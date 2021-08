Vingers omhoog wie er tweedeling wil. Niemand? Super. Probleem opgelost? Nee

Na veel hangen en wurgen is het er van gekomen: mensen die niet gevaccineerd zijn moeten straks een eigen bijdrage leveren aan een toegangstest. De motie van D66-kamerlid Jan Paternotte werd woensdag met de krapst mogelijke meerderheid van 76 zetels aangenomen. Het idee is dat, nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten inenten, het niet meer eerlijk is de 85 procent gevaccineerden mee te laten betalen voor de testen voor 15 procent vaccinweigeraars.

Vrijwel de hele oppositie verzette zich tegen deze zogenoemde vaccinatiedrang. Dat belooft wat. Als het een beetje tegenzit, was dit vraagstuk slechts een opmaat naar een veel urgenter en kwellender debat. Alles wijst erop dat een volgende coronagolf in aantocht is. Als er niet snel meer mensen gevaccineerd worden, waarschuwde Ernst Kuipers onlangs in Nieuwsuur, dreigt het aantal besmettingen op te lopen tot wel 10 duizend per dag (als de maatregelen worden losgelaten). Ondanks de Nederlandse vaccinatiegraad van ongeveer 85 procent is de kans nog steeds aanwezig dat de ziekenhuizen straks weer vol zullen stromen. In ons voorland Israël is dat nu al het geval en begint de zorg alweer overbelast te raken.

De vraag die zich aandient is of een kleine groep hardnekkige vaccinweigeraars de zorg en daarmee dus eigenlijk de hele maatschappij mag ontwrichten. Of, zoals Hugo de Jonge dat tijdens de recente persconferentie verwoordde: ‘Mag de vrijheid van de één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan?’

Vorige week werden in de Volkskrant wat ontwijkende antwoorden op die vraag gegeven. ‘Of iemand nou flink heeft gerookt en behandeld moet worden aan longkanker of iemand bewust niet gevaccineerd is en covid oploopt: we hebben de plicht om zorg te bieden,’ zei een ic-hoofd. Een andere: ‘Mensen die op hoge snelheid gaan wielrennen, erop uit trekken met de motor of aan extreme sporten doen, zien we op de intensive care. Wij zeggen nooit: eigen schuld, we gaan u niet behandelen.’ Een hoogleraar Zorgethiek: ‘Als we gaan kijken of iemand om andere redenen wel of geen zorg verdient, gaan we naar een kille en gure samenleving.’

Ja, duh. Maar dat is toch helemaal niet in Frage? Alsof behandelen en niet behandelen de enige twee smaken zijn. Wie niet in corona gelooft, geen vaccin neemt en toch in het ziekenhuis belandt, zou bijvoorbeeld ook financieel kunnen bijdragen aan zijn eigen behandeling. Bovendien, om de vergelijking met de motorrijder door te trekken: als er elke dag 10 duizend motorongelukken zouden gebeuren en de ic’s zouden volstromen met motorrijders, zou er toch ook ingegrepen worden?

Ook zo’n fraaie: namens de ChristenUnie zei woordvoerder Mirjam Bakker: ‘We willen geen tweedeling in de samenleving. Vaccinatie moet een afweging zonder dwang of drang zijn.’ Helemaal mee eens. Vingers omhoog wie er tweedeling wil. Niemand? Super. Probleem opgelost? Nee.

Gaan we nu – na al die retoriek over solidariteit; nadat miljoenen mensen een prik hebben gehaald zodat ze op vakantie konden; na Dansen met Janssen – opeens steggelen over vaccinatiedrang? Alsof al die kerngezonde mensen zonder onderliggend lijden of verhoogd risico op ernstige covid voor hun plezier een prik hebben laten zetten. Niets mis met een beetje drang, als dat het grotere doel dient.

Mensen moeten absoluut de vrijheid behouden zich niet te laten vaccineren. Maar wie gaat de prijs van die vrijheid betalen? Niet een vraag die de invalcolumnist van de Volkskrant moet beantwoorden, maar onze zorgbestuurders en politici. Niet te omslachtig en een beetje snel graag. Voordat we straks wéér achter de feiten aan lopen.