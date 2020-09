Voetbalstadion vol fans als Hongaars experiment met de gezondheid

‘Hongarije sluit de grenzen maar vult de stadions’, kopte het Duitse dagblad Die Welt boven een reportage van correspondent Boris Kálnoky. Beeld Die Welt

In Hongarije wordt weleens gemompeld dat er maar drie dingen zijn die ‘s lands machtigste man interesseren. Geld, macht en – opgelet nu – voetbal. Volgens diezelfde mompelaars installeert premier Viktor Orbán zich op weekenddagen op z’n gemakje voor de tv om zes wedstrijden achter elkaar te kijken.

Zonder twijfel zal de primus erbij zijn als op 24 september de finale van de Europese Super Cup naar Boedapest komt – de jaarlijkse wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League (Bayern München) en de Europa League (Sevilla). Het enige probleem is dat half Europa – Hongarije incluis – inmiddels in de tweede covid-golf is ondergedompeld.

Voor de wedstrijd worden 21 duizend kaartjes verkocht, wat in de praktijk betekent dat een derde van de stoeltjes bezet zal zijn. De Spanjaarden krijgen er drieduizend, de Duitsers ook. De rest is voor de vrije verkoop. De Europese voetbalbond UEFA kondigde aan de wedstrijd als een soort experiment te zien, om te achterhalen wat de gevolgen zijn als er zoveel fans bij elkaar komen. ‘Duizenden Hongaren worden proefkonijnen’, kopte de links georiënteerde krant Népszava. Als je in een pandemie je gezondheid al op het spel wil zetten, vroeg journalist András Boda zich retorisch af, dan doe je dat toch niet voor een potje voetbal?

Formeel heeft Hongarije de grenzen sinds 1 september gesloten, maar voor de zesduizend voetbalfans wordt een uitzondering gemaakt. ‘Politieke kortzichtigheid’, oordeelde Tamás Ervin in het kleine, nieuw opgerichte weekblad Jelen. ‘Als ik kwaadwillend was, zou ik zeggen dat voetbal boven alles gaat voor de grote baas (Orbán, red).’

Logistiek wordt het een ingewikkelde klus: alleen voetbalfans met twee negatieve coronatests mogen het land in. Ook wordt hun temperatuur gemeten. Wie door de ballotage komt, wordt gelijk per bus naar het station gebracht. Het blijft een ‘riskante zaak’, citeerde weekblad HVG hoofdarts János Szlavik, maar als iedereen zich aan de regels houdt, is het volgens hem te doen. Ook in het stadion gelden strakke protocollen: verplichte mondkapjes, iedereen moet afstand houden, en er zal overal ontsmettingsmiddel klaarstaan.

De vraag is wat die regels in de praktijk waard zijn. Al weken kijken Hongaren met opgetrokken wenkbrauwen naar het beleid in de stadions, waar veel meer toegestaan is dan in bijvoorbeeld theaters en universiteiten. De regel dat evenementen met meer dan vijfhonderd mensen niet toegestaan zijn, geldt klaarblijkelijk niet voor Orbáns lievelingssport, zo merkte de Duitse krant Die Welt op. ‘Hongarije sluit de grenzen maar vult de stadions’, kopte het dagblad boven een reportage van correspondent Boris Kálnoky.

Het blijft een ‘riskante zaak’, citeerde weekblad HVG hoofdarts János Szlavik, maar als iedereen zich aan de regels houdt, is het volgens hem te doen. Beeld HGV

Om de proef op de som te nemen was de verslaggever naar een wedstrijd uit de tweede klasse gegaan, Vasas tegen Debrecen. ‘Een masker?’, had de kaartverkoper gevraagd. ‘Nee, ik geloof niet dat die verplicht zijn. Kan best dat ze aanbevolen worden. Geniet van de wedstrijd.’ In het hele stadion telde Kálnoky twee maskers: die van hemzelf en die van een ‘vrouw in een geel t-shirt’.

Ook aan de anderhalve meter afstand hield vrijwel niemand zich, merkte Kálnoky. Bij de bierverkoop trof hij honderd opeengepakte fans, zonder dat iemand zich zorgen leek te maken. De vraag is of de regels tijdens de Europese Super Cupfinale strakker zullen worden gehandhaafd. De bal is rond, beide teams kunnen winnen, citeerde weekblad Jelen een oude voetbalwijsheid, ‘alleen weet het virus dat niet’. Als het tegenzit, zijn er straks alleen verliezers.