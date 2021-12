Vitamine-B12-tekort of lyme, alternatieve artsen vinden altijd wel iets

Ik hoor verontwaardiging in haar stem. Al drie jaar kampt ze met allerlei klachten: hoofdpijn, duizeligheid, moeheid. Ze is vaak op het spreekuur gekomen, maar een voor haar bevredigende verklaring voor haar klachten had ik niet. Het lichamelijk onderzoek en screenend bloedonderzoek waren goed.

Ze merkt wel dat stress haar klachten verergert, en haptonomie heeft een beetje geholpen. Ze heeft ook wel hoge verwachtingen van zichzelf en ik denk dat ze best op haar tenen loopt in de hectiek van deze tijd. Ik denk dat ze vooral wat meer naar haar lijf moet luisteren.

Maar ze is ervan overtuigd dat er ook lichamelijk iets mis is. Dus is ze twee weken geleden naar een natuurgenezer gegaan, een mesoloog. Hij heeft haar doorgemeten en de conclusie was zonneklaar: haar lever is uit balans. Ze is erg geschrokken. Hij heeft haar druppels en een streng dieet voorgeschreven om het evenwicht te herstellen en sindsdien voelt ze zich wel wat beter.

Ze is boos op me, want ik had bij het bloedonderzoek geen leverwaarden gecontroleerd. En ze vindt het onbegrijpelijk dat ik nooit aan een leverstoornis had gedacht, terwijl de mesoloog het direct zag. Ze wil bloedonderzoek naar de leverwaarden.

In mijn hoofd gebeurt iets ingewikkelds. Ik ben boos op de mesoloog, die ervoor zorgt dat zij nu denkt dat er iets mis is met haar lever. Daar geloof ik helemaal niets van. En ik vind dat strenge dieet geen goed idee. Verder heeft haar vertrouwen in mij een aardige deuk opgelopen. Maar ik voel nu geen ruimte bij haar om hierover in gesprek te gaan.

Als een week later de leverwaarden normaal blijken, concludeer ik dat er nooit iets mis was met haar lever. Zij twijfelt echter of de druppels en het dieet niet hebben gewerkt en de uitslagen daarom goed zijn.

Elk jaar overkomt me dit wel een keer. Dat een patiënt boos is, omdat een andere, vaak alternatieve behandelaar roept meteen te zien of voelen wat het probleem is. Ze vinden altijd wel iets: een vitamine-B12- of seleniumtekort, schimmel in de darmen of lyme, vaak bewezen met vage methoden. Dikwijls vragen ze veel geld voor hun diensten en verkopen ook nog dure tests en supplementen.

Als huisarts kijken we meer holistisch bij langdurige klachten. Die hebben zelden een eenduidige oorzaak, maar worden in stand gehouden door een combinatie van factoren, zoals sociale omgeving, lichaam, geest, slaap, beweging, voeding, zorgen en copingmechanismen. Meestal hervindt de patiënt langzaamaan zelf weer zijn evenwicht. Dan denken we als huisarts vooral met de patiënt mee hoe de klachten positief te beïnvloeden zijn.

Maar ja, zo’n holistische kijk vraagt bezinning, acceptatie en geduld. De belofte van een simpele oorzaak met een kant-en-klare oplossing is natuurlijk aantrekkelijker. Kijk, de afwijking is gevonden! Je mist enkel dit ene stofje! Je hoeft nu alleen maar deze capsules te nemen!

Mijn patiënt wacht het effect van de druppels van de mesoloog af. Maar ze is ook altijd weer welkom bij mij, dan puzzelen we samen rustig verder.

Rinske van de Goor is huisarts