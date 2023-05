‘Voetbalprofs zouden zich wel wat meer mogen realiseren dat ze een voorbeeld zijn voor onze jeugd’

PSV-er Luuk de Jong heeft het aan de stok met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic en Ajax-aanvaller Brian Brobbey tijdens de bekerfinale. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Regels en handhaving

Zondag hebben ruim 50.000 supporters van zowel Ajax als PSV zich, op een paar nare spreekkoren na, keurig gedragen tijdens de lange bekerfinale. Dat lijkt dus een groep die snel leert door duidelijke regels. Opnieuw werd duidelijk dat vooral de spelers het moeilijk vinden zich netjes te gedragen. Ik roep dan ook de KNVB op om via geïnstrueerde arbiters ervoor te zorgen dat er regels komen die duidelijk en voorspelbaar zijn voor iedereen, en die worden gehandhaafd. Pas dan wordt een stadion echt veilig.

Lex Wilbers, Rotterdam

Staken

Ongelofelijk dat de KNVB de wedstrijd Ajax-PSV zondagavond niet na een half uur staakte; wat we zagen op het veld had toch niets met voetbal te maken? Is toch nieuw KNVB-beleid?

Jan Bekhuis, Arnhem

Gehakt

De schertsvertoning van Ajax-PSV heb ik, achteraf bezien, met graagte doorstaan nu ik het commentaar van Willem Vissers lees. De wonderschone wijze waarop hij er gehakt van maakt, maakt alles goed.

Margreet Verhaar, Leidschendam

Theater

Ajax-PSV gezien. De KNVB treedt al enige tijd, overigens terecht, keihard op tegen rotzooi gooiend publiek. Om de boel weer een beetje in balans te krijgen, mogen ze de spelers ook wel eens aan gaan pakken. Het is theater geworden in plaats van sport. Bij elk klein tikje veel misbaar. Elke keer als de scheidsrechter niet fluit met veel verontwaardiging op hem afstormen. Overdreven lang de stervende zwaan spelen. Neus tegen neus elkaar proberen te intimideren. Irritant tijdrekken. Cynisch applaudisseren. Het houdt niet op. Deze profs zijn een voorbeeld voor onze jeugd. Dat zouden ze zich wel wat meer mogen realiseren.

Erwin Noorman, Annen

Waarschuwing

Graag kijk ik op BBC First naar het gemoedelijke Midsomer Murders. Dit programma, uitgezonden op een tijd dat kinderen nog niet naar bed zijn, wordt voorafgegaan door een waarschuwing. ‘In dit programma zijn enkele gewelddadige scènes. Ouderlijk toezicht is gewenst’. Kunnen we deze waarschuwing niet gebruiken bij voetbalwedstrijden (en misschien alle sport)?

Margreet Batenburg, Amstelveen