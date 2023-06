Vogels wezen ons de weg in een woest aantrekkelijk gesprek over de landbouw van de toekomst

Geelgorzen zingen hun liedje dat verdacht veel lijkt op de 5e Symfonie van Beethoven en over de sloot met bruin water scheren nogal wat korenbouten. Geelgorzen zijn talrijke akkervogels in de buurt van het Groningse Onstwedde en bruine korenbouten hebben het naar de zin in het kwelrijke water langs de akker.

Mag meerijden met boer Peter die de nodige kilometers randen langs zijn mais en aardappelen inzaait en we hebben een goed gesprek over de Natuurherstelwet en de zin en onzin van het beleid van bufferstroken in akkerland. Een opgelegde maatregel die bedoeld is om te voorkomen dat meststoffen en een deel van de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komt.

Ons landbouwsysteem kan dan tot de meest productieve en technisch meest innovatieve van de wereld horen, de prijs die natuur en milieu betaalden is hoog, hoger dan de meesten zich zullen realiseren. Peter is een jonge vent, helder denker en actief als bestuurder bij de NAJK. Ik mag dus op het zitje naast hem op de tractor meerijden. Terloops tel ik zeker tien paar gele kwikstaarten in de fabrieksaardappelen en het mais, de zaaimachine zaait intussen gestaag honderden kilogrammen kruidenmengsel in de bufferstrook. Dit deel van Groningen is sowieso een prachtig cultuurlandschap, om tal van redenen interessant en karakteristiek.

Bufferstroken dus, jawel, stroken die niet bedoeld zijn om boeren het leven zuur te maken, maar juist om de waterkwaliteit te verbeteren. Wie denkt dat Stikstof het probleem van deze tijd is komt bedrogen uit, het zal de komende decennia gaan om zowel de kwantiteit als kwaliteit van het meest kostbare goedje dat we op aarde kennen, water.

De bruine korenbouten – fraaie libelles – zeggen wel iets over de waterkwaliteit, niet alles, maar wel veel. Tijdens het zaaien hebben we het over de motivatie die Beethoven haalde van de geelgors toen hij aan zijn 5e begon, in de kwelsloten van Peter zien we naast libellen ook veel juffertjes, groene kikkers en alarmeert een vrouwtje blauwborst in een ongemaaid stuk van het sloottalud.

We hebben het ook over de nut en noodzaak van de bufferstroken en we weten beiden dan deze stroken op deze manier vrijwel niets opleveren als het gaat om reductie van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen. We vragen ons af hoe het dan wel kan werken en al gauw spreken we geanimeerd over natuurbeheer door boeren. De stormachtige groei – of zoals u wilt herstel – van de populatie geelgorzen in Nederland is voor een aanzienlijk deel te danken aan boeren die meedoen aan natuurbeheer in akkerland.

Een succes waar de basis destijds lag bij ecologen en boeren die naar elkaar konden luisteren, elkaars taal spreken. Wel een van de schaarse voorbeelden van succesvol natuurbeheer in agrarisch gebied in ons land, naar dit terzijde, het kan, en daar gaat het hier om. De ene bubbel in oprecht contact met de andere bubbel. Een wenkend perspectief om samen te sleutelen aan het nieuwe landbouwsysteem van de toekomst.

Jonge boeren als Peter hebben behoefte aan heldere beleidskeuzes. Het is wellicht een zegen dat LTO niet over haar schaduw kon heenstappen en de tak heeft doorgezaagd waar ‘de landbouw’ een veelkoppig monster bleek te zijn. We moeten uit alle macht de jonge boeren en boerinnen steunen die smachten naar verstandige politiek waarbij niet geld verdienen de maat der dingen is, maar de grenzen die veldleeuwerik en geelgors ons laten zien. Een boer als Peter gun je zijn leven lang het gejubel van veldleeuwerik als hij in tussen de bieten of het wuivende koren staat.

Bij het uitstappen van de tractor hoor ik de zang van de meest lyrische zangvogel van ons deel van Europa over de akkers kwinkeleren. Veldleeuweriken zijn echte boerenlandvogels, nog meer dan grutto en patrijs vertegenwoordigen ze meer werelden. Wat zou een wereld zijn zonder leeuweriken.

We hebben boeren als Peter nodig om ervoor te zorgen dat ons voedselsysteem gaat veranderen, niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur die zo hard toe is aan een groene revolte in onze manier van denken en doen. Boer Peter heet voluit Peter Meedendorp en is afgelopen week gekozen tot voorzitter van European Council of Young Farmers (Ceja). Lijkt me een goed idee om vaker samen op de trekker te zitten.