles wat vervelend is aan Nederland.

Ov-aanbieders wilden mede van de mondkapjesplicht af omdat medewerkers te maken kregen met agressie. Want dat is vaak Nederland: een grote bek als iets van je wordt gevraagd.

Pech voor mensen met een kwetsbare gezondheid die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Ja, ze kunnen zichzelf beschermen met een zwaarder mondneusmasker, maar het zou helpen als anderen er ook een droegen. De boodschap had kunnen zijn: geen plicht meer, maar zet alsjeblieft wel een mondkapje op als het druk is. Mooie campagne erbij. Niets van dat alles, de zwakkere exemplaren zijn de kudde nu lang genoeg tot last geweest.

En het zegt iets dat het tot zo’n extreme tegenstelling is gekomen: óf een plicht óf niets. Zo verstoord is de verhouding tussen bestuur en burgers. De overheid steunt, zorgt en motiveert niet, schept geen voorwaarden, maar zegt dat je alles zelf moet uitzoeken en mept je wel in het gareel als het resultaat tegenvalt. Met als symbool Ferd Grapperhaus, die het ene moment de wenkbrauwtjes fronste en een zware stem tegen ons opzette en het andere moment olijk het mondkapje naar de vuilnisbak zong. Zo onderlijnde het kapje terloops wat voor lichtgewichten bij ons omhoog kunnen vallen.

Nu waren voorlichting en een vriendelijk verzoek ook al gauw geen geloofwaardige mogelijkheden meer en dát had te maken met de illusie van Nederland dat het bijzonder is. In de hele wereld hielp een lapje voor je neus en mond, behalve hier, was lange tijd de boodschap. Zelfs het personeel in verzorgingshuizen moest niet zo zeuren om beschermingsmiddelen.

Het liet zien hoe slecht Nederland was in crisisdenken. Niet snel handelen met de best beschikbare kennis, nee, eerst onomstotelijk bewijs eisen. De belangrijkste adviseur van de regering groef zich in met het hersenspinsel dat de maskers zouden leiden tot ‘schijnveiligheid’. Wat een tijd en energie gingen verloren.

Zover kon het komen door nog twee manco’s aan het openbaar bestuur. Het ene: gebrek aan georganiseerde tegenspraak. Er werd volledig geleund op het Outbreak Management Team, dat niet werd uitgedaagd en niet werd geëvalueerd. Het andere: de neiging van politici om zelfs bij zo’n ernstige crisis hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Rutte had alle verantwoordelijkheid bij Jaap van Dissel gelegd.

En dat deed hij dan weer omdat in de landelijke politiek slechts beeldvorming telt. Van de week leerde het mondkapje ons daar nog meer over, toen deze krant onthulde hoe Hugo de Jonge erdoordrukte dat de overheid in zee ging met bedrieger Sywert van Lienden. Om zo diens publiciteitsoffensief onschadelijk maken.

En dat, dat kon alleen gebeuren omdat in Nederland handelaren in gebakken lucht belangrijk worden gemaakt door mijn eigen beroepsgroep.

Het mondkapje is af. Daarachter een gezicht van Nederland. Het is geen fraai portret.