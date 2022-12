Voetbal is cultuuroorlog

De botsing der beschavingen is altijd een beladen begrip geweest. Te polariserend, vonden critici. Maar hebben we zo’n botsing toch niet zien gebeuren bij het WK-voetbal in Qatar? Er is gesteggeld over rechten van vrouwen en lhbti-plus, over kleding- en drankvoorschriften, over de behandeling van arbeidsmigranten. Waarden en culturen clashten als nooit tevoren tijdens een mondiaal voetbaltoernooi.

De Vlaamse acteur Tom Waes zei bij Beau dat we nooit meer een WK moeten houden in een land als Qatar. Het beperkt vrouwen in hun bewegingsvrijheid en beschouwt homoseksualiteit als een geestesziekte. Volgens Waes schendt het Arabische emiraat de universele verklaring van de rechten van de mens, die als eerste punt heeft dat alle mensen gelijk zijn. Alleen landen die deze universele rechten onderschrijven, zouden een WK mogen organiseren.

Ik voel mee met Waes, maar er is één probleem: de universele rechten worden niet universeel erkend. Een groot deel van de wereld ziet ze als westerse waarden waaraan men geen boodschap heeft. Europese journalisten werden in Qatar beticht van een eurocentrische blik. Niet iedereen hoeft zo te zijn als jullie, was impliciet de afwerende boodschap. Volkskrant-correspondent Jenne Jan Holtland kreeg van Saoedische voetbalfans te horen: wij Arabieren laten ons door niemand de les lezen. En: ga eens kijken in Londen hoe het daar gesteld is met arbeidsmigranten.

Ook de Chinese leider Xi, de Russische president Poetin en de Indiase premier Modi weigeren de westerse democratische waarden als maat der dingen te beschouwen. Indonesië gaat overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar stellen. In Rusland mag een roman van de Nederlandse schrijver Arthur Japin over de verhouding tussen danser Vaslav Nijinski en zijn impresario Sergej Diaghilev niet worden vertaald vanwege een nieuwe anti-lhbti-plus-wet die ‘propaganda’ voor niet-heteroseksuele relaties verbiedt. Het was een klein bericht in de krant maar het staat voor iets groots: een wereldwijde cultuurstrijd.

Daarin gaat de Franse president Macron voorop als vaandeldrager van het zogenoemde universalisme. De leider van het land van de Verlichting en de Franse Revolutie vindt dat alle burgers vrij en gelijk moeten zijn. Dat ziet hij als universele rechten die voor iedereen gelden. Maar Frankrijk is een multicultureel land, met een moslim-minderheid die op grond van haar religieuze waardenpatroon moeite heeft met homoseksualiteit.

Het heeft onder de Fransen tot een felle discussie geleid tussen universalisten en multiculturalisten. De laatsten willen dat er rekening wordt gehouden met andere culturen, ook al accepteren die het gelijkheidsbeginsel voor vrouwen en homo’s niet. Hameren op de universele rechten leidt tot uitsluiting van bevolkingsgroepen met andere waarden, is het argument.

Zo zien we dat de botsing van culturen zich niet alleen voordoet tussen landen maar ook binnen landen. In het Nederlandse tv-programma Studio Voetbal ging het pas over Feyenoord- aanvoerder Orkun Kökçü, die vanwege zijn islamitische geloofsovertuiging weigerde een regenboogband te dragen. Prompt voltrok zich aan de gesprekstafel een scheiding der geesten tussen Pierre van Hooijdonk die Kökçü bekritiseerde en de Nederlands-Marokkaanse oud-voetballers Ibrahim Afellay en Karim El Ahmadi die de Feyenoorder verdedigden.

Ongemak alom. Ook voor het progressieve kamp. Het was goed dat Qatar ook door links hard de maat werd genomen. Maar zo streng als links is voor een steenrijk emiraat ver weg, zo voorzichtig opereert het doorgaans in de omgang met minderheden thuis die vanuit hun geloof niet veel anders denken over vrouwen en lhbti-plus dan de Qatarezen. Dan is de reflex er vaak een van verzwijgen en wegkijken omdat men bang is voor islamofoob te worden uitgemaakt en omdat men rechts niet in de kaart wil spelen.

Ik zou zeggen: wees consequent, veroordeel achterstelling van bepaalde groepen niet alleen daar maar ook hier. Protesteren tegen de hoofddoekplicht in Iran gaat moeilijk samen met het verdedigen van de hoofddoek hier.

Qatar leert voorts dat cultuurrelativisten een probleem hebben. Zij kunnen vinden dat de westerse cultuur geen universele geldingskracht mag claimen en dat we andere culturen moeten respecteren, maar betekent dat dan ook dat we het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel voor vrouwen en homo’s moeten relativeren? Zeg het maar.

Straks is dit WK voorbij. Maar als Saoedi-Arabië zich kandideert voor de organisatie van een volgend wereldkampioenschap, zal er opnieuw een heftige botsing van waarden volgen. Voetbal is cultuuroorlog.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.