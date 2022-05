Vluchtelingen krijgen advies bed mee te nemen uit land van herkomst

Je eigen matras mee om liggend te kunnen slapen. Beeld Getty

‘We zien in Ter Apel dat veel mensen het vervelend vinden om op een stoel, in het gras of op de tegels te moeten slapen’, stelt een COA-woordvoerder. ‘Wat in zo’n geval enorm zou helpen, is als je al een bed bij je hebt, eventueel naar eigen smaak uitgebreid met lakens, kussens en een dekbed. Dan kun je liggend slapen in het comfort dat je voor jezelf in gedachten hebt.’

Asielzoeker Njadine (19) was net op tijd om het advies ter harte te nemen. ‘Toen ik vorige week las over het tekort aan bedden in Ter Apel dacht ik al: ‘Als het zover komt, moet ik zorgen dat ik een degelijk matras meeneem.’ Mijn twijfelaar kon ik nog net vóór de plunderaars wegslepen. Het was een behoorlijke mijl op zeven om vervolgens met het bed op mijn schouders in Ter Apel te komen, maar nu ben ik blij, want ik heb als enige nieuwkomer een bed. En een goede nachtrust is nu eenmaal van levensbelang. Welterusten.’

Het COA raadt asielzoekers ook aan om een eigen touringcar mee te nemen zodat de overplaatsing naar andere opvangcentra voorspoedig kan verlopen. ‘In Ter Apel is amper plek en wij hebben zelf geen bussen meer, dus het zou echt heel erg handig en efficiënt zijn als mensen die bussen zelf mee zouden nemen.’