Voer ‘Mini-job’ in voor werkwilligen

Een vrijwilliger kalkt de lijnen van een amateurvoetbalvereniging in Reutum. Beeld Marcel van den Bergh / VK

Werken is niet alleen noodzakelijk, zegt hoogleraar Jan Lucassen (Boeken & Wetenschap, 9/7). Het geeft ook voldoening en verleent een identiteit. Na twee jaar pensioen ben ik niet ‘dood­ongelukkig’, ik doe veel vrijwilligerswerk. Wel vraag ik me af of mijn gevoel van ‘overbodig’ zijn samenhangt met het schrijnende personeelstekort.

In Duitsland is er de ‘Mini-job’: speciaal voor mensen die niet (meer) werken maar nog kunnen en willen bij­dragen aan het arbeidsproces. De werkgever draagt een beetje loonbelasting af. De werknemer krijgt 450 euro (vanaf 1 oktober 520 euro) per maand en ­betaalt daarover geen inkomensbelasting.

Waarom niet zoiets in Nederland afspreken? Zo kunnen gepensioneerden voor, zeg, een dagdeel in de week betaald werk doen. En kunnen bijvoorbeeld studenten, migranten en andere welwillenden zonder veel gedoe zich nuttig maken. En het personeelstekort iets verminderen. Werkgevers blij, werkwilligen voelen zich weer nuttig en de staat verdient er ook nog iets aan.

Erik van der Goot, Eindhoven

Tata Steel

Tata Steel krijgt een vrijbrief van de provincie Noord-Holland om door te gaan met zware vervuiling (Ten eerste, 14/7). De machteloze omwonende heeft weer het nakijken. En waarom zou de boer überhaupt stoppen met mest uitrijden en stikstofreductie als er elders bewust ogen worden toe­geknepen?

Koos van Nieuwenhoven, Baarn

Woningvoorraad

Pieter Klok slaat de spijker op z’n kop dat het beter verdelen van de woningvoorraad een antwoord kan zijn op de woningcrisis (Ten eerste, 14/7). Zoals Fettie Mollema – in navolging van Remco Camperts gedicht Verzet begint niet met grote woorden – al voorstelde: bied gewoon een kamer aan (Geachte redactie, 7/7). Mijn idee! Toch hoor ik van vrienden, buurtgenoten en collega’s vooral gepruttel. Brengt me op de regels van Willem Elsschot: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren...’

Nanette Haze, Nijmegen

Sociale woningen

Ik ben er niet uit of ik de beslissing van het college in Utrecht om zes weken lang sociale woningen alléén voor statushouders te reserveren, moedig, solidair, (on)eerlijk of dom vind (Voorpagina, 13/7). Hoe eerlijk vind je dit, als je in Utrecht al 11 jaar op een wachtlijst staat, en de gevolgen van weer een ­crisis op jou worden afgewenteld?

Nederland is, op Malta na, het dichtstbevolkte land in Europa. Uit cijfers van het CBS blijkt immigratie een belangrijke oorzaak van de bevolkingsgroei. Nederland heeft 17,7 miljoen inwoners en 8 miljoen huizen. In de afgelopen vijf jaar zijn er 340 duizend huizen gebouwd met het streven om 20 procent hiervan als sociale woningbouw te realiseren. Met deze getallen verliest terechte opvang voor asielzoekers in Nederland ieder draagvlak. Het is vloeken in de kerk van progressief Nederland, maar ze moet de problematiek adresseren met het instellen van een maximum aantal asielzoekers die per jaar welkom zijn en fatsoenlijk kunnen worden gehuisvest. De rest van gerechtvaardigde asielzoekers moeten in andere Europese landen worden opgevangen, waarvoor Nederland uiteraard een eerlijk aandeel betaalt, gebaseerd op ons bbp. Anders wordt immigratie de volgende splijtzwam in de samenleving met als enige winnaars populistische partijen en media.

Hans Moonen, Utrecht

Statushouders

Zes weken lang voorrang voor statushouders. Het werd tijd. Tot Stef Blok anders bedacht, had deze groep voorrang voor een sociale huurwoning. De hele ‘crisis’ in de vluchtelingenopvang komt niet door de hoge instroom, maar doordat gemeenten hun statushouders in de opvang laten zitten.

Het gaat om zo’n 15 duizend mensen met een vergunning om te blijven, mensen die niet met hun nieuwe leven kunnen beginnen. De helft moeten gemeenten nu versneld (toch) huisvesten. De andere helft moet nog langer wachten op hun rechtmatige plek in onze samenleving.

Inge Huiskers, Utrecht

Algemeen belang

Familie De Heus is groot geworden in veevoeders, groot kunstverzamelaar en (on)baatzuchtig sponsor van diverse doelen (Ten eerste, 13/7). Ze steunt ook volledig de boerenopstand. Waarom? Uit welbegrepen eigenbelang.

In dezelfde krant staat een artikel over een bijna gepensioneerde vrachtwagenchauffeur die zijn laatste kilometers slijt in een accuvrachtwagen waarmee hij slechts 150 km kan rijden voordat hij weer moet opladen. Waarom? Uit welbegrepen algemeen belang: ‘Voor de toekomst van mijn kleinkinderen zal de wereld er toch wat anders uit moeten zien.’ Zal de essentie van dit citaat ooit de veevoedergigant bereiken? Heus niet.

A. la Rivière, Baarn